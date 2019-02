Billiglöhner im Hochlohnland

Friso Gentsch/dpa Rumänische Werkvertragsarbeiter im Wohncontainer auf einer Baustelle in Osnabrück (17.10.2013)

Eine neu zu gründende Europäische Arbeitsbehörde (ELA) soll noch dieses Jahr dafür sorgen, dass in allen Ländern der Europäischen Union die bestehenden Standards des Arbeitsrechts eingehalten werden. Das teilte die EU-Kommission laut der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag in Brüssel mit. Vorausgegangen waren sogenannte Trilogverhandlungen zwischen der Kommission, dem Ministerrat und dem Europäischen Parlament.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßt die Maßnahme der EU-Kommission. »Eine europäische Arbeitsbehörde ist ein wichtiges Zeichen für mehr Fairness auf dem europäischen Arbeitsmarkt und ein richtiger Schritt, um Missbrauch, Lohndumping und Sozialversicherungsbetrug zu bekämpfen«, sagte Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach laut einer Pressemitteilung des DGB am Donnerstag in Berlin.

Die ELA soll dem Grundsatz »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort« Geltung verschaffen. Hintergrund: Rund 17 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger arbeiten außerhalb des eigenen Landes. Hinzu kommen noch 1,4 Millionen Beschäftigte, die ständig über die Grenze pendeln. Viele von ihnen stammen aus Osteuropa, wo das Lohnniveau niedriger ist als in den Staaten West- und Mitteleuropas. Diese Arbeitskräfte werden häufig nicht nach dem vor Ort gültigen Tarif bezahlt, sondern erhalten nur den Mindestlohn. Das macht sie für Unternehmen in Österreich, Frankreich oder Deutschland besonders attraktiv.

»In der europäischen Peripherie entsteht angesichts dieser Nachfrage stante pede eine ganz neue Gestalt von Unternehmen, deren Geschäft schlicht darin besteht, in ihrer Heimat Arbeitskräfte anzustellen, um diese dann für die gesuchten Dienstleistungen in fernen Ländern feilzubieten«, heißt es in der Ausgabe der marxistischen Vierteljahreszeitschrift Gegenstandpunkt vom Herbst letzten Jahres. »Das Geschäft der Entsendeunternehmen ist denkbar schlicht: Es besteht in der Differenz zwischen dem Dienstleistungspreis und den tatsächlich ausgezahlten Löhnen.«

Die Lebensbedingungen der vermittelten Arbeiterinnen und Arbeiter am Einsatzort sind schlecht. »Bei den entsandten Arbeitskräften zielt der Aufenthalt im Ausland entsprechend gar nicht darauf, sich dort einzurichten, einen ortsüblichen Lebensstandard zu entwickeln und eine neue Heimat zu finden, sondern für ihre Arbeit benutzt zu werden und ihr übriges Leben im Entsendeland zu fristen«, so der Gegenstandpunkt.

Die Ausbeutung ist allumfassend: Von ihrem ohnehin schon kärglichen Lohn wird den Arbeitskräften noch die häufig unverschämte Miete für eine erbärmliche Unterkunft abgezogen. Sogar das benötigte Arbeitsgerät müssen sie meistens aus eigener Tasche bezahlen. Die Entsandten müssen sich das alles gefallen lassen, weil es auf dem Arbeitsmarkt im Heimatland für sie keine Jobs gibt. Sie sind froh über die Chance im Ausland.

»Bislang enden die Kompetenzen der nationalen Kontrollbehörden an den jeweiligen Grenzen der Mitgliedstaaten, während sich Unternehmen und Arbeitnehmer im europäischen Binnenmarkt frei bewegen können. Das erschwert die Kontrolle und Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten in der EU erheblich«, erklärte Annelie Buntenbach vom DGB am Donnerstag die Wichtigkeit der ELA.

Vorausgesetzt, die neue Behörde bekommt auch die nötigen Instrumente in die Hand, um ihren Auftrag effektiv umzusetzen. Doch daran hapert es nach Ansicht der Gewerkschaft: »Im Moment darf die ELA keine Kontrollen selbst initiieren. Nur dann könnte sie aber bei der grenzüberschreitenden Mobilität wirksam aktiv werden – auch zum Beispiel im Bereich Transport und Logistik, wo immer wieder eklatante Verstöße gegen Mindeststandards und Arbeitnehmerrechte öffentlich werden«, kritisierte Buntenbach.

Das Entsendemodell sei für die Unternehmen in den »Hochlohnländern« der EU dermaßen lukrativ, dass sie teilweise die gesamte Belegschaft aus anderen Mitgliedstaaten herankarren, stellte der Gegenstandpunkt in seiner Herbstausgabe fest. Die immer größer werdende Konkurrenz unter den Entsendefirmen drückt die Löhne zusätzlich. Das erhöht das Drohpotential der Arbeitgeber gegenüber den einheimischen Arbeitskräften: Seht her, falls ihr zu teuer werdet, holen wir uns billigere Leute aus dem Ausland.