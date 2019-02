Mehr Razzien auf dem Bau

Arne Dedert/dpa Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei einem Einsatz des Zolls auf einer Großbaustelle (Frankfurt am Main, 7.2.2019)

Der Zoll soll künftig mit zusätzlichem Personal und mehr Kompetenzen ausgestattet werden. Eines der Ziele soll sein, die Schwarzarbeit wirksamer zu bekämpfen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stellte dafür am Mittwoch seinen Gesetzentwurf gegen »gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch« in Berlin vor, den das Kabinett zuvor angenommen hatte.

Wie die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten im November vergangenen Jahres mitteilte, kontrollierten die Zöllner in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 bundesweit 24.500 Unternehmen. Das seien zehn Prozent weniger gewesen als im ersten Halbjahr 2017. »Bliebe es bei der Kontrollintensität des ersten Halbjahres, dann müsste jedes der bundesweit 2,2 Millionen Unternehmen rein statistisch nur alle 40 Jahre mit einem Besuch des Zolls rechnen«, so die Gewerkschaft. Allein in den vergangenen beiden Jahren habe der Zoll nach Angaben des Finanzministeriums Schäden durch illegale Beschäftigung, Schwarzarbeit und Sozialleistungsbetrug in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro aufgedeckt.

Schon heute können die Beamten von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) beim Zoll kontrollieren, ob Dienstleistungen illegal oder mithilfe von Schwarzarbeit »angeboten werden«. Künftig sollen sie auch Fälle prüfen können, bei denen Leistungen noch nicht erbracht, aber schon geplant worden sind. Das kann zum Beispiel dort zutreffen, wo Menschen sich als Tagelöhner verdingen, etwa für Arbeiten auf Baustellen oder im Transportgewerbe – weit unter dem Mindestlohn. Schon bei der Anbahnung solcher Arbeitsverhältnisse soll der Zoll eingreifen dürfen und nicht wie bisher erst, wenn er Lohnabhängige bei der Arbeit erwischt.

Künftig sollen auch die tariflich vereinbarten Unterkunftsbedingungen zu den gesetzlichen Mindestarbeitsstandards nach dem »Arbeitnehmerentsendegesetz« zählen und damit überprüfbar werden. Das soll Übernachtungen auf Matratzenlagern ein Ende setzen, wie Scholz sagte.

Scheinrechnungen und obskure Firmenstrukturen im Baugewerbe sollen den Plänen zufolge ebenfalls verstärkt ein Fall für den Zoll werden. Die Beamten sollen künftig die Telekommunikation Verdächtiger leichter überwachen können und bei Briefkastenfirmen auch dann eingreifen, wenn der konkrete Arbeitsort unklar ist.

Aktuell ist bereits eine Aufstockung des Personals bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit von heute rund 7.900 auf mehr als 10.000 Stellen im Jahr 2026 vorgesehen. Nun sollen weitere 3.500 Stellen hinzukommen. Dafür soll Geld anderswo eingespart werden. EU-Ausländer, die in Deutschland Kindergeld beziehen, sollen vom Zoll in Zukunft stärker daraufhin kontrolliert werden, ob sie auch arbeiten. Kindergeld soll in den ersten drei Monaten nur ausgezahlt werden, wenn inländische Einkünfte nachgewiesen werden. Im Zweifel könnten die Familienkassen Zahlungen künftig vorläufig einstellen. Die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union, so Scholz, sei an die Erwerbstätigkeit geknüpft.

Erst am 7. Februar hatte der Europäische Gerichtshof erklärt, dass die Familienleistungen für Kinder in einem anderen Mitgliedsstaat nicht davon abhängig gemacht werden könnten, dass der Berechtigte eine Beschäftigung ausübe. Die Richter entschieden damals: EU-Bürger mit Kindern im EU-Ausland haben auch bei Arbeitslosigkeit Anspruch auf Kindergeld in dem Staat, in dem sie wohnen.

Die Bezirksgruppe Zoll der Gewerkschaft der Polizei kritisierte am Gesetzesentwurf vor allem, dass immer noch die »kostenintensiven Doppel- und Dreifachstrukturen bei der polizeilichen Bekämpfung von Kriminalität im Zuständigkeitsbereich des Zolls« fortbestehen. Der Vorsitzende der GdP-Zoll, Frank Buckenhofer, mahnte am Mittwoch: Wer die Kriminalität auf dem Arbeitsmarkt wirksam bekämpfen wolle, müsse vor allem die Strukturen des Zolls strategisch neu ausrichten und aufstellen. »Ansonsten wird der Zoll teurer, aber nicht effektiver«, so Buckenhofer.