REUTERS/Sertac Kayar Das Volk steht an der Seite Leyla Güvens: Demonstration von Anhängern der HDP am 19. Januar 2019 in Diyarbakir

Unter dem Motto »Die Isolation durchbrechen, den Faschismus zerschlagen, Kurdistan befreien« finden seit Wochen weltweit Proteste von Kurden statt. Mit einem Sternmarsch auf die Metropole Diyarbakir im Südosten der Türkei will die linke Demokratische Partei der Völker (HDP) am heutigen Freitag ihrem Ruf nach einem Ende der Isolationshaft des Vordenkers der kurdischen Freiheitsbewegung Abdullah Öcalan Gehör verschaffen. Für diese Forderung befindet sich die HDP-Abgeordnete Leyla Güven in Diyarbakir seit 100 Tagen im Hungerstreik, ihr Gesundheitszustand ist längst lebensbedrohlich. Dem Hungerstreik haben sich Hunderte politische Gefangene in türkischen Gefängnissen angeschlossen. Am Samstag werden dann anlässlich des 20. Jahrestages der Verschleppung Öcalans Zehntausende Kurden aus ganz Europa zu einer Großdemonstration im französischen Strasbourg erwartet, wo kurdische Aktivisten seit zwei Monaten einen Hungerstreik durchführen.

Einen »Personenkult« um Öcalan mit »stark sektenartigen Zügen« konstatierten die Politikberater der aus Bundesmitteln finanzierten Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in einer kürzlich veröffentlichten Studie über die kurdische Befreiungsbewegung. Dass Öcalan »auch nach 20 Jahren im Gefängnis Anhänger mobilisieren und ihr Weltbild maßgeblich beeinflussen kann, spricht für das enorme Charisma des Kurdenführers«, zeigten sich die Politikwissenschaftler zugleich erstaunt. Doch die jungen Kurden, die sich heute auf den Straßen von Diyarbakir und Istanbul Straßenschlachten mit der Polizei liefern, in Nordsyrien gegen den »Islamischen Staat« (IS) kämpfen oder in Europa für Öcalans Freiheit demonstrieren, haben den PKK-Vorsitzenden, der seinen letzten öffentlichen Auftritt vor zwanzig Jahren hinter Panzerglasscheiben im Gerichtssaal hatte, niemals in Freiheit erlebt.

Eine bessere Erklärung für die Verehrung, die Kurden Öcalan entgegenbringen, haben die Münchner Kommunikationswissenschaftler Kerem Schamberger und Michael Meyen in ihrem vergangenes Jahr veröffentlichten Buch »Die Kurden – Ein Volk zwischen Unterdrückung und Rebellion«: »Eine Nation braucht einen Ort, auf den sie sich beziehen kann, das Territorium normalerweise oder wenigstens eine heilige Stätte, einen Berg oder irgendwas anderes Herausragendes, das eine Gruppe von Menschen zur ›Gemeinschaft‹ macht, einen Punkt, den alle teilen, selbst wenn sie ihn nur vom Hörensagen kennen oder sogar vollkommen ablehnen. Den Kurden fehlt so ein Ort. Die Kurden haben Abdullah Öcalan, der auch deshalb zu ›Apo‹ werden konnte, weil ihn die Türkei seit 1999 aus dem Tagesgeschäft fernhält und weil starke Persönlichkeiten in der Region Tradition haben.«

Auch die türkische Regierung hat diesen Mechanismus erkannt: In Öcalans Haftbedingungen auf der Gefängnisinsel Imrali spiegelt sich die Lage der kurdischen Bevölkerung. Immer wenn die Isolation des PKK-Vorsitzenden etwas gelockert wurde, gab es auch weniger Verhaftungen und Straßensperren des Militärs wurden abgebaut. Gibt es dagegen kein Lebenszeichen von Öcalan, dann kehrt der Krieg zurück. Es ist auch diese Erfahrung, die ihn für Millionen Kurden zum politischen Repräsentanten für eine Friedenslösung macht.

Dazu kommt die praktische Anwendbarkeit von Öcalans Ideen. »Die anderen kurdischen Führer wollten nur Macht für sich selbst. Doch Öcalan gab uns eine Philosophie, mit der wir uns selbst befreien können«, erklärte mir einmal eine junge Guerillakämpferin in den Kandil-Bergen, die das Bild des PKK-Vordenkers an ihre Uniform geheftet hatte.