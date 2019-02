Bei Missbrauch weggeschaut

Im Fall des sexuellen Missbrauchs von mindestens 29 Kindern auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen ermittelt die Staatsanwaltschaft Detmold auch gegen die Polizeibeamten des Kreises Lippe, die im Jahr 2016 entsprechende Hinweise von zwei Zeugen ignoriert beziehungsweise nicht verfolgt haben sollen. Die Polizei habe damals das Jugendamt Lippe informiert, aber selbst nicht ermittelt, sagte Oberstaatsanwalt Ralf Vetter laut Nachrichtenagentur dpa am Freitag. »Wir prüfen jetzt, ob die Polizei nicht weitere Schritte hätte einleiten müssen.«

Auf dem Campingplatz Eichwald in Lügde waren über mehr als zehn Jahre lang Kinder missbraucht und zu Pornodrehs gezwungen worden. Drei Tatverdächtige sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. »Bisher haben wir 29 Opfer, und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das mehr sein werden«, sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Sonntag im Deutschlandfunk.

Der Hauptverdächtige Andreas V. hatte sich offenbar wenig Mühe gegeben, seine pädophile Neigung vor Dritten zu verheimlichen – und entsprechende Anspielungen ohne Unrechtsbewusstsein gemacht. Ein 56jähriger Zeuge hatte nach Medienberichten im Jahr 2016 mit seinen Töchtern ein Grillfest besucht und dieses im Streit verlassen, nachdem V. die Mädchen vor seinen Augen begrapscht und sich verbal gerechtfertigt hatte. Die Antwort sei so obszön gewesen, dass der Vater dem Mann einen Faustschlag verpasst, mit seinen Kindern das Fest verlassen und Anzeige erstattet habe, berichtete am Freitag das Westfalen-Blatt. Die Töchter des Zeugen sind demnach heute acht und elf Jahre alt. V. soll damals mit einem weiteren kleinen Mädchen auf dem Fest gewesen sein – vermutlich das ebenfalls missbrauchte Pflegekind des Beschuldigten.

»Wenn die Behörden mich 2016 ernst genommen hätten, wären viele Kinder nicht missbraucht worden«, zitierte das Blatt den Anzeigeerstatter. Sein Hinweis war nicht der einzige: Ende 2016 wandte sich eine Mitarbeiterin des Jobcenters Blomberg mit einem Gedächtnisprotokoll an die Polizei, nachdem V. mit seiner Pflegetochter zu einem Termin erschienen war. Dies berichtete am Freitag Spiegel online unter Berufung auf Oberstaatsanwalt Vetter. Das Mädchen habe laut Protokoll der Zeugin gesagt, es ekle sich vor dem Geruch von Männern. Andreas V. habe erzählt, das Kind mache ihn »heiß« und wolle dann plötzlich nicht mehr. So seien halt Frauen. Für Süßigkeiten würde das Mädchen »alles machen«.

Mit dem Fall waren die Jugendämter in Lippe und in Hameln-Bad Pyrmont befasst. Letzteres wegen des Wohnorts der Mutter. »Beide Jugendämter wussten von dieser Meldung«, so Vetter.

In einer Mitteilung des Jugendamtes Lippe hatte es am Mittwoch geheißen, die Anzeige der Jobcenter-Mitarbeiterin habe sich auf den Verdacht der Verwahrlosung eines Kindes bezogen, nicht auf sexuellen Missbrauch. (dpa/jW) (jW)