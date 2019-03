Pensionsanspruch per »Führererlass«

picture alliance/arkivi Propagandapostkarte der motorisierten Einheit der wallonischen SS-Brigade (circa 1935)

Bis heute erhalten 18 noch in Belgien lebende Nazikollaborateure aus der Bundesrepublik eine Opferrente. Das teilte das Arbeitsministerium in Berlin nach einem Bericht des Stern (Onlineausgabe) vom Mittwoch vergangener Woche mit. Die Begünstigten erhalten demnach zwischen 400 und 1.000 Euro im Monat. Darunter seien aber keine ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS, versicherte das Ministerium. Kriegsverbrecher erhielten grundsätzlich keine Rente.

Berlin reagierte auf einen Beschluss, den der Auswärtige Ausschuss im belgischen Parlament einen Tag zuvor gefasst hatte. Die Bundesrepublik wird darin aufgefordert, die Zahlungen umgehend einzustellen. Es sei ungerecht, wenn Belgier, die im Zweiten Weltkrieg für das Naziregime kämpften, eine Pension erhielten, Opfer des Nationalsozialismus aber leer ausgingen. Außerdem fließe die Unterstützung am belgischen Fiskus vorbei.

Seit 2014 sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet, einander Auskunft über gezahlte Pensionen zu geben, die ins EU-Ausland gehen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonnabend meldete, erhalten weltweit noch etwas mehr als 2.000 Menschen eine Opferrente aus Deutschland. Die meisten von ihnen leben in Europa, mit Polen an der Spitze, wo noch 573 Menschen Geld bekommen, gefolgt von Slowenien und Österreich. In den USA leben noch 250.

Belgien hat nach der Befreiung rigoroser als viele andere Länder Kollaborateure verfolgt. Mehrere tausend wurden verurteilt. Die Taz sprach am Freitag von rund 30.000. Die Urteile seien deutlich zu hart gewesen, findet Willy Kuijpers, der früher mal Abgeordneter der inzwischen aufgelösten Volksunie (Volksunion) war, von der sich 1978 der rechtsradikale Vlaams Blok abspaltete, heute Vlaams Belang.

Kuijpers unterstützte in den 1970ern nach eigenen Angaben viele Belgier, die in der Bundesrepublik Anspruch auf eine Rente erhoben. Wer eine Kriegsverletzung nachweisen konnte, kam als Empfänger in Frage. »Die Deutschen waren sehr nett bei ihren Entschädigungen«, erinnerte er sich am Freitag in der Tageszeitung De Standaard.

Die Begünstigten profitieren immer noch von einem Versprechen, das Adolf Hitler ihnen 1941 per »Führererlass« gegeben hatte. Für ihre »Treue, Loyalität und Gehorsam« sollten sie bis ans Lebensende eine Pension erhalten. Als Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reichs übernahm die BRD nach dem Zweiten Weltkrieg diese absurde Verpflichtung. Hitlers Wort gilt also bis heute.

Das Thema gärt schon länger zwischen Belgien und Deutschland: Die Abgeordnete Ulla Jelpke (Die Linke) schlug bereits im vergangenen Juni im Deutschen Bundestag eine deutsch-belgische wissenschaftliche Kommission vor. Die Bundesregierung sieht dafür keinen Anlass, weil es sich nur noch um eine sehr kleine Zahl von Begünstigten handele. Da wohl alle Kollaborateure über 90 Jahre alt sind, entscheidet sich die Regierung offenbar fürs Aussitzen und Wegsterbenlassen.