Es muss gut sein

Ein großer Bogen: Die Schauspielerin und Regisseurin Ursula Karusseit, Januar 1974 in Berlin Foto: Manfred Uhlenhut/picture-alliance/ ZB

»Für mich steht die Frage, ob die Diktatur des Proletariats oder die Diktatur des Geldes schlimmer ist. Zu vermuten ist, die Diktatur des Geldes ist schlimmer. Sie drückt so niederschmetternd auf die menschlichen Beziehungen. Man spricht nur noch über Geld«, sagt Ursula Karusseit in ihrem 2009 erschienenen Buch »Wege übers Land und durch die Zeiten«. Sie gehörte zu den Großen, wurde gefeiert auf den Bühnen der DDR und im Ausland. Als die DDR unterging, war sie 51, und es wurde ihr wie vielen Kollegen nicht leicht, künstlerisch wieder Fuß zu fassen, obwohl sie schon vorher im Westen gastiert hatte. Als sie 1986 in Köln als Mutter Courage umjubelt worden war, hatte das ZDF die Inszenierung übernommen.

Noch als Studentin 1961 an der Berliner Volksbühne engagiert, verbrachte sie produktive Jahre am Deutschen Theater unter Benno Besson (mit dem sie 25 Jahre lang verheiratet war) und spielte bemerkenswerte Rollen wie die Elsa in »Der Drache«. Doch der endgültige Durchbruch gelang ihr 1971 an der Volksbühne mit dem Brecht-Stück »Der gute Mensch von Sezuan«. Sie gab die arme Prostituierte Shen Te, die sich in den rücksichtslosen Shui Ta verwandelt, um sich zu schützen. Wie sie diese beiden Rollen verband und doch voneinander abhob, war dialektisches Theater in Reinkultur – inszeniert vom Brecht-Schüler Besson.

Auch in einer Filmadaption eines Brecht-Stoffes hat die Karusseit Außerordentliches geleistet. Christa Mühl inszenierte 1977 unter Mitarbeit von Werner Hecht für das DDR-Fernsehen »Tod und Auferstehung des Wilhelm Hausmann«. Karusseit spielte eine Witwe, die sich für ihren Mann ausgibt, um am Arbeitsmarkt bestehen zu können. Die bittere Komödie schärfte den Blick für den Charakter des Kapitalismus.

Die Arbeit vor der Kamera begann für das 1939 geborene Kind einer aus Westpreußen stammenden Baptistenfamilie bereits in jungen Jahren, als sie 1964 im Deutschen Fernsehfunk die »Rose Bernd« spielte. In der Rolle der Magd Gertrud Habersaat in dem Fünfteiler »Wege übers Land« wurde sie 1968 zum Publikumsliebling. Walter Ulbricht überreichte ihr dafür den Nationalpreis. Drehbuchautor Helmut Sakowski hatte hier einen Bogen von der Vorkriegszeit, über Flucht und Wiederaufbau bis zur Kollektivierung geschlagen. Auch in seinem Fünfteiler »Daniel Druskat« (1976) war Karusseit dabei.

Im Kino glänzte sie ebenfalls in große Rollen, so als Hilde Coppi in »KKL an PTX – Die rote Kapelle« (1971), als Frau des Bildhauers in Konrad Wolfs »Der nackte Mann auf dem Sportplatz« (1974) und in der Titelrolle des Märchenfilms »Die vertauschte Königin« (1984) nach Andrej Platonow. Dass diese Filme nicht im Fernsehen laufen und statt dessen zu ihrem Tod einige Sozialschmonzetten der letzten Jahre wiederholt wurden, nimmt nicht Wunder. »Manchmal muss man seinen Beruf auch dort gut ausüben, wo man nicht unmittelbar und aus ganzem Herzen mit dem Stoff zu tun hat, der da abgehandelt wird«, hatte Ursula Karusseit im eingangs erwähnten Buch erklärt. Für ihr neues Buch »Zugabe«, das im kommenden Monat im Verlag »Neues Leben« erscheint, war schon eine Lesereise geplant. Dem kam ihr Tod am 1. Februar zuvor. Nicht nur die Fans der ARD-Serie »In aller Freundschaft«, in der sie die Charlotte spielte, werden trauern. Ulrike Karusseit wurde 79 Jahre alt.