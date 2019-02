Sag’s durch die Blume

Jetzt einen Champagner: Blume und Spinne bewundern den Vollmond Foto: Navesh Chitrakar/REUTERS

Treffen sich zwei auf einer Party, wir nennen sie geschlechtsneutral A und B. »Und was machen Sie beruflich?« sagt A, das Proseccoglas in der Hand. »Plant Studies«, erwidert B. »Dann können Sie mir ja sicher sagen, wie ich meine Geranien über den Winter kriege?« fragt A nach und ist bereits ins Fettnäpfchen getreten. Denn wie man jetzt einer passend in grüner Schrift gesetzten Konferenzankündigung einer nordrhein-westfälischen Universität entnehmen konnte, sind »Plant Studies« – eine neue Richtung der Literaturwissenschaft. Hervorgegangen aus den nicht mehr ganz so frischen »Animal Studies«, die sich mit der Rolle des Tiers in der Literatur beschäftigen. Nun also die Rolle der Pflanze, und dabei ist nicht an die Würdigung der unbekannten Birke gedacht, die dem Literaten das liefert, worauf er seine Gedanken und Empfindungen aufzeichnet.

Der modernen Wissenschaft geht es um mehr und Höheres: »Auf welche Weise tragen Pflanzen zum Handeln bei?« wird da gefragt, und die Antwort wird sicher nicht lauten wie im Lied: »der fiel mir ins Gesicht, ob S’s glauben oder nicht, jetzt weiß ich dass Ihr kleiner grüner Kaktus sticht«. Denn das wäre viel zu banal und zeugt von einem zu überwindenden Anthropozentrismus, einer unbotsamen Fixierung auf den Menschen: »Welche Formen von Agency (Wirksamkeit, Handlungsmacht) lassen sie erkennen? Wodurch unterscheidet sich die Agency der Pflanzen von derjenigen der anderen Wesen, die am Handeln beteiligt sind – Steine, Tiere, Menschen, Götter?«

Tja, wodurch. Der Baum der Erkenntnis im Alten Testament steht als solcher nur dumm herum, wartet darauf, dass Eva ihm die verbotene Frucht aberntet, und kommt danach nicht mehr vor. Goethes Heideröslein »wehrte sich und stach«, was ihm aber auch nichts half: »musst’ es eben leiden«. Oder wie die Organisatoren formulieren: »Im Vergleich zu den Tieren, mit denen wir zahlreiche Funktionen des Stoffwechsels, der Wahrnehmung, Fortpflanzung und Fortbewegung gemeinsam haben, trennt uns von den Pflanzen eine abgrundtiefe Kluft der Alterität (Andersartigkeit, jW). Aristoteles weist den Pflanzen deshalb einen Platz ganz unten in der großen Kette der Wesen zu (De anima)«. Genau daran muss gearbeitet werden. Die Pflanze als Mensch wie du und ich.

Vorwärtsweisend deshalb die letzte Leitfrage der Ankündigung: »Welche poetologischen Prozesse treibt die Dynamik der Pflanzen hervor?« Antwort: Das hängt von der Pflanze ab. Die Weintraube etwa kann den poetologischen Prozess des Schreibens je nach genossener Menge und Darreichungsform (Übergang von Quantität zu Qualität) sowohl befördern als auch behindern. Wieder mal hat Hegel das Wesentliche dazu gesagt: »Champagner gibt noch keine Poesie (…). Ebenso kann sich das beste Genie oft genug morgens und abends beim frischen Wehen der Lüfte ins grüne Gras legen und in den Himmel sehen und wird doch von keiner sanften Begeisterung angehaucht werden.« Es muss das Gras halt rauchen, das Genie.

Wünschen wir den wackeren Veranstaltern, ihre poetologischen Prozesse in Gang zu bringen, »wobei denn auch des guten Dienstes der Champagnerflasche nicht vergessen« (nochmals Hegel) werden möge.