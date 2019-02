Völkischer Stoßtrupp

Universitätsbibliothek Heidelberg »Der rasende Alldeutsche« – der Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes, Justizrat Heinrich Claß (1868–1953), in einer Karikatur der Satirezeitschrift Der wahre Jacob (Ausgabe vom 22.6.1917)

Mitten in den ereignisreichen Tagen des Winters 1919 traten am 15. Februar im bayerischen Bamberg die führenden Vertreter des Alldeutschen Verbandes (ADV) zu ihrer jährlichen Tagung zusammen. Kurz zuvor hatte sich in Weimar die Nationalversammlung konstituiert und den Vorsitzenden der MSPD, Friedrich Ebert, zum Reichspräsidenten gewählt. In der rheinisch-westfälischen und in der mitteldeutschen Industrie gab es Massenstreiks, bei denen die Sozialisierung der Großbetriebe gefordert wurde. Zugleich drängte in vielen Städten der von den »Freikorps« ausgeübte und von der Regierung beförderte weiße Terror die revolutionäre Bewegung zurück. Seinen vorläufigen Höhepunkt hatte er am 15. Januar mit der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts erreicht.

Wer aus dem Kampf zwischen Revolution und Konterrevolution siegreich hervorgehen würde, war indes noch nicht ausgemacht. Deshalb war man auf seiten der Rechten nicht nur bestrebt, mit dem Einsatz militärischer Gewalt die revolutionären Kräfte niederzuringen, sondern zugleich strategische Konzepte zu entwickeln, um die kapitalistische Gesellschaft auf Dauer zu stabilisieren und eine Wiederholung der Novemberrevolution künftig verhindern zu können. Eine wichtige Rolle dabei spielte der Alldeutsche Verband.

Denkfabrik der Reaktion

Der im Jahre 1891 gegründete Alldeutsche Verband war ein politisch einflussreiches Zentrum der reaktionärsten Kräfte innerhalb der Großbourgeoisie und des Junkertums. Zugleich stellte er ein überaus aktives Agitationsinstrument dar. Er propagierte die Aufrichtung eines offen diktatorischen Regimes und den Aufstieg Deutschlands zur Weltmacht mit Hilfe verstärkter Aufrüstung und der Bereitschaft, Aggressionskriege zu führen. Während des Ersten Weltkrieges waren die abenteuerlichen Kriegszielpläne, die u. a. auf die Konstituierung eines »Protektorates« in Großbritannien, die Unterwerfung Ost- und Südosteuropas sowie eines weitgehend von Deutschland kontrollierten afrikanischen Kontinents abzielten, die extremste Variante deutscher Kriegszielpolitik. Seit den Sommermonaten 1918 gingen die Alldeutschen im Angesicht der drohenden Niederlage daran, die neue innen- und außenpolitische Situation zu analysieren und Lösungen für den Wiederaufstieg Deutschlands zur politischen und militärischen Großmacht zu entwickeln.

Bereits bei der Gründung des ADV standen bedeutende Repräsentanten der Großbourgeoisie Pate. Ihre wichtigsten Vertreter waren Emil Kirdorf und Alfred Hugenberg. Kirdorf amtierte als Generaldirektor des größten Steinkohle fördernden Unternehmens in Europa, der Gelsenkirchener Bergwerks AG. Zugleich saß er im Vorstand der Siemens-Rhein­elbe-Schuckert-Union, eines schwerindustriellen Mischkonzerns, sowie im Aufsichtsrat des Rheinisch-Westfälischen Kohlesyndikats. Zu seinen weiteren zahlreichen Aufsichtsratsmandaten zählte auch eines bei der Deutschen Bank. Kirdorf gehörte lange Zeit der Hauptleitung des Alldeutschen Verbandes an, für den er immer wieder bedeutende finanzielle Mittel bei Industriellen an Rhein und Ruhr akquirierte. So berichtete er dem ADV-Vorsitzenden, dem Justizrat Heinrich Claß, in einem Schreiben vom 6. Oktober 1915, dass eine von ihm initiierte Spende insgesamt 50.000 Mark erbracht habe und dem Vorstand der Alldeutschen »für vaterländische Zwecke« zur Verfügung stünde. Dass Kirdorf später Mitglied und Finanzier der NSDAP wurde, das »Goldene Parteiabzeichen« verliehen bekam und nach seinem Tode am 13. Juli 1938 mit einem Staatsbegräbnis in Anwesenheit Hitlers geehrt wurde, sei hier nur am Rande vermerkt.

Alfred Hugenberg hatte 1894 seine Karriere als Vorsitzender der »Königlich Preußischen Ansiedlungskommission« zur Förderung der Germanisierung in der preußischen Provinz Posen begonnen, bevor er 1909 zum Vorsitzenden des Direktoriums der Friedrich Krupp AG berufen wurde. Im November 1918 gehörte er zu den Gründern der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP), zu deren Vorsitzendem er 1928 gewählt wurde. Am 30. Januar 1933 führte er die DNVP in eine Koalition mit Hitlers NSDAP. Hugenberg leitete in der Weimarer Republik den damals größten Medienkonzern, ein Imperium, das aus Zeitungen, Nachrichtenagenturen und Filmgesellschaften bestand. 1919 wurde er in das Präsidium des Reichsverbandes der Deutschen Industrie gewählt. Mit Kirdorf traf er sich u. a. bei den Sitzungen des Aufsichtsrates der Deutschen Bank.

Kirdorf und Hugenberg waren prominente Exponenten der reaktionärsten und nach der Kriegsniederlage von 1918 auf die Vorbereitung neuer Kriegsabenteuer ausgerichteten Kräfte innerhalb des deutschen Monopolkapitals. Der Alldeutsche Verband bildete für sie eine wichtige Plattform, um hinter verschlossenen Türen für ihre Konzeptionen unter extrem nationalistischen Repräsentanten der Eliten zu werben. Dabei war der ADV besonders unter den Angehörigen akademischer Berufe erfolgreich: Juristen, protestantische Geistliche, Gymnasial- und Hochschullehrer, Journalisten, die höhere Beamtenschaft, aber auch aktive und pensionierte Offiziere, darunter mehrere Generäle, mittelständische Unternehmer sowie Vertreter des ostelbischen Adels bildeten die soziale Basis der Organisation und waren die bevorzugten Adressaten der zahlreichen Broschüren, Flugschriften und Presseorgane des Verbandes. Der ADV war im Kern eine Honoratiorenorganisation.

Nun aber sollte es darum gehen, die Massen zu erreichen. Schließlich musste die Frage beantwortet werden, wie es gelingen könnte, die linken Massenbewegungen, die in den Revolutionsjahren 1918/19 in Deutschland den Schauplatz der Geschichte betreten hatten, mittels rechter Gegenbewegungen wirkungsvoll zu bekämpfen.

»Schlagt sie tot«

Das wichtigste Resultat der Bamberger Tagung, die am 18. Februar 1919 endete, war der Beschluss, eine Organisation aus der Taufe zu heben, die die kleinbürgerlichen und bäuerlichen Schichten, nach Möglichkeit aber auch Proletarier, die nicht in den Arbeiterparteien und Gewerkschaften verwurzelt waren, nachhaltig beeinflussen sollte. Der Name war Programm: »Deutschvölkischer Schutz- und Trutzbund« (DSTB). Dreh- und Angelpunkt seiner Programmatik und Agitation war die »Rassenfrage«, deren angebliche Bedeutung für die Entwicklung Deutschlands in Gegenwart und Zukunft der Bevölkerung vermittelt werden sollte. Im Zentrum stand dabei die »Judenfrage«. Bereits im letzten Kriegsjahr hatten die Führungsgremien des ADV immer häufiger über eine stärkere Berücksichtigung judenfeindlicher Forderungen diskutiert. Diese politische Ausrichtung sollte mit der Gründung des DSTB vertieft werden.

Bald nach seiner Gründung überschritt die Mitgliederzahl des DSTB die 100.000er-Marke. Bis zum Verbot der Organisation in den meisten Ländern der Weimarer Republik im Jahre 1922 hatte sich die Zahl der Mitglieder, die in etwa 600 Ortsgruppen organisiert waren, fast verdoppelt. Zum Vergleich: Der Alldeutsche Verband zählte am 1. Januar 1919 lediglich knapp 35.000 Mitglieder.

Seit der Gründung des DSTB ergoss sich eine wahre Flut von Broschüren und Flugblättern über die Bevölkerung, vor allem in den Großstädten. 1920 wurden 7,6 Millionen Flugblätter, 4,8 Millionen Handzettel und 7,9 Millionen Klebemarken verbreitet. Nicht berücksichtigt sind bei dieser Aufzählung Bücher, Broschüren und periodisch erschienene Druckerzeugnisse. Die Zielrichtung einer derartigen Agitation hatte der Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes, Heinrich Claß, am 11. Oktober 1918 während einer Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses wie folgt definiert: »Ich bin ganz damit einverstanden, dass (…) die Judenfrage nicht nur wissenschaftlich-politisch, sondern auch praktisch demagogisch behandelt wird. Ja, ich gehe noch sogar darüber hinaus. Furcht und Schrecken muss in der Judenschaft erzeugt werden. Ich werde vor keinem Mittel zurückschrecken und mich in dieser Hinsicht an den Ausspruch Heinrich von Kleists, der auf die Franzosen gemünzt war, halten: ›Schlagt sie tot, das Weltgericht fragt Euch nach den Gründen nicht‹.« Und Justizrat Erich Stolte ergänzte den Gedankengang seines Vorsitzenden mit den folgenden Überlegungen: »Es kommt vor allem auf das ›Wie‹ an. Ich bin der Ansicht, dass es nicht darauf ankommt, die Gebildeten zu gewinnen, sondern darauf, die Massen einzufangen. Über das ›Wie‹ möchte ich folgendes sagen: Wir müssen Mittel und Wege schaffen, um an das Volk heranzukommen. Wir müssen in ihre Versammlungen gehen, und selbst welche veranstalten. Eine Unzahl von Agitatoren muss in den Gewerkschaften arbeiten, und wir müssen auch auf die Straße.« Vier Monate später, am 16. Februar 1919, gab Landgerichtsdirektor Lohmann, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes, auf der Bamberger Tagung die Parole aus: »Die Aufklärung über die Gefahr des Judentums ist mit allen Mitteln zu betreiben, besonders in den breiten Massen der Arbeiterschaft (…). Das allgemeine Ziel lautet: Schutz der deutschen Kultur vor der jüdischen Gefahr.«

Die antisemitische Agitation wurde mit der Hetze gegen die Arbeiterparteien und die Revolutionäre von 1918/19 verbunden. Die faschistische Formel vom »jüdischen Bolschewismus«, die Mär von den »jüdisch verhetzten« Soldaten, Matrosen und Arbeitern, die sich gegen die im Kaiserreich Herrschenden erhoben und angeblich einen »Dolchstoß« gegen das »im Feld unbesiegte Heer« geführt hätten, haben hier ihren Ursprung. Besonders infam war die Beteiligung des DSTB an der Mordhetze gegen den Leiter der Waffenstillstandskommission in Versailles und späteren Finanzminister Matthias Erzberger sowie Außenminister Walther Rathenau, die im August 1921 bzw. im Juni 1922 von Freikorpsterroristen ermordet wurden. Zu den Mitgliedern des DSTB zählten im übrigen auch Personen, die in der Zeit des Faschismus eine führende Rolle spielten, darunter der Herausgeber der antisemitischen Wochenzeitung Der Stürmer und spätere Gauleiter von Franken, Julius Streicher, und der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, SS-Obergruppenführer Reinhard Heyd­rich.

Universitätsbibliothek Heidelberg Der Alldeutsche Verband erhielt umfangreiche finanzielle Unterstützung durch die Großbourgeoisie – Karikatur aus der Satirezeitschrift Simplicissimus (Ausgabe vom 21.8.1911)

Apropos Faschisten. Die Alldeutschen zählten zu den aktiven Unterstützern Adolf Hitlers und seiner Partei. Der seit Anfang des Jahres 1919 in München als »völkischer« Agitator aktive Mitarbeiter der Propaganda- und Presseabteilung des dortigen Reichswehrgruppen-Kommandos erregte bald die Aufmerksamkeit des ADV. Hitlers antisemitische und gegen die Arbeiterbewegung gerichteten Reden und sein Aufstieg innerhalb der im Januar 1919 gegründeten Deutschen Arbeiterpartei, die seit dem 20. Juli 1920 den Namen Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei trug, weckten das Interesse des Vorsitzenden des ADV. Im Dezember 1920 kam es zu einem ersten Treffen zwischen Claß und Hitler in Berlin, bei dem sich letzterer als »Schüler« von Claß bezeichnete und ihm ergriffen die Hand küsste. Doch es blieb nicht bei der Bekundung gegenseitigen Respekts. Claß stellte dem Agitator aus München 60.000 Mark für die Ausweitung seiner Tätigkeiten in der Stadt in Aussicht.

»Bamberger Erklärung«

Während der Bamberger Tagung wurde eine »Erklärung« verabschiedet, ein Grundsatzdokument, in dem die Alldeutschen ihre Haltung zur neu entstandenen Weimarer Republik und ihre Auffassungen über den zukünftigen innen- und außenpolitischen Weg Deutschlands niederlegten. Der Inhalt der Erklärung war eine einzige Kampfansage an die bürgerlich-parlamentarische Republik, zugleich handelte es sich um eine unverhüllte Drohung an die Adresse der Arbeiterbewegung und aller demokratischen Kräfte. Notwendig sei Repression im Innern und Aggression nach außen – so lautete kurzgefasst die Botschaft der Erklärung, die als Flugblatt in hoher Auflage verteilt wurde.

Am Beginn steht die damals in rechten Kreisen populäre Auffassung von der Schuld der Revolutionäre von 1918, den »Volksverrätern«, an der Kriegsniederlage: »Entgegen den immer von neuem wiederholten Behauptungen der wirklich Schuldigen und Mitschuldigen hält sich der Alldeutsche Verband an die erwiesene geschichtliche Tatsache, dass für diesen Zusammenbruch weder die Oberste Heeresleitung noch die völkisch gerichteten Bürger verantwortlich gemacht werden können, sondern dass er gewissenlosen Volksverrätern zur Last fällt, die sich offen als seine Urheber bekannt haben, sowie den Regierenden (…), die nicht den Mut und Entschluss fanden, dem drohenden Umsturz entgegenzuwirken.« Der ADV wies »die Verantwortung für dieses schmachvolle Ende denen zu, die den Siegeswillen unseres Volkes planmäßig untergraben und mit feindlicher Unterstützung in der Heimat und vor dem Feinde Verrat geübt und verbreitet haben.«

Daran anschließend finden sich zur »angemessenen« Staats- und Regierungsform in Deutschland die folgenden Formulierungen: »Die Ereignisse nach dem 9. November 1918 haben unzweideutig erwiesen, dass ein Volk, das so sehr sicheren politischen Sinnes entbehrt, wie das unsrige, für die sogenannte freistaatliche Staatsform nicht geschaffen ist, sondern der festen Führung anvertraut werden muss, wie sie die Monarchie besser verbürgt als die Republik.« Es folgen Ausführungen über die Notwendigkeit, »unserem Volke endlich Nationalgefühl, völkischen Willen, völkischen Stolz beizubringen« und »unserem Volke den Glauben an sich selbst zu geben, ihm wieder den Sinn für Ehre, Treue, Pflicht und Gottesfurcht herzustellen.«

Der außenpolitische Teil der Erklärung beginnt mit einer klaren Absage an jegliche auf den Frieden abzielende Politik: »An das Zustandekommen des sogenannten Völkerbundes glauben wir heute ebensowenig wie an den ›ewigen Frieden‹.« Den Feinden Deutschlands sei es im Krieg um die »Vernichtung des Deutschen Reiches, ja um die Vernichtung des deutschen Menschen« gegangen. Offenbar, so suggeriert der Text, sei dies nach wie vor die Zielstellung der Alliierten.

Besonders ausführlich wird auf die angeblich »zersetzende Tätigkeit« der Juden in Deutschland eingegangen. »Ohne das zersetzende und verhetzende Treiben der alljüdischen Presse wäre der Krieg nicht verloren worden und der Umsturz mit seinen verwüstenden Folgen wäre nicht gekommen.« Notwendig sei zukünftig, dass das deutsche Volk »in seinem zahlenmäßigen Bestande erhalten und zusammengeschlossen, dass seine rassenmäßige Zusammensetzung nicht weiter verdorben, sondern verbessert« werde. Und weiter: Deutsche Kinder müssten in »Sonderschulen« als »Kern der künftigen Wiederaufrichter des Vaterlandes deutsch erzogen werden« und dabei »Verachtung gegen die, die es geschädigt haben und schädigen wollen« gelehrt bekommen.

Dass der Alldeutsche Verband vehement den Verbleib von Elsass-Lothringen im deutschen Staatsverband, die Vereinigung Deutschlands mit Österreich und die Inkorporierung Polens forderte, erscheint angesichts des Kriegsausgangs geradezu absurd. Der letztgenannten Forderung wurde in der »Bamberger Erklärung« folgende Drohung hinzugefügt: »Wenn die Feinde jetzt Landabtretungen erzwingen sollten, so sollen sie sich darüber klar sein, dass die Ansprüche des deutschen Volkes, die durch eine Arbeit des preußischen Staates von anderthalb Jahrhunderten begründet sind, durch den heutigen hilflosen Zustand des Reiches sich nicht dauernd außer Kraft setzen lassen.«

Die tagespolitischen Forderungen der Erklärung lauteten: die Rückwanderung von Stadtbewohnern aufs Land; die Verabschiedung eines Einwanderungsgesetzes, das Deutschland vor »artfremdem Zuzug« bewahren soll; die Verhinderung der überseeischen Auswanderung und die Durchsetzung der »nationalen Autonomie« für die Auslandsdeutschen.

Kein dauerhafter Erfolg

Der selbsternannte »Stoßtrupp des völkischen Gedankens« erklärte zum einzigen und alleinigen Ziel, »die Zukunft des deutschen Volkes zu retten, indem der Staat vor den verderblichen Künsten der Umsturzleute und ihrer Gefolgschaft gerettet wird (…) und unsere ganze bisherige Arbeit beweist, dass wir nicht das Wohl einzelner Klassen fördern wollen, sondern dass unser Herz in leidenschaftlicher Liebe dem Volksganzen schlägt.«

Ein flammendes Bekenntnis zur Monarchie, die soziale Verankerung vornehmlich im bürgerlich-akademischen Milieu, offen propagierter Rassismus, Antidemokratismus und Antisozialismus – das alles war im Jahre 1919 ungeeignet, um nennenswerte Erfolge innerhalb der Arbeiterklasse zu erzielen. Auch die Gründung des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes konnte den politischen Aktionsradius des ADV nicht wesentlich und nicht auf Dauer erweitern. Den Ruf eines elitären Honoratiorenverbandes wurde der Verband während der Zeit der Weimarer Republik nicht los, das begrenzte letztlich seinen politischen Einfluss.

Die Rezepturen der faschistischen Partei, die auf neue Weise pseudosozialistische Demagogie und Terror miteinander verbanden, sollten sich in den folgenden Jahren als geeigneter erweisen, den reaktionärsten Kräften innerhalb der Monopolbourgeoisie den Weg zur Macht zu ebnen. Dass der Alldeutsche Verband ihnen manches ideologische Rüstzeug geliefert hatte und er als ein wichtiger Wegbereiter der faschistischen Bewegung angesehen werden muss, ist jedoch nicht zu bezweifeln.