Das Komplott

Boris Roessler/dpa »Im Ergebnis war es die Gladio der NATO, die mich interniert hat«: Demonstranten feiern das kurdische Frühjahrsfest Newroz in Frankfurt am Main (18.3.2017)

Für viele Kurden gilt der 15. Februar als schwarzer Tag: An diesem Tag vor zwanzig Jahren geriet der Vorsitzende der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan, in türkische Gefangenschaft. Das »internationale Komplott« – wie die PKK den Coup gegen ihren Vorsitzenden nennt – begann am 1. November 1998 mit einer ultimativen Kriegsdrohung des türkischen Staatspräsidenten Süleyman Demirel gegen Syrien, sollte das Land dem dort seit 1980 im Exil lebenden Öcalan weiterhin Schutz gewähren. Während türkische Panzer an der Grenze auffuhren, verliehen US-Kriegsschiffe im Mittelmeer der Drohung des NATO-Partners Nachdruck. Unterstützt wusste sich Ankara zudem von Israel, mit dem seit 1996 eine enge Militärpartnerschaft bestand. Der syrische Präsident Hafis Al-Assad konnte diesem Druck nicht standhalten und forderte Öcalan auf, das Land zu verlassen. Am 9. Oktober 1998 verließ der PKK-Vorsitzende Syrien nach 19jährigem Aufenthalt mit einem Flugzeug in Richtung Russland. Wenige Tage später unterzeichneten Ankara und Damaskus das Adana-Abkommen, in dem sich Syrien verpflichtete, auf seinem Boden keine PKK-Aktivitäten mehr zu dulden.

Für Öcalan folgte, nachdem er aus Syrien verstoßen wurde, eine 130tägige Odyssee zwischen Moskau, Athen, Rom und Amsterdam. Doch auf Druck der USA verweigerten ihm alle Staaten den Aufenthalt. In Rom, wohin er unter Vermittlung italienischer Kommunisten geflogen war, verkündete Öcalan im Januar 1999 eine weitgehende Friedensinitiative, die ein Ende des bewaffneten Kampfes im Gegenzug zu einer Amnestie und Demokratisierung der Türkei vorsah. Doch auch die sozialdemokratische Regierung von Massimo D’Alema im Rom gewährte dem Vorsitzenden der Arbeiterpartei Kurdistans kein Asyl.

Am 15. Februar 1999 wurde Öcalan aus der griechischen Botschaft in Kenia, wohin ihn der griechische Geheimdienst auf einen US-Vorschlag hin mit falschen Versprechungen gelockt hatte, von türkischen Agenten in die Türkei verschleppt. In den Medien wurde der gefesselte und mit einer Augenbinde versehene, sichtlich unter Drogen gesetzte Öcalan wie eine Jagdtrophäe unter einer türkischen Fahne präsentiert.

»Im Ergebnis war es die Gladio der NATO, die mich interniert hat«, beschuldigte der PKK-Vorsitzende nach seiner Gefangennahme die Schattenarmee des westlichen Militärbündnisses. Operative Beihilfe zu diesem Kidnapping hatte der israelische Geheimdienst Mossad geleistet, der Öcalan seit seiner Abreise aus Syrien auf den Fersen war.

In einem Schauprozess wurde der PKK-Vorsitzende im Juni 1999 wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, die Strafe aber später im Rahmen des EU-Beitrittsprozesses der Türkei in lebenslange Haft umgewandelt. Seit seiner Verhaftung befindet sich Öcalan auf der von Hunderten Soldaten abgeschirmten Gefängnisinsel Imrali im Marmarameer. Die meiste Zeit unterliegt Öcalan dort Isolationshaftbedingungen ohne die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu Personen außerhalb des Gefängnisses. Selbst seinen Anwälten wird seit Sommer 2011 verwehrt, ihren Mandanten zu besuchen. Nachdem es fast zweieinhalb Jahre lang überhaupt kein Lebenszeichen von Öcalan gab, durfte ihn vor einem Monat sein Bruder Mehmet für wenige Minuten besuchen.

Geringfügig gelockert wurde die Isolation lediglich in den Jahren 2013 bis 2015. Im Rahmen von Friedensgesprächen konnten damals nicht nur der türkische Geheimdienstchef Hakan Fidan, sondern auch Abgeordnete der linken Partei HDP Öcalan zu Konsultationen aufsuchen. Doch Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan beendete mit Blick auf die Parlamentswahlen im Juni 2015 diesen Friedensprozess, um statt dessen das antikurdische Bündnis mit den faschistischen Grauen Wölfen zu suchen.

In der Haft verfasste Öcalan umfangreiche Werke, die von geschichtsphilosophischen Studien zur klassenlosen mesopotamischen Urgesellschaft und deren Negation durch den sumerischen Priesterstaat bis zu einer »Roadmap für Verhandlungen« mit dem türkischen Staat reichen. Den Traum eines unabhängigen Kurdistan hat Öcalan längst als nationalistischen Irrweg verworfen, der die Kurden weiter zum Spielball der Großmächte machen würde. Inspiriert von den Überlegungen des 2006 verstorbenen US-amerikanischen libertären Sozialisten Murray Bookchin tritt der PKK-Vordenker statt dessen für das Konzept des »Demokratischen Konföderalismus« als »nichtstaatliches« Organisationsmodell der kurdischen Bewegung ein. Dessen Kernelemente bilden Rätedemokratie, Gleichstellung der Geschlechter und Ökologie. Die Autonome Selbstverwaltung in Nordsyrien sieht in Öcalan so auch den Architekten des dort praktizierten Gesellschaftsmodells, das auf basisdemokratischen Kommunen beruht.