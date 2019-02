Baufällig, bald in Schutt

Wolfgang Kumm/dpa Nicht mehr Tag der Arbeit. Auf welcher Höhe sich die Löhne nach Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens bewegen sollen und ob zu deren Vereinbarung überhaupt noch Interessenvertretungen der Beschäftigten benötigt werden, bleibt eine von den Verfechtern einer solchen Grundsicherung unbeantwortete Frage

In die Debatte um die Zukunft des Sozialstaates, zu der auch die deutsche Sozialdemokratie aktuell einige Vorschläge beigesteuert hat, die ihren ruinierten Ruf wieder verbessern sollen, wird gleich von mehreren Seiten die Idee einer Bürgergrundsicherung eingebracht. Mit dieser Neuerung soll, so wird gesagt, ein großes Gerechtigkeitsversprechen eingelöst werden: ein würdevolles Leben für alle Bürgerinnen und Bürger durch monatliche Alimente, die aus Steuermitteln finanziert werden sollen. Bislang greift der Staat nur dann zu Unterstützungsleistungen, wenn der oder die einzelne die eigene Existenz nicht sichern kann. Mit einem »bedarfsunabhängigen Grundeinkommen« entstünde ein neues Bürgerrecht. Die leidige Diskussion über Hartz IV könnte auf diesem Wege beendet werden, die alte Arbeiterpartei SPD wäre wieder näher bei den Menschen.

Befreites Dasein

Ganz allgemein könnte man sich fragen, warum es dann ein so »genial« einfaches Gleichbehandlungsprinzip nicht schon längst gibt? Lassen sich die Verpflichtungen aus dem Grundgesetz nur mit einem gänzlich anderen Sozialstaat »zukunftsfest« verwirklichen, wie es die Befürworter dieses Systemwechsels behaupten? Brächte dieser Wechsel tatsächlich mehr Egalität, Emanzipation und Souveränität? Oder käme eine solch grundlegende Neuausrichtung einer Zerstörung bestehender Anspruchsrechte gegenüber dem Staat und innerhalb der selbstverwalteten, staatsfernen solidarischen Sicherungssysteme gleich?

Zu den Vordenkern des »bedarfsunabhängigen Grundeinkommens« gehören die Parteivorsitzende der Linken, Katja Kipping, und der Parteivorsitzende der Grünen, Robert Habeck. Kipping findet, »ein Grundeinkommen ist mit links zu machen«, wie sie schon vor Jahren im Cicero schrieb. Habeck sagt: »Es braucht neue Sozialsysteme, die Sicherheit garantieren, damit die Menschen mit Kreativität dem Wandel in der Arbeitswelt begegnen« (Hannoversche Zeitung, 1.1.2019). Gleicher Meinung sind der Populärphilosoph Richard David Precht und Siemens-Vorstand Josef Käser. Während ersterer immer wieder in den Raum stellt, dass viele Menschen in der neuen Welt der Arbeit überflüssig werden, nennt Käser »eine Art Grundeinkommen völlig unvermeidlich«. Für beide sind Digitalisierung und Künstliche Intelligenz jene maßgeblichen Gründe, weshalb der Staat in die Pflicht zu nehmen und die Existenzsicherung der Bevölkerung per Steueraufkommen zu gewährleisten sei.

Vor allem junge Menschen in großstädtischen, akademischen Milieus können dieser Vision von einem befreiten Dasein viel abgewinnen. Dass sich hinter diesem »modernen« Gerechtigkeitsversprechen ein vollkommen anderes Staatsverständnis verbirgt, das vor allem marktdominierenden, global operierenden Unternehmen große Freiheiten verspricht, wird wenig problematisiert. Die systemischen Wirkungen, die eine Steuerausschüttung für 80 Millionen Menschen nach sich ziehen würde, werden ebenfalls kaum thematisiert. Der Diskurs wird als »ideologiefrei« dargestellt, fordert aber im Kern die Abkehr vom »rheinischen Kapitalismus«. Norbert Blüm, Christdemokrat und ehemaliger Bundesminister sagt: »Das Bürgergeld ist die Dampfwalze, mit der der Sozialstaat platt gemacht wird« (RBB, 5.5.2018). Es lohnt sich, näher hinzuschauen, was es mit diesem Modernisierungskonzept auf sich hat.

Mündel staatlicher Wohlfahrt

Neben den großen Argumentationslinien sind die Detailfragen interessant. Sie erst qualifizieren die Debatte. Die Antworten darauf sagen viel über die ideologische Konsequenz aus, mehr jedenfalls als die Werbeslogans, die derzeit medienwirksam vor allem von den »Popidolen« der Politik (Elisabeth Niejahr, Wirtschaftswoche) verbreitet werden. Hier wird unausgesprochen der Gesellschaftsvertrag der »sozialen Marktwirtschaft« – von »links« – aufgekündigt. Die veränderten bzw. künftig zu erwartenden Produktionsbedingungen werden als Begründung herangezogen. Die Unternehmer aber, unter deren Ägide sich dieser Wandel vollzieht, sollen dabei von neu entstehenden Sozialpflichten befreit werden. Sie tragen keine Verantwortung für die gesellschaftlichen Folgen, sondern profitieren in vielfacher Hinsicht von der neuen Rolle, die der Staat für das Existenzminimum seiner Bürgerinnen und Bürger zu tragen hätte. Nicht mehr die Arbeit sichert das Einkommen. Nur wer dann noch will, schreibt sich selbstbestimmt eine unstete, vage Erwerbsbiographie. Dieser einzelne soll sich kreativ in einer Arbeitswelt verwirklichen, die keine festen »Arbeitgeber« und auch keine festen Tarifstrukturen mehr kennt bzw. ihrer nicht mehr bedürfte, da ja dank Grundeinkommen auf die unabweisbar auf uns zukommende neue Lebenswelt bereits jetzt ganz pragmatisch vorgearbeitet würde.

In wessen Interesse sprechen dessen »linksliberale, undogmatische« Befürworter da eigentlich? Was für eine Art von Kapitalismuskritik wird da geäußert? Bei näherer Betrachtung könnte sich die Fürsprache für das Grundeinkommen als das offensivste Entrechtungsbestreben der deutschen Nachkriegsgeschichte erweisen; mit Auswirkungen, die mündige Bürgerinnen und Bürger zu Mündeln paternalistischer Wohlfahrt machten.

Dazu einige Aspekte. Hartz IV hat bereits Millionen Menschen in unverschuldete Armut gebracht. Daran würde ein leicht erhöhter monatlicher Zuwendungsbetrag nichts Substantielles ändern. Um die seit der Agenda 2010 bekannten Quellen neuer Daseinsnöte zu beheben, müssten alle Maßnahmen der seinerzeitigen »rot-grünen« Reformoffensive auf den Prüfstand: Niedriglohnsektor, befristete Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit, Tarifflucht der Unternehmen, Ausgliederungen. All diese deregulierenden Reformen schufen nachhaltig Zukunftsängste, Ohnmachtsgefühle, ungesicherte Lebensverhältnisse und trugen zu einem guten Teil dazu bei, dass Menschen sich der demokratischen Teilhabe verweigern. Ein Grundeinkommen könnte diesen Zustand nicht eliminieren und beträfe ohnehin nur einen Teil der »Agenda 2010«, nämlich die Transferleistungen. Würden jedoch alle Staatsbürger alsdann aus Steuergeldern basisfinanziert, darf angenommen werden, dass das individuell auszuhandelnde zusätzliche Erwerbseinkommen sich bestenfalls am jetzt bestehenden gesetzlichen Mindestlohn orientierte und lediglich ein Surplus erbrächte. Die arbeits- und sozialrechtlichen Enteignungen aus der »rot-grünen« »Reformära« ermöglichen bereits heute den Unternehmen einen immensen Spielraum, flexibel mit der »Kreativität« der Arbeitswilligen umzugehen.

Ungeklärte Fragen

In der Grundsicherungsdebatte zeigt sich ein grundlegend verändertes Staats- und Politikverständnis einer neuen Politikergeneration. Deren Angehörige definieren sich als irgendwie progressiv, geringschätzen aber die Errungenschaften aus Arbeitskämpfen und die Ergebnisse kollektiver Interessenvertretung durch Gewerkschaften. Wohl fehlt ihnen auch ein gewisses Verständnis dafür, soziale Rechte der einzelnen als Ausdruck individueller Freiheit zu sehen und demokratische Rechte der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat wert zu schätzen. Hätte der die Grundsicherung zu garantieren, wäre die paritätische Finanzierung der solidarischen und selbstverwalteten Sozialkassen ein Auslaufmodell, ein Grundzug der »sozialen Marktwirtschaft« hinfällig.

Wolfram Steinberg/dpa Grundlage, nicht Grundsicherung. Gewerkschaften treten für den Mindestlohn ein und besitzen als Vertreter von Kollektivinteressen gegenüber Unternehmern Verhandlungsmacht

Ein weiteres Detail: Eine neue Arbeitswelt erfordert neue Qualifikationen. Wer wird die Weiterbildung heutiger Beschäftigter voranbringen? Und wer soll in deren Genuss kommen? Heute arbeiten selbst hochqualifizierte Menschen mit kurzfristigen Verträgen. Welche Leistungen gewähren die Arbeitsämter und die Berufsakademien? Wird es eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall geben, einen längeren ALG-I-Bezug für Beschäftigte in sterbenden Branchen? Wie muss man sich das Arbeitsrecht, die künftige Lohnfindung, das Tarifgefüge, die Sozialabgaben bei digitalisierter Produktion und Wertschöpfung durch künstliche Intelligenz vorstellen? Was wird in diesem Bereich aus der paritätischen Finanzierung? Werden erst bei einem Lohn oberhalb des Grundeinkommens Arbeitgeberbeiträge fällig oder bereits beim Grundeinkommen aus Steuermitteln? Zu den praktischen Auswirkungen auf das Steuer- und das Sozialrecht halten sich die Verfechter des »bedingungslosen Grundeinkommens« mit Stellungnahmen zurück.

Um das Selbstwertgefühl der oder des einzelnen nicht zu beeinträchtigen, solle es fürderhin kein individuell sondiertes, bürokratisches Bedürftigkeitsprüfungsprozedere mehr geben. Alle werden als Gleiche betrachtet und in gleicher Weise mit Steuermitteln bedacht. In einem etwas anderen Zusammenhang hat der Journalist Jasper von Altenbockum (FAZ, 26.11.2018) ausgeführt: »Klare Zuständigkeiten schärfen den Blick für die Prioritäten und die Finanzierbarkeit der Aufgaben, die jeder Staatsebene gestellt sind. (…) Nichts schadet dem Vertrauen in die staatlichen und in die kommunalen Institutionen mehr als die Aushöhlung dieser Philosophie des Grundgesetzes«.

Ein Blick in die Vielfalt der Aufgaben, denen Kommunen und Länder im Sozialbereich nachkommen, zeigt, wie diffizil es sich mit praktizierter Gerechtigkeit verhält. Gewählte Gemeinderatsmitglieder und Landtage tun das ihre, um eine bedarfsgerechte Daseinsvorsorge zu ermöglichen. In welcher Form würden bei einem »bedarfsunabhängigen Grundeinkommen« beispielsweise heutiges Wohngeld, Familienhilfen, Heimunterbringung, eigenes Budget für Menschen mit Behinderungen gewährt, wie individuelle Mehrbedarfe ermittelt, Antidiskriminierungsrechte garantiert, Ansprüche auf Inklusion realisiert? Was würde aus der gesamten Sozialgerichtsbarkeit werden, was aus der Gewaltenteilung in diesem gesellschaftlich relevanten Bereich? Wer für mehr Staat im Sozialen plädiert, spricht sich de facto für einen eher autoritären, denn egalitären Staat aus. Das Grundeinkommen wäre ein Bürgerrecht, das einen geringeren Standard verbrieft.

Erlernte Fürsorgeerwartung

All das käme den Staat zudem sehr teuer. Prinzipiell gilt: Die Höhe der Sozialausgaben eines Landes sagt nichts über Qualität und Versorgungsgerechtigkeit aus. Sie können zwar die Schuldenquote eines Staates drastisch erhöhen, aber in Zeiten von Euro-Stabilitätskriterien ist die Höhe, mit der jeweilige Parlamentsmehrheiten einen Sozialetat ausstatten, von vornherein begrenzt. Sicher ist nur, Steuereinnahmen haben keine Zweckbindung. Daher bleibt offen, ob das Grundeinkommen existenzsichernd sein könnte. Einen Rechtsanspruch haben die Bürgerinnen und Bürger darauf nicht.

Es ist irritierend, wenn in der Linkspartei der »emanzipatorische« Flügel um Katja Kipping dieses grundlegende Verständnis für die Funktionsweise eines Staatswesens zu fehlen scheint. Mag sein, das ist auf eine im Sozialismus der DDR erlernte Fürsorgeerwartung zurückzuführen, auf ein paternalistisches Politikverständnis von der kümmernden und sorgenden Regierung. Mit Emanzipation hat das allerdings wenig zu tun. Auch darf eine Linke nicht darüber hinwegsehen, dass es immer noch ein kapitalistisches Gesellschaftssystem ist, in das die Grundsicherung implementiert würde. Ist die »soziale Marktwirtschaft« erst einmal ihres Kernelementes entledigt, brechen sich Interessen Bahn, die schwerlich zurückgedrängt werden könnten.

Diesen inhaltlichen Vorwurf kann man allerdings Robert Habeck nicht machen. Seine Partei war während der »rot-grünen« Regierung vehement für Deregulierung und Privatisierung eingetreten. So ist es plausibel, dass ihr neuer Vorsitzender viel Sympathie für ein eher großbürgerliches Selbstbestimmungskonzept hat und dem kulturimmanenten, identitätsstiftenden Wert von geregelter Erwerbsarbeit distanziert gegenübersteht. Ein Zurück zu mehr staatlicher Gestaltungsmacht über das wirtschaftliche Gefüge bevorzugen die Grünen offensichtlich nicht. Hier endet ihr Reformbedarf.

Anders bei der deutschen Sozialdemokratie. Deren vormalige Wählerinnen und Wähler mögen der einstigen Arbeiterpartei nicht verzeihen, dass sie es war, die sie in die Armutsspirale gestoßen hat. Jetzt versucht die taumelnde SPD, wieder auf die Beine zu kommen. Ihre Vorsitzende Andrea Nahles will derzeit die Meinungsführerschaft in der Sozialpolitik zurückgewinnen und wirbt für eine »Kindergrundsicherung«, eine »Respektrente« und will am »Recht auf Arbeit« festhalten. Sie strebt aber »keinen staatlichen Garantiebetrag« an (Hannoversche Zeitung, 1.1.2019).

Wertkonservative Koalition

Es zeigt sich, das Modell Bürgergeld ist ein Vorschlag unter anderen. Sofern gewerkschaftliche Positionen und wertegebundene Argumentationen in die nun eröffnete Sozialstaatsdebatte eingebracht werden, den Kritikerinnen des Bürgergelds Raum gegeben wird, könnte dies zu einem Willensbildungsprozess führen, der die engen Parteigrenzen überwindet. Das wäre eine große Bereicherung für eine generelle demokratische Partizipation. Die Spannbreite der Meinungen ist groß. So hat Ursula Engelen-Kefer vom Bundesvorstand Sozialverband e. V. bereits vor Wochen in der Taz aus frauenpolitischen Erwägungen die Grundsicherung abgelehnt. Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Sahra Wagenknecht, fragte in der Talksendung »Anne Will« am 26. November 2018: »Wer soll das bezahlen?« Der Armutsforscher Christoph Butterwegge wähnte in einem Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung am 17. Oktober 2018 die Idee sei dem »Wolkenkuckucksheim« entsprungen. Werden die Kritikerinnen und Kritiker auch den demokratiepolitisch anspruchsvollen Charakter des »rheinischen Kapitalismus« hervorheben? In der Debatte wird sich zeigen, ob in diesem Land der ohnehin baufällige Sozialstaat endgültig zertrümmert werden soll.

Im Parteienspektrum laufen die Meinung quer zur Organisationszugehörigkeit. Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende, und Sahra Wagenknecht favorisieren die spezifisch deutsche Sozialstaatsstruktur. Sie bringen dafür wertkonservative Argumente in Anschlag. Eine interessante Rechts-links-Konstellation. Die wichtige Frage lautet schlicht, was zu gewinnen, was zu verlieren wäre, wenn man es ganz anders machte. Das bürgerrechtliche Versprechen dieses Sozialstaates hieß einmal Herstellung von Chancengleichheit, nicht Gleichmacherei. In der Bundesrepublik hat sich dies tatsächlich für ein paar Jahrzehnte bewährt.