Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa Fertigstellung von Einfamilienhäusern in Mönchhagen, Mecklenburg-Vorpommern (23.10.2018)

Selten kommt es zwischen der Immobilienwirtschaft und dem Deutschen Mieterbund (DMB) zu einer Übereinkunft. Während die Lobbyisten Gewinne maximieren möchten, hat sich der Mieterbund dem Erhalt bezahlbarer Mieten verschrieben. In einer Sache scheinen sie sich dennoch einig zu sein: Die Bundesregierung ist mit ihrer Baupolitik gescheitert.

Am Dienstag hatten die Branchenvertreter die Regierungspolitik angesichts weiter steigender Miet- und Kaufpreise für Wohnungen kritisiert. »Die Politik setzt die falschen Signale statt die richtigen Anreize«, sagte der Präsident des Zentralen Immobilienausschusses (ZIA), Andreas Mattner, bei der Pressekonferenz der »Immobilienweisen«. »Der Neubau wird in unserem Land völlig vernachlässigt.« Der Verband legte das jährliche Frühjahrsgutachten der von ihm beauftragten Wirtschaftsexperten vor. Demnach stieg die mittlere Miete bei Neuverträgen bundesweit um 3,9 Prozent auf 7,06 Euro pro Quadratmeter; Eigentumswohnungen verteuerten sich um 8,2 Prozent. In Berlin lag der Preiszuwachs mit 15,2 Prozent fast doppelt so hoch.

»Das ist ein Armutszeugnis für die Baupolitik der Bundesregierung«, bekräftigte auch DMB-Geschäftsführer Ulrich Ropertz. Seine temporären »Mitstreiter« des ZIA betrachtet er aber mit äußerster Vorsicht. »Wir sehen die Politik auch kritisch, kritisieren aber nicht immer das gleiche wie die Immobilienwirtschaft.« Der DMI fordere, dass Vorgaben wie die Mietpreisbremse verstärkt und nicht geschwächt werden.

Im vergangenen Gutachten hatten die Fachleute verschiedener Forschungsinstitute und Verbände prophezeit, dass sich der Boom bei den Mieten abschwächen werde. Mit den hohen Zuwächsen der Vorjahre habe der Zyklus wohl seinen Höhepunkt überschritten, hieß es damals. Wie sich aus dem Gutachten dieses Jahres ergibt, lagen sie falsch.

Seit über zehn Jahren hält der Bau- und Grundstücksboom in Deutschland an und macht Wohnungen für Normalverdiener unerschwinglich. Die Zahl der Wohnungslosen soll laut BAG Wohnungslosenhilfe mittlerweile auf 1,2 Millionen Betroffene gewachsen sein. Die Mieten steigen in den Ballungszentren und auf dem Land. Auch 2019 dürfte sich die Preisrallye auf dem Wohnungsmarkt fortsetzen. Maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt ist eine Sonderhilfe, die vor einem Jahr von der Bundesregierung vorgestellt wurde. Auswertungen hätten gezeigt, »dass viele Familien ›Baukindergeld‹ erhalten, die darauf nicht angewiesen wären«, heißt es im Gutachten. Die eigentlichen Probleme, nämlich geringes Kapital gepaart mit hohen Erwerbsnebenkosten für Haushalte mit geringeren Einkommen, blieben hingegen bestehen.

Auch Caren Lay, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Die Linke, war vom Frühjahrsgutachten des Ausschusses überrascht: »Selten war ich mir mit der Immobilienlobby so einig: Die zentralen Projekte des Bauministeriums, das Baukindergeld und der Steuerbonus für Mietwohnungsbau, verteuern Wohnungen und Grundstücke. Das Baukindergeld wird zudem vor allem von Familien genutzt, die sich ohnehin eine Wohnung leisten könnten. Es ist hinausgeschmissenes Geld. Das Baukindergeld löst die Wohnungskrise nicht, sondern verschärft sie. Statt dessen braucht es ein öffentliches Wohnungsbauprogramm nach Wiener Vorbild und einen Mietendeckel.«

Das 2018 eingeführte Fördergeld, das vor allem ärmeren Familien das Bauen erleichtern sollte, subventioniert den Kauf oder Neubau von Häusern um 1.200 Euro pro Jahr und Kind für maximal 10 Jahre. Allerdings wurden die insgesamt 56.435 Anträge auf Baukindergeld für den Kauf von bereits bestehenden Häusern benutzt. Für neuen Wohnraum sorge dieses Geld kaum, so Lay.

Auch Ropertz findet das Baukindergeld wohnungspolitisch völlig sinnlos. Die einzige Lösung gegen die Wohnungsnot ist: bauen, bauen, bauen. Allerdings ist auch wichtig was. »Uns hilft kein Einfamilienhaus irgendwo im Landkreis. Wir brauchen 80.000 bis 100.000 neue Sozialwohnungen jährlich, also eine Vervierfachung der aktuellen Neubauten.«