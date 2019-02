Nachhaltig geprägt

Privat Mit 17 trat Marianne Konze der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) bei

Für die gerade 90 Jahre alt gewordene Marianne Konze ist schwer zu fassen, wie lange sich diese Auseinandersetzung schon hinzieht: »Es geht doch um Aufklärung zum Schwangerschaftsabbruch und um das Selbstbestimmungsrecht der Frau«, empörte sie sich kürzlich über die Verurteilung der Gießener Ärztin Kristina Hänel zu einer Geldstrafe wegen Verstoßes gegen den Paragraphen 219a, der »unerlaubte Werbung für Abtreibung« verbietet. Der Fall erinnert sie an die 1970er Jahre – da war sie bereits auf Demonstrationen und sammelte Unterschriften gegen den Paragraphen 218, für das Selbstbestimmungsrecht der Frau.

Während des »Hexenprozesses« gegen Dr. Horst Theissen ab 1988 und nach dessen Verurteilung zu einer Haftstrafe auf Bewährung und Berufsverbot – wegen Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen – hatte sich die Deutsche Kommunistische Partei (DKP), der Konze als Frauenverantwortliche angehörte, mit dem Memminger Arzt solidarisiert.

In den 1970er Jahren ging es ihr auch darum, den fast vergessenen Internationalen Frauentag wieder bekannt zu machen. »Den kämpferischen Frauentag wollte man am liebsten abschaffen«, sagt sie, und statt dessen den Muttertag – einen Feiertag der Nazis – weiter kultivieren. Mit dem UNO-Jahr der Frau 1975 gelang es, den Internationalen Charakter des 8. März deutlich zu machen. Marianne Konze trug dazu bei, auch die internationale Frauenbewegung weiterzuentwickeln und die Debatte über die Rechte der Frauen als Menschenrechte anzustoßen.

Geboren wird sie am 13. Februar 1929 im thüringischen Triebes bei Zeulenroda. Der kriegsbeschädigte Großvater wohnt mit im Haus. Der Vater ist Kommunist, wird 1934 wegen »Vorbereitung zum Hochverrat« verhaftet und gezwungen, sich in Weimar am Bau der Zufahrtsstraßen zum Konzentrationslager Buchenwald zu beteiligen. Bis 1937. Danach kommt er ins Strafbataillon 999 – Rückkehr unerwünscht. Das Mädchen wird ihn halbtot im Straßengraben wiederfinden. Während seiner Abwesenheit muss die Mutter von drei Kindern in der Landwirtschaft und als Putzfrau arbeiten, es geht ums Überleben; »nur mit solidarischer Hilfe von Antifaschisten haben wir das geschafft«. Die fünfjährige Marianne sieht die Mutter weinen, als ihre Schwester geboren wird und der Vater im Knast sitzt. Auf dem Weg zur Schule erlebt sie um die Jahreswende 1941/42, wie Fremdarbeiterinnen aus der Ukraine im kalten Winter 15 Stunden täglich ohne Schuhe draußen arbeiten müssen. Auf ihre Frage, ob man denen nicht helfen könne, antwortet die Lehrerin: »Das sind Russen, also keine richtigen Menschen wie wir.« 1945, an Mariannes 16. Geburtstag, brennt Dresden. Phosphorbomben der angloamerikanischen Luftwaffe fallen auf die Stadt. »Die Menschen sprangen brennend in die Elbe, doch sie brannten im Wasser weiter – da hab’ ich mir vorgenommen: Du wirst dein Leben lang mithelfen, dass so was nie wieder passiert«, schreibt sie 2012 in ihren Erinnerungen »Links war ich immer«. Der Weg in die Politik war vorgezeichnet, die erfahrene soziale Ungerechtigkeit und der Krieg prägten sie.

Nachdem der Krieg mit der Befreiung vom Faschismus endete, engagiert sich die Familie beim Aufbau der DDR. Mit 17 tritt Marianne der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) bei. Ausbildung in der Konsumschule bei Weimar. Auf der Rosa-Luxemburg-Schule lernt Marianne den Kokereiarbeiter und Gewerkschafter Robert Konze kennen. Heirat 1953 – das Paar feierte im letzten Jahr »eiserne Hochzeit«. Sie folgt ihm in eine Bergarbeiterkolonie im Ruhrgebiet. Und erlebt wieder Verfolgung. Der Kommunist wird 1956 verhaftet – da ist sie gerade schwanger, die FDJ und die KPD sind bereits verboten. 1957 kommt auch die politische Polizei, um Marianne abzuholen – sie arbeitet in einer Trinkhalle und engagiert sich im Demokratischen Frauenbund Deutschland, der auch verboten wird.

Ende der 1950er Jahre baut sie die Westdeutsche Frauenfriedensbewegung in Recklinghausen mit auf. Später wird sie aktiv gegen den Vietnamkrieg und in der Solidaritätsbewegung für die afroamerikanische Kommunistin Angela Davis, der in den USA wegen des Vorwurfs der »Unterstützung des Terrorismus« die Todesstrafe droht – bis zum Freispruch im Jahr 1972.

Auch bei der Konstituierung der DKP 1968 ist Marianne dabei – und bald verantwortlich für die Frauenpolitik in einem männerdominierten Parteivorstand. Sie erarbeitet ein Frauenprogramm, das 1975 erscheint – das erste aller BRD-Parteien –, und sorgt dafür, dass kommunistische Frauenpolitik in allen Gliederungen verankert wird. Es geht um die Streichung des Paragraphen 218, um gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit, um die 35-Stunden-Woche. »Mit der Spezifik der Frauenfrage, der zusätzlichen Ausbeutung, der doppelten Belastung und Unterdrückung in Gesellschaft, Familie und Partnerschaft in ihrer gesamten Lebenssituation, haben wir uns als kommunistische Partei in Geschichte und Gegenwart schwergetan«, schreibt sie rückblickend.

Mit 75 Jahren wird sie über die offene Liste der Partei Demokratischer Sozialisten (PDS) in die Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Nord gewählt. Dort vertritt sie ab 2007 die Partei Die Linke, die im gleichen Jahr aus der Fusion von PDS und Wahlalternative für soziale Gerechtigkeit (WASG) hervorgeht. Bis 2009, da ist die 80jährige Alterspräsidentin. Und blickt nicht nur auf ein reiches Leben zurück. Sie ist noch dabei, unter anderem im Kampf gegen alte und neue Nazis sowie für den Frieden: »Wir dürfen nicht schweigen – unsere Kinder und Enkel müssen es wissen, damit sie so etwas nie wieder erleben«, sagte sie in ihrer Rede zum 50. Jubiläum der Ostermärsche der Friedensbewegung.

Sie hat viel erlebt. Faschismus und Krieg, die Befreiung 1945 und die Restauration der 1950er Jahre, Verfolgungen und Berufsverbote, aber auch Solidarität. Heute noch kämpft sie für die Sache der Frauen, des Friedens und des Sozialismus.