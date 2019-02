Katalonien vor Gericht

Emilio Naranjo/Pool via AP/dpa Wie auf dem Parkett eines zu kleinen Theaters: Prozessauftakt am Dienstag in Madrid

Wenn man im Sommer 2017 den katalanischen Außenminister Raül Romeva fragte, ob er damit rechne, für die Durchführung des von Madrid für illegal erklärten Referendums ins Gefängnis gehen zu müssen, antwortete er stets, im Europa des 21. Jahrhunderts könne eine friedliche Abstimmung kein Verbrechen sein. Jetzt sitzt der ehemalige Europaabgeordnete mit elf seiner Mitstreiter auf der Anklagebank des Obersten Gerichts von Spanien. In dem mittelalterlich anmutendem Saal sitzen sie wie im Parkett eines zu kleinen Theatersaals, umringt von Anwälten, der Presse und dem Publikum. Auf einer erhöhten Tribüne sitzen die sieben teilweise mit Orden dekorierten Richter.

Diese sechs Männer und eine Frau werden entscheiden müssen, ob sich die katalanischen Politiker mit der Vorbereitung und Durchführung des Unabhängigkeitsreferendums vom 1. Oktober 2017 sowie der symbolische Ausrufung der Republik am 27. Oktober den Straftatbeständen der Rebellion, des Aufruhrs, der Veruntreuung öffentlicher Gelder sowie der »Bildung einer kriminellen Vereinigung« schuldig gemacht haben. Neun der zwölf Angeklagten, darunter auch Romeva, sitzen seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft. Schon seit 16 Monaten in Haft befinden sich die ehemaligen Vorsitzenden der größten Unabhängigkeitsbewegungen ANC (Katalanische Nationalversammlung) und Òmnium Cultural, Jordi Sànchez und Jordi Cuixart. Ihnen drohen drakonische Strafen: Die Generalstaatsanwaltschaft fordert für die Angeklagten zwischen 16 und 25 Jahren Haft, die als Nebenklägerin auftretende neofaschistische Partei »Vox« sogar bis zu 74 Jahre.

Die Verteidiger aller Angeklagten plädieren auf Freispruch. Wenn man ihnen zuhört, scheinen nicht ihre Mandanten auf der Anklagebank zu sitzen, sondern die spanische Justiz. Andreu van den Eynde, Anwalt Romevas und des früheren katalanischen Vizepräsidenten Oriol Junqueras prangerte an, dass deren Grundrechte wie die Meinungs- und politische Betätigungsfreiheit verletzt worden seien. Cuixarts Vertreter Benet Salellas stellte die Legitimität des Gerichts generell in Frage und erinnerte daran, dass es kein international verankertes Grundrecht auf territoriale Einheit Spaniens gebe, sehr wohl aber eines auf Versammlungsfreiheit: »Friedliche Großdemonstrationen als Verbrechen zu betrachten, ist unvereinbar mit dem demokratischen Rechtsstaat.«

Mit der Verfolgung ihrer bekanntesten Repräsentanten hat sich die Stimmung in der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung verhärtet. Am Dienstag abend gingen in Katalonien viele Menschen auf die Straßen und protestierten gegen den »Prozess gegen die Demokratie«. Die Bürgerbewegungen haben zu weiteren Protesten aufgerufen, für den 21. Februar ist ein Generalstreik geplant. »In gewisser Weise sehen sich die Wähler selbst vor Gericht«, kommentiert das Josep Maria Aguirre Font, der an der Universität von Girona Jura lehrt. Eine Verurteilung der Angeklagten werde die Kluft zwischen vielen Katalanen und dem spanischen Staat weiter vertiefen.

Zum Prozessauftakt erklärte der ehemalige Ministerpräsident Carles Puigdemont vor Journalisten in Berlin, dass der Gerichtsprozess nie hätte beginnen dürfen. Ein politischer Konflikt könne nur durch politischen Dialog gelöst werden. Zu einem solchen sei man weiterhin bereit. Und es sei an der Zeit, dass Europa endlich seine Verantwortung wahrnehme.

