Ren Rox Stiller Typ, große Songs, wundervolle Stimme – James Yorkston

The Kingdom of Fife – so nennen die Menschen auf der Halbinsel nördlich von Edinburgh ihre Region. Es scheint eine Gegend zu sein, die Käuze hervorbringt. Sonderlinge, sture und eigensinnige, aber durchaus sensible Charaktere. Typen wie Jackie Leven zum Beispiel, den genialischen, sperrig-poetischen, 2011 verstorbenen Songwriter. Und Ian Rankin: Der erfolgreiche Krimiautor lässt seinen Antihelden, Detective John Rebus, Platten von den Rolling Stones und Van Morrison, aber auch, je nach Laune und Stimmung, von Mogwai und Jackie Leven auflegen.

Oder Platten von James Yorkston. Wie Rebus und dessen Erfinder Rankin wohnte Yorkston in Edinburgh, fühlte sich jedoch als »Fifer« und wollte irgendwann wieder dorthin zurück. In dem kleinen schottischen Fischerdorf Cellardyke wurde nun »The Route to the Harmonium«, Yorkstons neunte Platte, aufgenommen. In seinem Studio auf einem alten Speicherboden am Hafen wurden früher Fischernetze repariert. Später befand sich dort zeitweise eine Leihbücherei. Das Geschrei der Möwen, der Geruch von alten Büchern, die Wellen, der Wind – hört man das Album, schwingt all das mit.

Vor allem aber sind es die Menschen aus Yorkstons Leben, denen der Singer-Songwriter ein Denkmal setzt. Er spricht mit ihnen, auch wenn sie längst gegangen sind. Er spricht von ihnen, denn so leben sie, liebt er sie weiter. Er rührt mit seinen Geschichten an vernarbte Erinnerungen und spricht zu uns.

Wer Yorkstons Tun etwas länger verfolgt, weiß, dass er all das mit einem vorsichtig-verhaltenen, mitunter ungemein zärtlichen Bariton macht. Der Hörer kommt ihm dabei so nah, dass es niemals größerer Lautstärke bedarf. Das musikalische Klangbild ist üblicherweise analog und warm, es lebt von Yorkstons impressionistischem Gitarrenspiel, das wiederum an das Spiel von Bert Jansch und dessen Verschmelzung von Folk und Jazz in den 60ern erinnert.

Yorkstons Gitarre wird auf »The Route to the Harmonium« behutsam ergänzt durch das Kontrabassspiel von Jon Thorne (der bereits bei Yorkstons vorigem Projekt, der »Supergroup« Yorkston/Thorne/Khan, dabei war, wo die Musiker Folk und Jazz mit indischen Klängen verschmelzen ließen). John Ellis sitzt am Klavier oder an der Hammondorgel, Sarah Scutts Begleitgesang und die wundervoll klagende Trompete von Tom Arthus runden das Klangbild.

Drei Sprechgesangstücke fallen aus dem Rahmen: Hier ist der Rhythmus hektisch, sind die Wortkaskaden wüst, der Sound klingt schrill. Schwer zu ertragen sind diese Songs, doch genau das entspricht der rasenden Verzweiflung Yorkstons angesichts schwerer Abschiede. Mit dem zwölften Stück dann endet diese Reise ins Innere – man beachte den anspielungsreichen Albumtitel – mit neu gewonnener seelischer Harmonie, was ungewohnt leicht und optimistisch klingt. »A Footnote to an Epitaph« heißt dieser fröhliche Song mit trunkener Trompete nach Dixieland-Art. Er beschwört die Empathie – »sympathy can do me good« – und, bei allem Schmerz, die Erinnerung als Versöhnung. »And I wish you were here every single one of you / But when I think of you – I think of you well.«