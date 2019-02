Ungebrochener Eigensinn

Die »Mauer der Nationen« auf dem Gelände des ehemaligen Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück (11.8.2015) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild

Auch der politische Himmel des Widerstandes gegen die NS-Gesellschaft und deren Verbrechen gehört noch lange nicht zur Hälfte den Frauen. Sonst hätte Henning Fischer nicht mehr als 500 Seiten über die meist kommunistischen Akteurinnen der deutschen Lagergemeinschaften Ravensbrück, ihre Aktivitäten von 1945 bis 1989, verfassen müssen. Im Osten von Anfang an als »Ravensbrück-Komitee« organisiert, später in der »Lagerabeitsgemeinschaft Ravensbrück«, konnten die Frauen im Westen erst 1966 offiziell die »Lagergemeinschaft Ravensbrück« gründen.

In das 1939 errichtete KZ Ravensbrück, das größte NS-Frauenlager, hatten die Täter 130.000 Frauen sowie auch Männer und Kinder verbracht, von denen sie etwa 28.000 ermordeten. Von den Befreiten lebten in der späteren BRD 150, in der DDR 220 Akteurinnen des politischen Widerstandes. Fischer rückt die kommunistischen Überlebenden in den Fokus. Für die Rekonstruktion der »erfahrungsgeschichtlichen Längsschnittstudie« mit 28 Lebensgeschichten, hat er in Archiven geforscht, gewährten Nachkommen Einblicke in private Nachlässe, teilten Erinnerungen. Mit stiller Empathie, aber dichter Sprache fügt Fischer sehr komplex die Splitter zusammen – aufmerksames Lesen ist geboten.

Handelnde geblieben

Der Autor verzichtet unter anderem auf hohle Heroisierungen. Vielmehr will der junge Historiker jene Frauen des Widerstandes vor dem Hintergrund ihrer »biografischen Doppelsituation«, als Kommunistinnen in der Weimarer Republik sowie als Widerständlerinnen und Überlebende des Lagers »verstehen«. Für Fischer sind sie »Subjekte im Diskurs«, die zwar von »gesellschaftlichen Deutungssystemen« in Ost und West geprägt, aber immer Handelnde geblieben sind.

Dies gelingt ihm beeindruckend, nicht zuletzt auch als Folge seines soliden erkenntnistheoretischen Hintergrundes: Nicht nur international geführte Fachdebatten über Diskursivität, Zeugenschaft sowie feministische Erkenntnisse fließen ein, sondern auch sozialpsychologische Zusammenhänge im Hinblick auf Trauma und Geschichte, was in der deutschen Forschung über NS, Verfolgung und Widerstand noch immer nicht selbstverständlich ist. Fischer hebt zudem den »Eigensinn« dieser Frauen gegenüber »hegemonialer Männlichkeit« hervor. Ihre Stärke sei es gewesen, trotz starker physischer und psychischer Belastungen durch Verfolgung und Haft sowie neuer Anforderungen nach der Befreiung, sich ihre Eigenständigkeit zu bewahren.

Leben in Ost und West

In Ost und West war die innere Bindung der »Landsleute« an die NS-Ideologie keineswegs aufgelöst. So hielt die Überlebende Rita Sprengel (1907–1993) bereits 1946 in einem Brief fest: »Sie haben es so gut gelernt, sich zu ducken und zu gehorchen, dass sie nicht einmal den Mut zu einer eigenen Meinung haben. Mögen sie parteilos oder auch politisch gebunden sein, in welcher Richtung auch immer, der Faschismus ist noch lange nicht überwunden.« Mit ihrem »Eigensinn« eckte Sprengel an. Im Alter von 21 Jahren der KPD beigetreten, engagierte sie sich nach der Befreiung nicht nur in der Lagerarbeitsgemeinschaft Ravensbrück, sondern auch in der SED. Für einige Jahre wurde sie aus dieser Partei ausgeschlossen, für sie »der schmerzlichste Punkt« ihres Lebens.

In Ausnahmefällen haben sich kommunistische Akteurinnen zu sehr Vorgaben der SED untergeordnet. Auch die Verwicklung von (wenigen) Funktionshäftlingen in den Lagerterror spart Fischer nicht aus. Selbst die spätere Mitarbeit zweier Überlebender im Ministerium für Staatssicherheit findet Erwähnung. Dennoch: In der DDR konnten sich Ravensbrückerinnen an politischen »Deutungskämpfen« beteiligen, trotz »Marginalisierung in der Inklusion«.

Der Autor schildert ebenfalls ausführlich, wie Kommunistinnen in der BRD infolge des KPD-Verbots wegen »staatsgefährdender Absicht« mit Verfolgung rechnen mussten, ständig drohten Berufsverbote. »Wiedergutmachung« wurde ihnen verweigert. Viele waren dennoch in der Friedensbewegung aktiv, versuchten lokal an die NS-Taten zu erinnern. In ihrer »Lagergemeinschaft Ravensbrück«, politisch plural, konnten sie ab Mitte der sechziger Jahre »eigenständig handeln«.

Späte Anerkennung

Öffentliche Anerkennung kam erst spät. So würdigte Rita Süssmuth (CDU) 1988, damals unter anderem Bundesministerin für Frauen, anlässlich des Treffens des »Internationalen Ravensbrück Komitees« in Hamburg, die Ravensbrückerinnen in ihrer Grußadresse als »Vorbilder für die jetzige und kommende Mädchengeneration«. Ihnen gebühre ein »herausragender Platz«, da sie »in ganz besonderer Weise Mut, Stärke, Kraft und Engagement« aufgebracht hätten. 1991 schlossen sich die deutschen ehemaligen Häftlinge aus DDR und BRD zusammen, 1993 als Lagergemeinschaft Ravensbrück/Freundeskreis, in der seither auch Nachkommen sowie nicht Verfolgte Mitglieder sind.

In Hamburg gehörte Katharina »Käthe« Jacob (1907–1989) zu den kommunistischen Akteurinnen. Unter anderem wegen ihrer Nähe zur »Jacob-Bästlein-Abshagen-Gruppe« saß sie ab September 1944 in Ravensbrück ein. Nach dem Krieg arbeitete sie als Lehrerin. Bis ins hohe Alter berichtete sie in Schulen über die NS-Zeit, war in der Lagergemeinschaft sowie Friedensbewegung aktiv, erhob ihre Stimme gegen erstarkenden Neonazismus und rechte Gewalt.

Innere Qualen erlebter Verfolgung und Haft traten am Ende des Lebens auch bei vielen kommunistischen Akteurinnen wieder mehr in den Vordergrund. Käthe Jacob nannte das »unversöhnliche Erinnerungen«. Sie starb vor 30 Jahren am 23. August. Nach ihr ist seit 1992 eine an einen Kleingartenverein angrenzende, kleine Straße in Hamburg benannt, der Katharina-Jacob-Weg.

Derzeit konzipiert Henning Fischer für die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück eine Ausstellung zum 60jährigen Jubiläum der Gedenkstätte Ravensbrück. Sie soll nicht nur Kommunistinnen würdigen, sondern ebenso Sozialistinnen, Sozialdemokratinnen, nicht Organisierte und Anarchistinnen, in ihren jeweils politisch-historischen Kontexten. Anlässlich des 60jährigen Jubiläums der Gedenkstätte Ravensbrück wird diese Spurensuche im September 2019 eröffnet.