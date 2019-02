Kannten wir den?

REUTERS Unverwechselbar maskenhaftes Äußeres: Karl Lagerfeld

Wie der Modekonzern Chanel am Dienstag mitteilte, ist sein langjähriger Kreativdirektor Karl Lagerfeld gestorben. Aus seinem Alter machte er ein Geheimnis. Er wurde 1933, 1935 oder 1938 als Sohn des Hamburger »Glücksklee«-Kondensmilch-Fabrikanten Otto Lagerfeld geboren. 1952 zog er mit seiner Mutter nach Paris, besuchte eine Privatschule und gewann mit dem Entwurf eines Mantels einen Wettbewerb des Internationalen Wollsekretariats. Anschließend machte er eine Schneiderlehre und ohne höheren Schulabschluss Karriere in der Modeindustrie.

Unverwechselbar machte ihn sein maskenhaftes Äußeres: ein gepuderter Haarzopf (ungeflochtener Pferdeschwanz) und eine dunkle Sonnenbrille, die einen Sehfehler korrigierte, dazu ein Handfächer gegen Zigarettenrauch und Paparazzi. Lagerfeld arbeitete auch für Discounter wie Monoprix oder H & M, entwarf Kostüme für Madonna und Kylie Minogue, 2010 bereicherte er das Magazin Eulenspiegel mit Karikaturen.

Aus seiner Vorliebe für tendenziell magersüchtige Kundinnen machte der »Modezar« nie einen Hehl. Auf Heidi Klum gab er gleichwohl nichts, wie er einmal mit Bezug auf deren Berufskollegin Claudia Schiffer meinte (die 1993 in einem von ihm mit Koranversen bestickten Mieder Laufsteg-Furore gemacht hatte): »Claudia kennt die auch nicht. Die war nie in Paris, die kennen wir nicht.«

Neben Immobilien und Art-déco-Einrichtungsgegenständen häufte Lagerfeld Bücher an, gegen Ende sollen es 30.000 gewesen sein. Nur er hat sie gezählt. Zu einem tieferen Verständnis historischer Abläufe hat ihn das Sammeln kaum gebracht, jedenfalls erteilte er der Regierung Merkel Ende 2017 im französischen TV-Sender C8 eine wahrhaft durchgeknallte Lektion in Sachen Flüchtlingspolitik: »Selbst wenn Jahrzehnte dazwischen liegen, kann man nicht Millionen Juden töten und später dann Millionen ihrer schlimmsten Feinde holen.« Einige Monate später legte er in der französischen Zeitschrift Le Point nach, die Bundeskanzlerin habe ihn mit ihrer angeblichen Entscheidung, »eine Million Zuwanderer« in der BRD aufzunehmen, dazu gebracht, sie zu hassen: »Wenn das weitergeht, gebe ich die deutsche Staatsangehörigkeit auf.« Soweit ist es nicht gekommen. (jW)