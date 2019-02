H.R. Giger Der Schweizer Künstler Hans Rudolf »HR« Giger schuf diesen Entwurf eines futuristischen Zuges für das nie realisierte Filmprojekt: »Jodorowsky’s Dune«

Landgasthäuser Alpenküche

Schlierseer Land

Bemerkenswert schmackhaft geht es zu rund um den Schliersee. Folgende Gerichte werden in dieser Folge vorgestellt: Rehschnitzel mit Serviettenknödel, Lammkotelett mit Bratkartoffeln, Brotzeitbrettl, Rinderfilet auf Wildkräutern, gemischtes Lammbrettl mit Speckbohnen. Und dann hinauf zum Spitzing!

BR, 19.30 Uhr

The Impossible

Dezember 2004: Böse endet für Henry und Maria der Traumurlaub mit ihren drei Söhnen, als über das thailändische Strandparadies eine gigantische Flut hereinbricht. Die Familie wird auseinandergerissen. E/USA 2012. Mit Naomi Watts (Maria), Ewan McGregor (Henry). Regie: Juan Antonio Bayona.

Tele 5, 20.15 Uhr

Jodorowsky’s Dune

Frank Herberts Science-Fiction-Reihe »Der Wüstenplanet« aus dem Jahr 1965 gilt als einer der größten Klassiker des Genres, auf einer Stufe mit den Werken von Isaac Asimov. 1975 entschied sich Alejandro Jodorowsky, der sich bereits einen Namen als Regisseur gemacht hatte, zur Verfilmung des Romanzyklus. Als Darsteller schwebten ihm Orson Welles, David Carradine, Mick Jagger und Salvador Dalí vor, die Ausstattung sollte von Moebius (alias Jean Giraud) und H. R. Giger stammen, untermalt durch eine Filmmusik von Pink Floyd und Magma. Leider wurde aus dem Projekt nichts, weil sich die Geldgeber zurückzogen. Das bedeutete das Aus für ein zweijähriges, enormes Engagement inklusive Drehbuch, Kostümherstellung und über 3.000 fertigen Storyboards. Für Regisseur Frank Pavich war der nicht zustande gekommene Film trotzdem kein Misserfolg: Er beschloss in Zusammenarbeit mit Jodorowsky zu zeigen, welchen Einfluss das Projekt auf eine ganze Epoche hatte. Also ein Film über einen ungedrehten Film. USA/F 2013.

Arte, 21.45 Uhr

Die Kammer

Sam Cayhall ist ein mieser Rassist und sitzt wegen Mordes an zwei jüdischen Kindern seit 30 Jahren ein. In 28 Tagen soll er hingerichtet werden. Da taucht ein junger Anwalt auf: Sein Enkel Adam will den Fall noch einmal aufrollen und nebenbei Familiengeschichte aufarbeiten. USA 1996. Chris O’Donnell (Anwalt Adam Hall), Gene Hackman (Sam Cayhall), Faye Dunaway. Regie: James Foley.

Tele 5, 22.25 Uhr