Die Maske sitzt

David Gray/Reuters Wer ist dieser Karl Held? Hohler Mensch auf der Suche nach Geschenken

Ursula von der Leyen, Baron Münchhausen, Karl-Theodor zu Guttenberg, Anna Anderson, Gert Postel, Felix Krull, Annette Schavan, Cassie Chadwick, vielleicht Franziska Giffey … Mit der kompletten Liste von notorischen Lügnern in Geschichte, Literatur und Gegenwart ließe sich ein ganzes Feuilleton füllen oder eine fette Akte der Staatsanwaltschaft anlegen, ganz gleich, ob der Jurist auch wirklich einer ist. Alle diese Figuren, ob real oder fiktiv, lügen für ihr Leben gern, für die Karriere oder den Erhalt eines militärischen oder zivilen Ranges.

Eine komische Note hat das, wenn dabei die Großkopferten vorgeführt werden. Wie etwa im Fall Gert Postels, der als Postbote durch Selbststudium und Fälschung von Zeugnissen eine Stellung als Amtsarzt in Flensburg ergaunerte. Bei der Arbeit gab er den Patienten in der Regel die Stempel, die sie brauchten und senkte nebenbei die Quote der Zwangseinweisungen in die Psychiatrie von 95 auf 10 Prozent der beantragten Fälle.

Wirklich Mächtige werden nicht zur Rechenschaft gezogen – von einigen Bauernopfern, wie etwa im Fall Uli Hoeneß abgesehen. Sie haben »Break-even« erreicht, den Punkt, ab dem sie dem Kapital dienlich, gleichsam »too big to fail« sind. Systematisches Lügen ist integraler Bestandteil der Klassengesellschaft, es gibt sie nicht ohne.

Alles fürs Ansehen

»Habe ich das getan, um die Wirklichkeit zu verleugnen, um etwas vorzutäuschen?« fragt der Protagonist des in deutscher Neuübersetzung erschienenen Romans von Emmanuel Carrère, als bei Gericht dargestellt wird, wie selbstverständlich er unmittelbar nach dem Mord an seiner Frau und seinen Kindern den Verrichtungen des Alltags nachgeht: Die Post aus dem Kasten holen, Nachbarn grüßen, Zeitungen einkaufen, mit der Verkäuferin plauschen. Die (Charakter-)Maske sitzt. Nachdem er auch noch seine Eltern umbringt, zündet er sein Haus an und sorgt dafür, als vermeintlich einziger Überlebender des Brandes gerettet zu werden. Und all das, weil sein Ansehen als hochdekorierter Mediziner im westfranzösischen Villenvorort Ferney-Voltaire bedroht war.

Im Foyer

Jean-Claude Romand ist eine reale Person, deren Geschichte in Frankreich noch bekannter ist als die des ungleich harmloseren Gert Postel in Deutschland. Mit vorgetäuschten Finanzdeals hatte Romand seine reiche Verwandtschaft betrogen, um damit eine zweite Lügengeschichte zu finanzieren: Fast zwei Jahrzehnte lang täuschte er eine angesehene Forscherstelle bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor, für die er um die Welt reise. In Wahrheit verbrachte er seine Arbeitstage an Autobahnraststätten oder im Foyer der WHO in Genf. »Nach ein paar Tagen fuhr er mit Geschenken aus einer Flughafenboutique nach Hause. Man feierte seine Rückkehr.« Er hatte Jahre zuvor das Physikum im Medizistudium nicht bestanden.

In »Der Widersacher« vollzieht Carrère im Reportagestil nach, wie Romand sein Kartenhaus errichtete und wie die Betrügerposse um ein großbürgerliches Dasein als Halbgott in Weiß schließlich in Verbrechen schlimmerer Qualität mündete. Carrère sucht die Orte auf, die Romand aufsuchte, um dessen leere Tage nachzuempfinden. Er arbeitet den Mordprozess auf, spricht mit dem Häftling und tauscht Briefe mit ihm aus. Im Interview mit der Übersetzerin Claudia Hamm, das sich im Anhang findet, wird dafür der Begriff »Tatsachenroman aus Ich-Perspektive« eingeführt. Romand sitzt seit 1996 im Gefängnis.

Hohler Mensch

Carrère, einer der wichtigsten lebenden Autoren Frankreichs, hat ein eindrucksvolles Buch über einen Psychopathen geschrieben, der auch nach dem Mordprozess ein hohler Mensch bleibt. Um seine eigenen Gedanken zum Thema auszubreiten, muss Carrère eine medial bereits pathosgeladene, wahre Geschichte vom Ende her erzählen. Die Einbindung biblischer Motive und die allgegenwärtige moralische Aura bergen ihrerseits Trügerisches. Denn Carrères philosophische Recherche gilt, trotz anderer Verlautbarungen, dem Bösen an sich, das sich demnach irgendwo jenseits der Mitte, also fernab der volatilen Grenzen integrer Bürgerlichkeit antreffen lassen muss. Eine letztlich katholische Ordnungsvorstellung also, die »Mord, Folter, Vergewaltigung« zumindest an den Leuten in der eigenen Umgebung ausschließen möchte, was Carrère auch als seine eigene letzte Grenze identifiziert. Das ist doch schon einmal ein Anfang, so zum Schluss eines kriminalistischen Werkes, das nun zum »Klassiker« (so der Politregisseur Milo Rau) ausgerufen werden soll.

Die Meisterin der Spannung, Patricia Highsmith, hätte aus dem Stoff einfach eine unmoralische Kurzgeschichte gemacht. Denn realistisch auserzählt, stellt sich die Frage nach der Authentizität der Akteure nicht: Ein variantenreicher Umgang mit Moral und Integritätsvorstellungen gehört zu Leben und Arbeiten im Kapitalismus – bis hin zur vollständigen Externalisierung von psychischen und ökonomischen Kosten, Kriegen und der Zukunft auf dem Planeten Erde. Mit der Ausnahme von persönlichkeitsverändernden Hirnverletzungen ist es diese Gesellschaftsform, die Karrieristen hervorbringt.

Carrères Buch erschien in Frankreich bereits im Jahr 2000, vier Jahre nach dem Mordprozess. Matthes und Seitz Berlin hat es als »Klassiker« des ungeschminkten Blicks hinter die soziale Maske der Bougeoisie neu veröffentlicht. Legt man Wilhelm Reich und Karl Held mit hinein, hat man ein frotzeliges Geschenkpaket für Verantwortungsträger in der Exekutive des Kapitalismus. Man wird sich allenfalls betroffen zeigen und dann leider weitermachen müssen. Das wird sich niemals ändern können, bis wir es ändern.