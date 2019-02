Das Ding mit den Voraussetzungen

Bundesarchiv, B 145 Bild-F080599-0023 / Reineke, Engelbert / CC-BY-SA 3.0 Biergeschmack unbekannt: Ernst-Wolfgang Böckenförde (1930–2019)

Jeder, der sich einmal eingehender mit dem bundesdeutschen Verfassungsrecht befasst hat, kennt das »Böckenförde-Diktum«: »Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.« Der Satz, 1964 auf einem Ferienseminar formuliert, gehört so sehr zur bundesrepublikanischen Zivilreligion, dass wahrscheinlich schon »ein Doktorand von Herfried Münkler an einer Rekonstruktion der Ebracher Tischgespräche inklusive der ausgeschenkten Biersorten« sitze, wie Patrick Bahners einmal schrieb. Mit den »Voraussetzungen« meinte der Rechtsphilosoph Ernst-Wolfgang Böckenförde allerdings keineswegs die regionalen Spezialitäten von Fässla-Pils bis Klosterbräu, sondern ein »Zusammenstimmen der Gesinnungen der Bürger« – einen Wertekonsens, den der liberale Staat selbst nicht stiften kann.

Die Relevanz, die er religiösen Traditionsbeständen für die politische Stabilität beimaß, wurde ihm des öfteren zum Vorwurf gemacht. Doch war das Diktum sowenig ein Plädoyer für einen reaktionären Rückzug zugunsten christlicher Religiosität wie eine Absage an moralische Erziehung. Tatsächlich hatte der liberalkonservative Jurist einen großen Anteil daran, den antidemokratischen Geist seines Lehrmeisters Carl Schmitt, als dessen »Meisterschüler« ihn Reinhard Mehring bezeichnete, aus Teilen des deutschen Bürgertums zu verdrängen. 1967 trat er in die SPD ein. Der Katholik Böckenförde setzte sich für ein Staatsverständnis auf Grundlage der Religionsfreiheit ein, wie es das Zweite Vatikanische Konzil anerkannte, auch argumentierte er scharf gegen Radikalenerlass, atomare Wiederbewaffnung und generelles Kopftuchverbot. Progressiv war er deshalb noch nicht, so gehörte er zeitweise einem radikalen »Lebensschützer«-Verein an. Doch festigte er wichtige Positionen des hierzulande traditionell schwachen Sozialliberalismus.

Von 1983 bis 1996 gehörte Böckenförde dem Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichtes an. Dort war er vor allem für das Asyl- sowie für das Finanzverfassungs- und Haushaltsrecht zuständig. Elf Sondervoten verschafften ihm den Ruf, ein »großer Dissident« zu sein. Am Sonntag ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.