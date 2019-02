Kein Leckerli für Vierbeiner: »Menschenkuchen« Foto: Yuya Shino/REUTERS

Niemand kommt mit dem Kopf durch die Wand, außer Zeichentrickfiguren. Der Coyote malt einen Tunneleingang aufs Felsmassiv, aber Roadrunner verschwindet im Berg, statt mit Karacho gegen die Wand zu knallen.

Auf die Idee, im Hörspiel eine ähnliche Verschmelzung von Malerarbeiten mit ihrer Umgebung umzusetzen, ist Eugen Egner für sein Stück »Die Landschaft« (WDR 2014; Di., 20.10 Uhr, DLF) gekommen. Studenten der Landschaftsmalerei überziehen alles mit Leinwand und pinseln drauf los. Der Beamte Gilbert ermittelt derweil wegen einer Beschädigung des Himmels durch Flugschüler. Zum ebenfalls himmlischen Thema Dämmerung kommt dann ein Beitrag in der Nacht: Musique concrète in Form von Soundart hat Chris Berkes alias Relief mit »The ­Gloaming« (Autorenproduktion 2018; Ursendung Di., 23 Uhr, SWR 2) komponiert.

Tiermehl hat ein schlechtes Image. Einen Vorteil hat dieses Produkt allerdings. Die Frage, ob es aus Tier gemacht ist oder zur Fütterung von Tieren dient, lässt sich einfach beantworten: Beides ist richtig. Während man bei Fischsoße und Hundefutter erst kurz nachdenken muss, ergeben sich solche Verwirrungen beim Tiermehl nicht. Leider ist Walter A. Franks und Theodor Weißenborns Hörspiel »Menschenkuchen« (WDR 1968; Mi., 19 Uhr, WDR 3) in dieser Hinsicht nicht selbsterklärend. Deswegen der Hinweis: Es handelt sich nicht um eine »Soylent Green«-Adaption. Statt dessen spielt die Story in der Villa eines ehemaligen Hundekuchenfabrikanten. Hier fangen Hunde zu sprechen an und produzieren bald Leckerlis für die bellenden Menschen.

Michaela Karls 2016 erschienene Biographie von Unity Mitford »Ich blätterte gerade in der Vogue, da sprach mich der Führer an« (NDR 2019; Ursendung Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) liegt jetzt als Hörspiel vor, bearbeitet von Eva Solloch. Mitford war eine junge englische Adlige und Cousine Winston Churchills, die bis zum Kriegsausbruch eine enge Freundin Hitlers war. Die Mischung aus Verblendung und bewusster Hinwendung zum Nationalsozialismus dieses »Hitler-Groupies« wird mit Hilfe von Quellen, Reenactments und Kommentaren übertragen, was auf diese Art in einem bloßen Feature wohl nicht möglich gewesen wäre. Schauplatz der meisten Ereignisse ist München. Brigitte Baetz untersucht dann in Featureform eine andere Stadt, die für den Aufstieg der NSDAP von herausragender Bedeutung war: »Eine Stadt als Experimentierkammer für das Dritte Reich – Coburg und der Nationalsozialismus« (DLF 2019; Ursendung Fr., 20.10 Uhr, DLF).

ASMR ist mittlerweile bei vielen in Vergessenheit geraten. Knisternde Geräusche und sanfte Stimmen lösen bei manchen aber wohl immer noch ein Britzeln im Rückenmark aus. Ein ASMR-Hörspiel kommt diese Woche mit Claire Tolans »Always here for you« (DKultur/CTM/Goethe-Institut/ORF Ö1/ICAS 2015; Fr., 0 Uhr, DLF Kultur). Und die Absolventen der HFBK Hamburg präsentieren ihre im Audiolab produzierten Arbeiten: »Assoziationskette Hörbeispiele« (Fr., 0 Uhr und 16 Uhr, FSK).

Anlässlich des 30. Todestags von Thomas Bernhard am 12. Februar wird Sabine Fringes »Der Theatermacher – Die lange Nacht über Thomas Bernhard« (DLF/DKultur 2011; Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF) wiederholt. Bernhards Texte hört man auch in »Städtebeschimpfungen« (HR/BR/ORF 2017; Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) und »Gehen« (RB 2011; Teil 1/2 Mo., 19 Uhr, WDR 3). Und zum 150. Geburtstag von Else Lasker-Schüler am 11. Februar läuft Stephen Trees Feature »Was bleibet, stiften die Dichter – Else Lasker-Schüler im Exil« (SFB-ORB/BR/DRS 1999; Sa., 12 Uhr und So., 15 Uhr, WDR 3 und So., 14 Uhr, RBB-Kulturradio).