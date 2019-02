Moral unter Druck

Thomas M. Jauk Nur Lady Milford steckt in aristokratischem Tüll: Nadine Nollau (ganz rechts)

Da steht das ungleiche Paar lange vor weißem Hintergrund in gleichen Klamotten, Kutte, Anorak, wildes Haar. Er dem Stande ungemäß, sie ganz sie selbst. Die beiden sind über die Ohren ineinander verliebt. Doch was tönt davor im Saal des Hans-Otto-Theaters? Die sieben Spieler, die das Stück aufführen, schaukeln wie Perlen aufgereiht ihre Glieder nach blöden Popklängen.

Was soll dieser dämliche Einfall? Schiller hätte sich die Locken ausgerissen. Auch die eingebauten witzigen Sachen stoßen ab. Das Zittern der Lady Milford etwa, solide gespielt von Na­dine Nollau, oder die Verrenkungen des Wurm (Jonas Götzinger). Tobias Johannes Erasmus Rott gab das Schillerstück nun in Potsdam heraus, an seiner Seite fast nur junge Darsteller. Ihr Spiel litt unter der schlechten Saalakustik und Artikulationsschwächen.

Ist der Klassendünkel heute passé? Würde der Millionärsbusche X die Getränkeverkäuferin Y heiraten? Und wenn, würde es da Ärger geben? Mit Sicherheit. Der Abstand zwischen oben und unten wächst. Die Töne werden schärfer. Dünkel als eine Form des Klassenhasses herrscht allerorten.

All das steckt auch in »Kabale und Liebe«. Schiller attackiert darin die Macht der hohen Stände. Aristokraten und Bürger geraten in Kollision. Die einen kleben an ihrem Prunk, die anderen gehen ihren kümmerlichen Verrichtungen nach. Keine der Seiten will gestört werden. Doch die Liebe zwischen Luise Miller, Tochter aus kleinbürgerlichem Hause, und Ferdinand von Walter, Sohn des mächtigen Präsidenten von Walter, stört die Überzeugungen der widerstreitenden Seiten erheblich und darum muss sie scheitern. 1784 schrieb Schiller dieses bürgerliche Trauerspiel, fünf Jahre vor der Erstürmung der Bastille in Paris. Sein Stück trägt vorrevolutionäre Züge.

Rotts Fassung ist sprachlich nah an der Vorlage und doch ganz der Gegenwart verpflichtet. Äußerlich enthüllt sich das Kräfteverhältnis der Stände kaum: Das Dreigestirn der Intrige etwa, Präsident von Walter (Jörg Dathe), Wurm, Hofmarschall von Kalb, schaut aus wie du und ich. In aristokratischem Tüll steckt allein Lady Milford. Anders die Bühne von Susanne Füller (sie entwarf auch die Kostüme). Sie besteht aus gereihten weißen Kammern. Die Mitte gehört der Bürgerfamilie Miller, das schwarze Quadrat in der Mitte ist Zufluchtsort von Luise. Außen die Kammern des Adels, er beherrscht die ganze Basis.

Dass das Bürgermädchen Luise (Lara Feith) dem intriganten Wurm nur Hass und Verachtung entgegenbringt, entlädt sich dort, wo er anspielt auf eine Heirat mit ihr. Wurm, einst Bürgersmann, der sich auf die Seite des Adels schlug, geht Luise an die Wäsche, ein käufliches Schwein, eher lächerlich als Figur der kalten Berechnung.

Ähnlich Hofmarschall von Kalb (Henning Strübbe). Auch er ist ein Instrument des Präsidenten, die Liebe des Paares zu Fall bringen. Das Trio zwingt Luise einen Brief wider Willen ab, mit Kalb ein Verhältnis zu haben. Was Ferdinand (Hannes Schumacher) derart in Aufruhr bringt, dass er das Gewehr gegen seinen Vater richtet und schließlich Luise und sich vergiftet.

Auge in Auge, Zahn um Zahn – diese Beschreibung passt nicht zu Stück und Inszenierung. Kleinbürgerlicher Konformismus waltet. Luise ist für den Vater Kapital. Andreas Spaniol gibt den Geigenbauer Miller erst als Empörten, dann als Liebedienernden. Klar wird an der Figur die Verquickung von Adel und Geld, von Moral und Besitzstreben. Die Liebe ist verwoben mit der Investition von finanziellen Gütern. Der Vater zeigt sich offen dafür: » ... hab meine Barschaft von Liebe an der Tochter schon zugesetzt.« Er nimmt die Geldbörse, die ihm der vom Militär zum Baron mutierte Ferdinand reicht, als Lastenausgleich. Einzig Luise trotzt den ökonomischen Avancen und zeigt Format. Lady Milford, darauf aus, Ferdinand standesgemäß zu heiraten, will ihr – aus scheinbarer Güte, die sogleich in Hass umschlägt – Schmuck und Kleider schenken. Sie lehnt ab.

Solche Szenen, in Potsdam gut herausgearbeitet, zelebrieren, wie sehr bürgerliche Moral und Sitte einst unter Druck gerieten und entweder zu Bruch gingen oder tödlich endeten.