Und das ist nicht gut so

Kyle Kaplan/Unerased Films/UIP Immerhin frei von Mittelstandsorgen – Jared (Lucas Hedges) im Therapieknast

»Der verlorene Sohn« ist ein Film auf Mission: den US-amerikanischen Hinterwäldlern zeigen, dass gay voll okay ist. Im Bibelgürtel der Nation, zwischen Texas und Kansas, Virginia und Florida, gibt es viele strenggläubige Evangelikale aller Couleur. Sie bannen ihre Frauen hinter den Herd, frohlocken mit lebendigen Klapperschlangen und ziehen sich Bibeln über die Schädel – Schwulsein halten sie für pervers. Was passiert, wenn ein männlicher Spross dieser züchtigen Familien unweigerlich der Herrenliebe verfällt – davon handelt die zweite Regiearbeit des Schauspielers Joel Edgerton.

Die Geschichte basiert auf den (dem englischen Titel entsprechenden) Memoiren »Boy Erased« von Garrard Conley, der im Film Jared Eamons heißt und von »Manchester by the Sea«-Star Lucas Hedges gespielt wird. Jared ist ein ganz normaler 19jähriger Junge, der Basketball spielt, von Papi einen Ford Mustang zur Volljährigkeit geschenkt bekommt und aufs College geht. Mit abgewinkelten Handgelenken, Proseccopartys oder Darkroombumsen im Berghain hat er nichts am Hut, dafür betet er gern in der Kirche seines Vaters, eines Baptistenpredigers (Russel Crowe).

Doch bald muss der kreuzbrave Nachwuchschrist erkennen, dass es um sein Seelenheil schlecht bestellt ist. Jedes Werbeschild mit freien Männernnippeln lässt die Hose spannen, jeder verstohlene Blick in der Dusche füllt den Born des Sündenpfuhls. Auf Gedanken folgen erste Taten. Unschuldige Nächte mit gleichgearteten Männern bleiben solange geheim, bis Jared im Studentenwohnheim gegen seinen Willen defloriert wird. Ein ebenso klemmschwuler Bibelbruder vergewaltigt ihn im Stockbett anal, beichtet anschließend seine Sünden und erpresst dann sein Opfer. Diese besonders christlichen Handlungen lassen weitere folgen. Das Ehepaar Eamons zwingt seinen Sohn zur Stellungnahme gegenüber den anonymen Homosexualitätsvorwürfen. Jared – grundehrlich und treudoof – gibt es zu: »Ich bin schwul – und das ist nicht gut so!«

Zum Glück gibt es unweit des Heimatorts eine Organisation namens »Love in Action«, die Linderung verspricht. Jareds Mutter (Nicole Kidman) liefert ihren Sohn den Fängen der Reparativtherapie aus, in der mit Drill, Gebet und Psychoterror alle bösen Geister ausgetrieben werden sollen. Im Behandlungszimmer, einer Kapelle, sitzen als Patienten verkleidet queere Darlings wie der kanadische Ein-Themen-Regisseur Xavier Dolan und der australische Schnulzensänger Troye Sivan, der sich nicht nur optisch seinem Vorbild Ellen DeGeneres immer weiter annähert. Michael »Flea« Balzary, einer der schlechtesten Bassisten aller Zeiten einer der schlechtesten Musikgruppen aller Zeiten (Red Hot Chili Peppers) spielt dazu einen faschistoiden Aufseher, der mit Prügel und harten Worten droht. Bei so viel All-Star-Power ist es nicht verwunderlich, dass der Film, was die Handlung anbelangt, auf der Strecke bleibt. Außer vorhersehbaren Liebesszenen, vorhersehbar absurden Therapieszenen und einem vorhersehbaren pathetischen Ende wird nicht viel geboten. Dazu läuft Sivans Trivialgedudel: »The people danced to the sound of your heart / The world sang along to it falling apart«.

Man kann dem Film seinen guten Willen nicht absprechen, und schlimm ist das alles ja tatsächlich. In den USA ist die Umkehrungstherapie in 36 von 50 Bundesstaaten immer noch völlig legal. Tausende Jugendliche werden in die Depression getrieben, »therapeutisch« verursachte Scham- und Schuldgefühle werden die Betroffenen oft ein Leben lang nicht mehr los. Die Selbstmordraten sind noch höher, als sie es bei homosexuellen Teenagern ohnehin schon sind.

Ungeachtet der tragischen Fakten ist »Der verlorene Sohn« nicht mehr als ein glattpolierter Lehrfilm kalifornischen bzw. New Yorker Geschmacks geworden, den sich der gemeine Redneck eh nicht anschauen wird. Ein paar traurige Exemplare der Landjugend mögen sich angesprochen fühlen, aber dafür gibt es landesweit die »Ellen«-Show fürs tägliche Empowerment. Für den Rest der Welt sind die Verhältnisse im Bible Belt zu speziell und die im Film gegebenen Auflösungen dann doch wieder zu einfach: Am Ende sitzt Joel glücklich in der Großstadt und trinkt endlich – glücklich und enthemmt – Schaumwein in coolen Clubs.

Die Restschwulen der Weltgegenden mit Mittelstandsorgen wissen nicht, was sie mit sich und dem Film anfangen sollen. Immer dieselbe Leier: Sie sind schlecht dran, manche sind noch schlechter dran und am Ende dämmern sie wieder einsam heulend vor der Grindr-App ein. Gegen diese hausgemachte Tragödie hilft kein Mutmachfilm, keine schwarze Salbe und keine schwere Bibel. Sie müssen anfangen, an der Welt rumzufummeln – nicht dauernd an sich selbst.