Zweifelhafter Nachfolgekandidat

REUTERS/Jonathan Drake Zu »hundert Prozent einvernehmlich«: Vizegouverneur Justin Fairfax (Richmond, 11.2.2019)

Nach Rassismusvorwürfen gegen den Gouverneur des US-Bundesstaats Virginia, Ralph Northam (Demokraten), haben nach Medienberichten zwei Frauen dessen Stellvertreter sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Die Washington Post berichtete am Freitag, eine Frau aus Maryland werfe Vizegouverneur Justin Fairfax einen »vorsätzlichen und aggressiven« Angriff im Jahr 2000 vor.

Beide hatten damals an der Duke-Universität studiert. Laut dem Fernsehsender CNN erhebt die Frau Vergewaltigungsvorwürfe gegen Fairfax.

Der Vizegouverneur würde im Falle eines Rücktritts das Amt des stark unter Druck stehenden Gouverneurs Ralph Northam übernehmen. Der 39jährige hatte erst am Montag entsprechende Vorwürfe einer anderen Frau scharf zurückgewiesen. Die Begegnung in einem Hotelzimmer vor 15 Jahren sei »zu hundert Prozent einvernehmlich« gewesen, sagte Fairfax. Die Betroffene hatte dagegen Anfang Februar erklärt, Fairfax habe damals nach einem einvernehmlichen Kuss ihren Kopf »gewaltsam in seinen Schritt« gedrückt und sie zum Oralverkehr gezwungen.

Gouverneur Northam, dessen Nachfolge Fairfax antreten könnte, war zuvor wegen eines rassistischen Fotos aus seiner Studentenzeit in Erklärungsnot geraten. Das Foto, das 1984 im Jahrbuch seiner Universität erschienen war, zeigt eine Person in der weißen Kutte des rassistischen Ku-Klux-Klans und eine zweite mit schwarz geschminktem Gesicht. Sowohl die Republikanische als auch die Demokratische Partei haben Northam deswegen zum Rücktritt aufgefordert. Der Gouverneur lehnte dies ab.

Zu dem Foto lieferte Northam widersprüchliche Erklärungen. Zunächst hatte der 59jährige bestätigt, dass er einer der Kostümierten auf dem Foto sei, und sich dafür entschuldigt. Kurz darauf folgte eine Kehrtwende – Northam bestreitet seither, auf dem Foto abgebildet zu sein. (AFP/jW)