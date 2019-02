»Die längste Recherche dauerte über zwei Jahre«

G. Hintze »Genickstarre gratis!« Eike Stedefeldt

Wenn es im deutschen Pressewesen einen altgedienten Kolumnisten gibt, sind Sie es, oder?

Ich muss doch sehr bitten! Altgedient, das hört sich ja an, als hätte ich den Totenschein schon in der Tasche.

Am kommenden Freitag erscheint in der jW die 500. Folge Ihrer Kolumne »Kreuzberger Notizen«. Können Sie sich an die erste erinnern?

Die erschien am 19. September 1998. Mein Freund und ich waren gerade vom lauschigen Köpenick ins wilde Kreuzberg gezogen, vom Osten in den Westen. Der Bezirk war zugepflastert mit Wahlplakaten. Grüne, PDS, SPD und FDP kämpften um jedes schwule Kreuzchen. Es war völlig absurd: Ich kam morgens um fünf aus dem Darkroom des »Ficken 3000« in der Urbanstraße und sah was als erstes? Zwei Bräutigame auf einer Hochzeitstorte. So was wählt doch nur, wer sein Coming-out gründlich vergeigt hat. Über den Blödsinn habe ich jedenfalls in der ersten Notiz gelästert – es war politische Notwehr.

Die ersten 230 Folgen erschienen in der Zeitschrift Ossietzky, Anfang 2008 wechselten Sie zur jW. Warum?

Es war ein Rauswurf durch die Hintertür. Meinen Bericht von der Hundertjahrfeier des Hebbel-Theaters lehnte der damalige Ossietzky-Herausgeber Eckart Spoo überraschend ab. Der Text sei zu schwach und für die Leser uninteressant. Zehn Jahre lang honorarfrei alle 14 Tage brav eine Kolumne zu liefern und dann zu erfahren, dass die Veröffentlichung nur eine Gnade auf Widerruf war: Och nö. Ich suchte also ein Asyl für die Notizen. Die Berliner Zeitung lehnte ab, Hanno Harnisch vom Neuen Deutschland auch: Ich sei ein schwieriger Autor, hieß es. Wer sollte es besser wissen als er, wir hatten ja nie miteinander zu tun gehabt. Nur das Feuilleton der jW hatte wohl nüscht zu verlieren.

Wie hat sich Kreuzberg in den 20 Jahren verändert?

So wie das ganze Land. Kreuzberg ist heute ein ganz anderer Bezirk. Er ist unecht geworden, rabiat und kalt, die feindliche Übernahme hat ihm seinen schmuddligen Charme ausgetrieben, all das, was er mal war oder sein wollte. Vermarktet als Hotspot für Touristen, für »Rich kids«, die hier für ein halbes oder ganzes Jahr ein bisschen Weltstadt schnuppern sollen. Und voll von Leuten, die Geld genug haben, sich Wohnungen zu kaufen und den Hintern mit Klopapier aus dem Biomarkt abzuwischen. So was hinterlässt Spuren im Stadtbild: Bäcker, Fleischer, Eckkneipen sind weg – Sushi-Läden, Starbucks und teure Boutiquen bestimmen die Szene. Alte Leute, die hier wohnen, sind kaum noch auszumachen. Man ist umzingelt von jungen Leuten, die an dem Stadtteil selbst, an seinen Orten oder seiner Geschichte überhaupt kein Interesse mehr entwickeln. Kreuzberg ist eine Durchgangsstation. Für seine einfachen Bewohner ist es anstrengend geworden.

Mit den Jahren verschob sich der Schwerpunkt der Kolumne vom Aktuellen immer mehr ins Historische. Wie haben Sie die Hintergründe recherchiert?

Beim stundenlangen Durchstöbern alter Zeitungen an betagten Mikrofilmlesegeräten zum Beispiel, Genickstarre gratis! Aber im Ernst: Es begann oft mit einem Schild an einer Hauswand, einem Datum oder Namen auf einem Grabstein, einem Gebäude, zu dem ich einfach Genaueres wissen wollte. Beim Suchen in Archiven und Bibliotheken, sogar Kirchenregistern, kommt man dann vom Hundertsten ins Tausendste. Hier eine Traueranzeige, da ein Zeitungsfoto, überall Nebenbefunde und Beifänge, und am Ende schreibt man über etwas ganz anderes als geplant.

Sie stießen immer mal wieder auf falsche Angaben in der Wikipedia. Wie oft?

Sehr oft, aber ich meine, das ist normal. Wikipedia darf, wenn man halbwegs seriös arbeitet, allenfalls die Erstinformation liefern, das Wesentliche ist die Gegenrecherche, das Selberlesen, das Aufspüren der Originalquellen. Klar ist die Beschäftigung mit alten Lexika, Monographien, Adressbüchern oder Fußnoten in Dissertationen aufwendig, aber die Freude über eine verschollene Information ist einfach unbezahlbar. Vielleicht erklärt das auch, weshalb ich immer mehr Zeit für eine Notiz brauchte; die längste Recherche dauerte über zwei Jahre. Und anschließend darf man dreißig Seiten Material auf anderthalb Seiten Manuskript eindampfen.

Wie lange werden Sie sich das noch antun? Sind noch einmal 500 Folgen drin?

Darauf möchte ich antworten wie Melitta Poppe, die Grande Dame der Kreuzberger Tuntenkultur, als man sie in einer Talkshow nach Erfahrungen mit Altersdepressionen fragte: Haben wir schon über mein neues Tweedkostüm gesprochen?