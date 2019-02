© Studio SLON / Kislota Sascha hat seine Vorhaut verloren

Unterscheidet sich das Leben junger Leute in verschiedenen Ländern? Nicht unbedingt. Wohl aber die Milieus, die in den modernen Industrieländern genormt scheinen – arme Leute, Superreiche und dazwischen die Mittelschicht, die sich nirgends so ganz zugehörig fühlt. Da ist es gleich, ob es sich um Chicago, Paris, Berlin oder Prag handelt. Oder Moskau. Junge Leute haben dort mit »Kislota« (Säure) einen Film über junge Leute aus der Mittelschicht gedreht. Schauspieler Alexander Gortschilin lieferte jetzt mit 26 Jahren sein Regiedebüt, Kamerafrau Xenia Sereda war bei Beginn der Dreharbeiten erst 23 und scheint erstaunlich sicher zu sein.

In den Hauptrollen besetzte Gortschilin zwei Schauspieler – Filipp Awdejew als Sascha und Alexander Kusnezow als Pjotr –, mit denen er in Kirill Serebrennikows Film »Sommer« (Leto) gespielt hatte, die er auch von der Theaterarbeit gut kennt.

Nach einem Buch von Waleri Petschejkin erzählt der Film von einer Clique junger Leute, speziell von Sascha und Pjotr, die vaterlos aufwuchsen, aber doch in geregelten Verhältnissen, und zwischen Drogen und Musik ziellos dahinleben. Freund Wanja (Pjotr Skworzow) stürzt sich gleich zu Beginn im Drogenrausch nackt vom Balkon. Pjotr macht sich erst spät Vorwürfe, weil er Wanja zum Springen ermunterte. Im Atelier eines Künstlers machen die jungen Leute Bekanntschaft mit einer Säureflasche, aus der Pjotr einen Schluck nimmt, woraufhin er vorübergehend nicht mehr sprechen kann – wohl ein Sinnbild der Sprachlosigkeit der Jugend. Sascha streift derweil ziellos umher, sucht Liebe bei Karina, wirft einen halbherzigen Blick auf die Religion, die ihm auch keinen Trost bietet. Eine andere Art, die Welt anzuschauen, kommt ihm bis zum Schluss nicht in den Sinn. Doch die Zweifel sind spürbar.

Gortschilin kannte einige Gleichaltrige, die Selbstmord begingen. »Ich traf eine Menge Leute, die einfach nicht wussten, was sie im Leben wollten oder wo sie ihren Platz im Leben finden sollten«, wird er im Presseheft zitiert. Allgemeine jugendliche Sinnsuche oder doch irgendwie ein russisches Phänomen?

Der Debütfilm ist erstaunlich konventionell inszeniert. Abgesehen von Meinungsverschiedenheiten in der Clique und lästigen Forderungen der Elterngeneration gibt es nichts, woran sich die jungen Leute reiben könnten. Das scheint ihr Problem zu sein. Auf gewagtere filmische Mittel wartet der Zuschauer vergebens. Sieht man vom Drogenkonsum, gelegentlicher Techno-Musik und Saschas verlorener Vorhaut ab, hätte der Film so auch in den 80er Jahren im Sinne von Glasnost bei Mosfilm gedreht werden können. In jener Gesellschaft, die noch eine sozialistische war, hätte er wesentlich mehr Sprengkraft gehabt.