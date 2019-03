Klage für Selbstbestimmung

Daniel Bockwoldt/dpa Immer noch nicht ihre alleinige Entscheidung: Auf einer Demonstration gegen die Paragrafen 218 und 219a am 26. Januar in Hamburg

Die politischen Auseinandersetzungen um den Strafrechtsparagraphen 219 a gehen in die nächste Runde. Nachdem CDU/CSU und SPD sich in der letzten Woche auf einen Kompromiss zum sogenannten Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche geeinigt hatten, wollen FDP, Linksfraktion und Bündnis 90/Die Grünen nun offenbar vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den ergangenen Bundestagsbeschluss zur Neufassung des besagten Paragraphen klagen.

Zwar hatte die Koalitionsmehrheit von CDU/CSU und SPD beschlossen, dass Ärztinnen und Ärzte fortan darüber informieren dürfen, wenn sie Abtreibungen vornehmen, den demokratischen Oppositionsfraktionen des Bundestages geht diese Regelung jedoch nicht weit genug. Sie fordern die komplette Streichung des Strafrechtsparagraphen, der ursprünglich auf die Nazizeit zurückgeht. So stand das sogenannte »Werben« für Schwangerschaftsabbrüche seit 1933 unter Strafe (jW berichtete).

Obwohl auch nicht wenige Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten den umstrittenen Paragraphen gänzlich streichen wollten, hatten sie sich in der vergangenen Woche einmal mehr der Koalitionsdisziplin gebeugt. Dies hatte vor allem bei Linken und Grünen für scharfe Kritik gesorgt.

Unter Federführung der Liberalen soll nun ein Gutachten erstellt werden, welches die Erfolgschancen für eine Klage auslotet, wie der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Stephan Thomae, laut Redaktionsnetzwerk Deutschland am Freitag sagte. Das Gutachten solle, Medienberichten zufolge, vom Gießener Rechtswissenschaftler Arthur Kreuzer erstellt werden.

Auch nach der Verabschiedung der Neufassung zum Paragraphen 219 a hatten sich mehrere Verbände kritisch geäußert und dessen Streichung gefordert. So hielt beispielsweise der Verband Pro Familia, der selbst Beratungen zu Schwangerschaftsabbrüchen anbietet, an der Streichung von 219 a StGB fest.

Am Freitag äußerte sich auch Katja Kipping, Vorsitzende der Linkspartei, erneut. Sie betonte die Prüfung einer Klage sei im Gange. »Es sieht so aus, als ob das tatsächlich gute Chancen hätte«, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im Nachgang der Abstimmung in der vergangenen Woche hatte sich Kipping äußerst verärgert gezeigt und den »angeblichen Kompromiss« von CDU/CSU und SPD als »Farce« bezeichnet. »De facto ändert sich nichts, der Paragraph bedeutet ein Informationsverbot. Informationen über Schwangerschaftsabbrüche sind schwer zugänglich«, stellte sie auf ihrer Internetseite klar. Davon betroffen seien vor allem »Frauen, die wenig Geld haben, nicht gut vernetzt sind oder nicht mal eben in einer Großstadt eine Arztpraxis erreichen könnten«, so die Linke-Vorsitzende weiter. Daher sei die Streichung der Paragraphen 218 und 219 a auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.

Nina Eumann, frauenpolitische Sprecherin der Linkspartei in Nordrhein-Westfalen, sprach sich unterdessen auf jW-Anfrage dafür aus, die im gesamten Bundesgebiet geplanten Demonstrationen und Streiks anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März auch dafür zu nutzen, um »offensiv gegen die Schandparagraphen 218 und 219 a« zu mobilisieren und deren »ersatzlose Streichung« zu fordern. Es gehe in dieser Angelegenheit um nichts weniger als um das Selbstbestimmungsrecht der Frau, sagte Eumann am Freitag gegenüber jW. Dass solche Kämpfe noch im Jahr 2019 geführt werden müssten, sei »an Irrsinnigkeit kaum zu toppen«. Sie sei es außerdem leid, dass sich Männer bemüßigt fühlten, über die Körper von Frauen zu entscheiden. »Diese Herrschaften können sich sicher sein, dass wir Frauen Entscheidungen, die unser eigenes Leben und unseren eigenen Körper betreffen, auch gut alleine fällen können«, konstatierte Eumann, die auch stellvertretende Landessprecherin der Partei Die Linke in NRW ist.

Tatsächlich ist davon auszugehen, dass die Proteste am Internationalen Frauentag auch dafür genutzt werden, den öffentlichen Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen. Für eine sogenannte Normenkontrollklage des Bundestages vor dem Verfassungsgericht ist ein Quorum von 25 Prozent der Abgeordneten notwendig. Dieses würde erreicht, sollten FDP, Linke und Bündnis 90/Die Grünen sich endgültig für eine Klage entscheiden.