Ausstand am Airport

Schulter an Schulter: Streikendes Bodenpersonal in Verdi-»Gelbwesten« (Hamburg, 4.2.2019) Foto: Christian Charisius/dpa

Am Hamburger Flughafen ist am Montag das Bodenpersonal in den Ausstand getreten. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Fachgewerkschaft für Beschäftigte der Kommunen Komba hatten am Sonntag abend kurzfristig zu dem Warnstreik ab 3.00 Uhr morgens aufgerufen. Verdi fordert unter anderem eine monatliche Tariferhöhung von 275 Euro für alle Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste (BVD). Gewerkschaftsangaben zufolge war Zahl der streikenden Lohnabhängigen sehr hoch.

Die rund 1.000 Beschäftigten am Helmut-Schmidt-Flughafen sind unter anderem für die Flugzeug- und Gepäckabfertigung, den Busverkehr und die Reinigung der Flugzeuge zuständig. Eine Verdi-Sprecherin sagte am Montag gegenüber junge Welt, man sei zunächst von einer deutlich geringeren Bereitschaft zu streiken ausgegangen. Laut Verdi zählte die Kundgebung zum Warnstreik rund 400 Teilnehmer. Vorgesehen war seitens der Gewerkschaft, den kompletten Montag die Arbeit ruhen zu lassen.

Die Betreibergesellschaft rief ihrerseits Reisende wegen der Arbeitsniederlegung dazu auf, »ausreichend Zeit einzuplanen«. Der für die Bodenverkehrsdienste zuständige Flughafenmanager Christian Noack attackierte die Gewerkschaft einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP zufolge scharf. »Dieser unangekündigte 24-Stundenstreik ist zum jetzigen Stand der Tarifverhandlungen völlig überzogen und maßlos«, erklärte er demnach. Der Unternehmenverband Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg (AVH) habe bereits für die nächste Verhandlungsrunde am Montag und an diesem Freitag ein überarbeitetes Angebot zugesagt.

Verdi kritisiert das bisherige Angebot der Kapitalseite als unzureichend. Die bestreikten Dienstleister Groundstars, CATS und STARS seien Tochterfirmen der Flughafen Hamburg Gesellschaft (FHG), die zu 51 Prozent der Freien- und Hansestadt Hamburg gehört. Der Hamburger Flughafen habe in den vergangenen Jahren regelmäßig Gewinne von mehr als 40 Millionen Euro erwirtschaftet, heißt es in der Verdi-Mitteilung. Der aktuelle Einstiegslohn für Bodenverkehrsdienste liege mit 10,76 Euro pro Stunde deutlich unter dem städtischen Mindestlohn von zwölf Euro, mahnt Verdi. Dabei habe der Flughafen deutliche Überschüsse erzielt. Neben Hamburg verhandelt Verdi derzeit auch an den Flughäfen Düsseldorf, München, Bremen und Hannover über Haustarifverträge.

Mit dem Angebot der AVH würde eine Mehrheit der Beschäftigten keinerlei Tariferhöhung bekommen, kritisiert die Gewerkschaft. Lediglich ein kleinerer Teil bekäme Lohnerhöhungen zwischen 0,8 und 3 Prozent. Verdi-Verhandlungsführerin Irene Hatzidimou erklärte in einer Mitteilung vom Sonntag: »Seit der Ausgliederung der Bodenverkehrsdienste aus dem öffentlichen Dienst sind die Löhne der Beschäftigten dramatisch gesunken.« Dieser Trend müsse gestoppt werden. Einem Bericht der Deutschen Presseagentur vom Montag zufolge sagte Hatzidimou: »In den Tarifverhandlungen wurde uns mitgeteilt, dass 140 Euro mehr pro Flieger verlangt werden müssten.« Bei durchschnittlich 124 Passagieren pro Flug sei das nur etwa ein Euro pro Fluggast, um die Forderungen der Gewerkschaft vollständig erfüllen zu können. »35 Leute sind mit der Abfertigung einer Maschine beschäftigt. Da müssen sich die Menschen auch mal überlegen, wieviel sie für ihr Ticket zahlen«, sagte sie.

Knapp zwei Wochen zuvor hatte ein Streik des Sicherheitspersonals am Hamburger Flughafen dem Betreiber bereits erhebliche Beeinträchtigungen beschert. Für diese Mitarbeiter gibt es inzwischen einen Tarifabschluss. (AFP/dpa/jW)