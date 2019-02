Weitere Zivilisten aus letzter IS-Stellung geholt

Nazım Dastan

In Syrien haben weitere rund 3.000 Menschen die letzte Stellung der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) im Land verlassen können. Es handele sich überwiegend um Frauen und Kinder, sagte Mustafa Bali, Sprecher der von Kurden geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK), am Dienstag der Deutschen Presseagentur. Die Menschen seien auf Lastwagen aus der Region Baghus transportiert worden. Im Laufe der vorherigen Woche und am Montag hatten bereits insgesamt etwa 6.800 Menschen in Sicherheit gebracht werden können. Darunter waren außer unbeteiligten Zivilisten auch viele Angehörige von IS-Kämpfern. SDK-Kommandeur Adnan Afrin sagte, bis Donnerstag sollten die letzten Zivilisten aus der Region herausgeholt werden. Solange würden die Kämpfe unterbrochen. (dpa/jW)