Progressive im Aufwind

Cheryl Ravelo/Reuters Senatorin Loren Legarda singt für ihre Anhänger (Malolos City, April 2010)

Das philippinische Parteienspektrum lässt sich als ausgesprochen bunt und vielfältig bezeichnen. Manche würden auch den Ausdruck unübersichtlich bevorzugen. Oft sind politische Bündnisse Vehikel zur Durchsetzung persönlicher Interessen und Machtambitionen der primär tragenden Personen. Dass es gerade vor anstehenden Urnengängen weitere Neugründungen gibt, ist insoweit nichts Ungewöhnliches. Luntiang Pilipinas ist mehr als nur eine Randnotiz wert. Denn die neue Parteiliste, die bei den Zwischenwahlen im Mai mehrere Sitze im Kongress anstrebt, sticht aus diesem gängigen Schema heraus, hat eine echte Mission, ein Thema, einen Markenkern: Kampf gegen die Plastikflut. Das prominente Zugpferd und zugleich die treibende Kraft ist Loren Legarda – eine Frau, die auf den Philippinen zu den bekanntesten und beliebtesten Politikern gehört. Und die dennoch nicht unbedingt als Teil des Establishments bezeichnet werden kann. Zwar lässt sich die einstige Journalistin nicht per se als Linke bezeichnen. Doch hat sie in all den Jahren ihres politischen Engagements eine ganze Reihe progressiver Gesetze federführend auf den Weg gebracht, sei es gegen häusliche Gewalt, für mehr soziale Absicherung oder eben in Umweltfragen. Angesichts dessen, dass die Philippinen gleich nach China und Indonesien an dritter Stelle der größten Verschmutzer der Ozeane mit Plastikmüll stehen, konzentriert sie sich mit ihrer eigenen Partei nun genau auf die Lösung dieses Problems.

Reusing, Reducing und Recycling, wie es im Englischen heißt, stehen im Mittelpunkt der Kampagne. Also das Wiederverwenden von Plastiktüten, das Minimieren des Einsatzes und das Nutzen möglicher Recyclingoptionen. Langfristiges Ziel sei ein Lebensstil ganz ohne solche Abfallproduktion. Von einem nationalen Kreuzzug gegen das Übel ist in den Medien die Rede, und eben auf mediale Wahrnehmung kommt es der Frau, die sich vor der Politik bereits als Star-Journalistin einen Namen gemacht hat, als eine wichtige Facette an. Dass ihr ökologische Themen und Fragen der Zukunftssicherung auf einem bewohnbaren Planeten besonders am Herzen liegen, hat die 59jährige schon hinreichend unter Beweis gestellt. Die Einführung eines geregelten Müllentsorgungssystems geht wesentlich auf ihre Initiative zurück, auch gegen Luftverschmutzung hat sie sich eingesetzt und auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam gemacht. Beim Zwischengipfel in Bonn 2017 führte sie die philippinische Delegation an, zeitweise stand sie auch dem zuständigen Senatsausschuss vor. Im Oberhaus des Parlaments sitzt sie seit vielen Jahren, zweimal erzielte sie das beste Abstimmungsergebnis überhaupt, beim letzten Mal wurde sie Zweite. Zudem hat sie sich, dies allerdings erfolglos, 2004 und 2010 für das Amt des Vizepräsidenten beworben.

Bei der konservativen Regierung hat man die Antennen auch schon ausgefahren: Mit einem milliardenschweren Großprojekt will die Administration von Präsident Rodrigo Duterte demnächst die Bucht von Manila entmüllen. Gerade an den Ufern der Hauptstadtmetropole mit ihren zehn bis zwölf Millionen Einwohnern sieht es auf vielen Abschnitten schlimm aus, und ein Großteil des Problembergs besteht aus Plastikmüll. Doch so ehrenwert die geplante Säuberungsaktion anmutet – für sich genommen, wird sie nur bedingten Erfolg haben können, solange solche Abfälle weiter in gewaltigen Größenordnungen in den Gewässern landen und auch auf den Philippinen in Sachen Verpackungswahn bisher kaum ein Umdenken zu beobachten ist.