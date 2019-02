Rotlicht: Souveränismus

Philipp Hertzog [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)] Europäischer Bundesstaat? Nein, danke. Wahlkampf in Frankreich gegen eine europäische Verfassung 2005

Als sich dieser Tage der Vorstand der Linkspartei beeilte, den Entwurf eines Europawahlprogramms mitmachkonform zu trimmen, hatte er erfolgreich wiederholt, was ihm schon fünf Jahre zuvor gelungen war. 2014 verschwanden aus der Präambel eines Programmentwurfs zur Wahl des Europäischen Parlaments exakt dieselben Vokabeln, die auch jetzt einem redaktionellen Eingriff zum Opfer fielen. Die auch damals als inakzeptabel empfundene Formulierung lautete, die EU sei »zu einer neoliberalen, militaristischen und weithin undemokratischen Macht« geworden.

Welcher sachliche Fehler in dieser Aussage stecken soll, mag vielleicht noch Jürgen Habermas herausfinden können, von einer realistischen Einschätzung dieser Europäischen Union liegt sie jedenfalls immer noch nicht sehr weit entfernt. Die Adjektive »neoliberal« und »militaristisch« einmal beiseite gelassen, ließ sich in den Jahren seit 2014 recht gut studieren, wie »weithin undemokratisch« diese Macht agierte. »Schuldnerstaaten« wie Griechenland diktierte die EU eine Austeritäts- bzw. präziser eine Verelendungspolitik, auf die das jeweils nationale Parlament keinen Einfluss mehr zu nehmen hatte. Und falls sich eine dieser Abgeordnetenkammern doch einmal ihr Budgetrecht anmaßte, wurden kurzerhand Neuwahlen angesetzt. 2015 hatte sich der damalige portugiesische Präsident Aníbal Cavaco Silva zunächst geweigert, dem Sozialdemokraten António Costa den Regierungsauftrag zu erteilen, da die »EU-feindlichen« Positionen von dessen linken Unterstützern nicht im »nationalen Interesse« lägen.

Die Entscheidungshoheit wanderte von den Parlamenten hin zu demokratisch nicht oder nur kaum legitimierten Gremien der Staatengemeinschaft, kurzum, die politische Souveränität verlagerte sich von den Mitgliedsstaaten der EU mehr und mehr nach Brüssel. Es gibt Leute, die diesen Vorgang unter den genannten Vorzeichen allen Ernstes als antinationalistisches Modernisierungsprojekt begrüßen. Es gibt andere – lagerübergreifend –, die diesen Souveränitätsverlust der Nationalstaaten beklagen und bekämpfen.

Diese Leute heißen Souveränisten. Der diffuse, kaum klar bestimmte Begriff ist hierzulande nur wenig verbreitet, in Frankreich und Italien hingegen sehr wohl. Souveränismus bezeichnet demnach eine »europakritische« Denkrichtung, deren Vertreter der Idee eines europäischen Bundesstaates wenig abgewinnen und Volkssouveränität nur innerhalb des nationalstaatlichen Rahmens anerkennen können. Als älteste souveränistische Vereinigung gilt der 1968 von französischen Gaullisten gegründete »Mouvement pour l’indépendance de l’Europe«, dem offenbar keine größere historische Rolle beschieden war. Bedeutsamer wurde diese Strömung im Zuge der Kritik an den europäischen Verträgen, insbesondere dem von Maastricht 1992 und dem nach gescheiterten Referenden in den Niederlanden und in Frankreich zu Makulatur gewordenen römischen Verfassungsvertrag von 2003. Der bekannteste Vertreter jener Tage ist vermutlich der ehemalige französische Innenminister Jean-Pierre Chevènement, der 1992 seine eigene »Bewegung der Bürger« (Mouvement des Citoyens) gründete.

Mochte man damals einer solchen politischen Haltung noch ein »universalistisches und antivölkisches Verständnis von Nation, das auf die französische Revolution zurückgeht«, attestieren, wie 2001 ausgerechnet Jürgen Elsässer schrieb, findet sie sich heute weitgehend im rechten Lager wieder. Am ehesten wird sie dort repräsentiert von Matteo Salvinis Lega und Marine Le Pens Rassemblement National, denen beiden eine ethnopluralistische, also völkische Idee vom »Europa der Nationen« vorschwebt.

Ein linker Souveränismus steht dagegen vor nicht unerheblichen Schwierigkeiten, auch wenn er gute Argumente haben mag. Eine damit einhergehende und notwendige Berufung auf die Nation hätte sich nämlich permanent von denjenigen abzugrenzen, die der Meinung sind, Abstammung solle sich wieder lohnen. Ein Tanz auf dem Drahtseil, bei dem schon einige abgestürzt sind.