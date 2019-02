Kino wird es nicht immer geben

Hannibal Hanschke/REUTERS »Auftrag erfüllt«: Dieter Kosslick bei der Preisverleihung

»Warum man einen Film macht? Das hängt von den Beteiligten ab.«

Claude Chabrol

Den größten aller Bären bekam am Ende erwartungsgemäß der scheidende Dieter Kosslick aus den Händen von Jurypräsidentin Juliet te Binoche. Ein gigantischer Plüschbär drohte den in den Ruhestand Geschickten förmlich zu ersticken. Beinahe sah es so aus, als wollte der Pensionär den Schmusebären in aller Öffentlichkeit gleich vor Ort penetrieren, doch das Gleichgewicht konnte glücklicherweise noch gewahrt bleiben. Damit war die Preisverleihung angemessen auf den Punkt gebracht. Höfliche Balance auf längst glitschigem Terrain. Solide wurde das zur Verfügung Stehende präsentiert, wobei Leere und Langeweile des korrumpierten Wettbewerbs längst viel zu offenkundig sind.

Es ist als bekannt vorauszusetzen, dass Kosslick sich für gutes Essen im allgemeinen bzw. den Vegetarismus im besonderen weit mehr interessiert als für »Film« in jedwedem Sinne. Er hat dies zu allen Gelegenheiten bis zu allerletzt nie bestritten und sein Hauptinteresse in der Reihe »Kulinarisches Kino« entsprechend würdigen lassen. Natürlich ist ihm in letzter Instanz recht zu geben. »Essen« ist wirklich wichtiger als Kino. Und auch die Berlinale als Festival lebt eine Woche von kaum etwas anderem als der Frage, wo es gerade das beste Essen gibt. Im Gegensatz zum Essen wird es das Kino nicht immer geben, ein »Kulinarisches Kino« schon gar nicht. Das braucht niemand. Genug zu essen für alle braucht es. Bilder vom Essen nicht unbedingt.

Kino ist keine Sache des Futters, sondern eine des Todes. In vielerlei Hinsicht. Nicht zuletzt ist es als Repräsentation einer Realität längst selbst verendet. Es mag noch Hinterweltler geben, die davon nichts wissen wollen, aber: »In den 1990ern brachte die digitale Technologie die menschengemachte Illusion zurück. Die Geschichte (›story‹) der mechanischen, fotografischen Reproduktion der Wirklichkeit kam zu ihrem Ende. Die Konversion einer aufgezeichneten Information in ein numerisches System unterbrach die materielle Verbindung zwischen Bild und Objekt, die die frühere Geschichte (›history‹) definiert hatte.« (Laura Mulvey, »Death 24x a Second – Stillness and the Moving Image«, 2006). Anders gesagt, im digitalen Kino gibt es kein indexikalisches Bild vom Futter mehr, nur noch eine imaginäre Speisekarte.

Die Ära Kosslick begann 2001 kurz nach der Digitalisierung des Kinos, deren Wegmarke mit den ersten großangelegten Werbekampagnen der Industrie für DVDs im Jahr 1997 gesetzt war. Erste Anzeichen einer Überwindung des Kinos gab es freilich schon vorher, als die ersten handlichen noch analogen Videokameras auf den Markt kamen. Für Künstler und Dokumentarfilmer eine ungeheure Befreiung. Denn eine der allerwichtigsten Prämissen der Filmindustrie, »Film ist teuer« (Clau de Chabrol), war damit plötzlich null und nichtig. »Monsieur Sony hat uns befreit«, sagt die, soll man sagen, Filmemacherin Carole Roussopoulos (1945–2009) in Callisto McNultys Doku »Delphine et Carole, insoumuses«, und zeigt ihren Stolz darauf, dass sie 1983 die zweite Bestellerin der brandneuen handlichen Beta-Camcorders in ganz Frankreich war. Der erste Besteller war Jean-Luc Godard, heißt es. Das Forum zeigte in diesem Jahr dankenswerterweise einige der feministischen Videointerventionen, die Roussopoulos mit ihrer Koaktivistin, der Schauspielerin Delphine Seyrig, Mitte der 70er produziert hatte: »Maso et Miso vont en bateau« und »S. C. U. M. Manifesto 1967«. Vom kruden Bild der ersten analogen Videoexperimente bis zum heute allgemeingültigen digitalen Trash war es natürlich ein weiter Weg.

Vor diesem Hintergrund war es um so auffälliger, dass in diversen Preisreden am Ende so unverdeckt vom »Kino« die Rede war, von seiner »Magie«, seiner »Erfahrung«, seiner »Realität«. Also von allem, das eben nicht mehr gilt. Kinoerfahrung auf der Berlinale bedeutet inzwischen zwar hauptsächlich, ZDF (»Das Kleine Fernsehspiel«) und Arte präsentieren: »Some Random Shit« im Würfelkino 23, hinten am Ende des Ganges, wo das Licht gerade ausgeht. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ära Kosslick diese ominöse Erfahrung sowohl am Leben gehalten als auch »demokratisiert« hat (stolz verweist man auf stets wachsende Besucherzahlen).

Kosslick hat seinen Auftrag erfüllt. Er hat aus dem Festival ein kulinarisches Event im Stadtraum (in den »Kiezen«) gemacht und eine (im Idealfall) Leistungsschau deutscher Filmindustrie. Der Nachteil: Es gibt keine deutsche Filmindustrie, es gibt deutsches Fernsehen. Anders gesagt, er hat das Festival zugleich provinzialisiert (es gibt schlicht kein »Weltkino« außerhalb des ZDF) und urbanisiert (die Stadt ist der Star, nicht die Welt des Films).

Die Bärenverleihung war ein entsprechender Versuch eines soliden, gerade noch möglichen Kompromisses zwischen »Kunst« und »Kosslick«. Bester Film: »Synonymes« von Nadav Lapid, ein integrer Regisseur, der in seinem Film eine konsequente Exilantenhaltung – Abwendung von seiner Heimat Israel und dessen Politik, soldatischen Körpern etc. – thematisiert, andererseits immer eng mit der hiesigen Cineastenszenerie um die Zeitschrift Revolver verbunden war. Arte und die Firma Komplizenfilm der unvermeidliche Maren Ade durften sich als Koproduzenten mit geehrt fühlen. Man überließ nichts dem Zufall.

Für seine Treue belohnt wurde François Ozon, und die in der Kosslick-Äa stets übergangene Angela Schanelec wurde im allerletzten Moment auch nicht vergessen. Blieb noch das Rätsel China. Im letzten Augenblick wurden neue chinesische Filme sowohl aus dem Wettbewerb als auch aus der immer wichtigeren Sektion Generation zurückgezogen. Vorgeblich aus technischen Gründen. Gerüchte um politische Zensur kursierten schnell und unerläutert. Blieben die silbernen Bären für die Hauptdarsteller von »So Long, My Son« von Wang Xiaoshuai, ebenfalls ein Berlinale-Veteran. Sein Film ist eine sich über Jahrzehnte schleppende Familienchronik mit dem Unfalltod eines Kindes als Leitmotiv, gleichsam die Urszene eines Spuks gesellschaftlicher Umschichtungen. Von der Werkbank zu einer auch nicht mehr ganz frischen Konsumgesellschaft.

Die VR China wird uns auf mittlere Sicht womöglich ein neues internationales Währungssystem und verblüffende Formen sozialer Kontrolle schenken, die Zukunft des Kinos aber wohl eher nicht.