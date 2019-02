Auberginen-Pfefferschoten-Gemüse

Kulturelle Kompetenz heißt, ohne Vorurteile und Gewinnabsicht versuchen zu verstehen, was der andere mitbringt aus seiner Kultur. Man lernt miteinander voneinander. Danach gibt es nicht mehr zwei verschiedene Kulturen, sondern etwas Drittes, etwas Neues. So kann zum Beispiel ein algerischer Bauer von einem französischen Adligen lernen, wie man seiner Frau einen Liebesbrief schreibt. Es entsteht ein ganz besonderer poetischer Text, der weder der einen noch der anderen Kultur zuzuordnen ist. Umgekehrt zeigt der algerische Bauer dem französischen Adligen, wie man mit Beharrlichkeit zum Ziel seiner Wünsche gelangt, was dem Adligen Perspektiven eröffnet, die er bisher noch nicht wahrgenommen hat. Das ist dann nicht nur kulturelle Kompetenz zwischen verschiedenen Kulturen, sondern auch noch zwischen Arm und Reich. Und natürlich gibt es eine derartige kulturelle Kompetenz nur in Märchen zu bewundern. Dieses hier heißt »Unterwegs mit Jacqueline« (Frankreich, 2016), gedreht hat es der französisch-algerische Regisseur Mohamed Hamidi.

Märchenhaft ist schon die Hauptfigur, ein liebenswerter Tölpel, der in einem algerischen Dorf lebt und dessen größter Wunsch darin besteht, mit seiner Kuh Jacqueline auf die Landwirtschaftsmesse nach Paris eingeladen zu werden. Fatah (Fatsah Bouyahmed) erfährt dieses Glück, sein Dorf gibt ihm einen Kredit für die Überfahrt nach Frankreich, den Weg nach Paris geht er zu Fuß. Seine Frau Naima und seine beiden Töchter sowie das ganze Dorf verfolgen seine Wanderschaft – im Zeitalter von Smartphones, Facebook und Skype kein Problem. Probleme gibt es sowieso so gut wie keine, jedenfalls keine ernstzunehmenden. Alle lieben den kauzigen Kerl, der eine Kuh über die französischen Straßen führt, als sei es das Normalste der Welt. Er gerät in einen Bauernstreik und wird von einer Fernsehmoderatorin für deren Sendung interviewt. Nun ist sein Marsch auch in Frankreich bekannt und ein Preis auf der Landwirtschaftsmesse sicher, auch wenn seine Kuh gar nicht mehr so schön aussieht wie vor der Reise. Am Ende gilt Fatah nicht mehr als Trottel in seinem Dorf, sondern als Held. Man wünscht sich mehr Käuze mit Kühen auf den Straßen Europas, die die kulturelle Kompetenz der Menschen vergrößern.

