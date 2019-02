Tage ohne Kühlschrank

Foto: Daniel Naupold/dpa

Wir fanden die Deckel an dem Tag, als der neue Kühlschrank geliefert werden sollte. Weil wir unter der Woche beide im Büro sind, hatten wir die Lieferung auf einen Samstag gelegt, und es klingelte zeitig, wir trugen gerade erst die Lebensmittel auf den Balkon. Es war mir vor den beiden kräftigen Männern unangenehm, dass wir nicht besser vorbereitet waren; noch nicht einmal das Tiefkühlfach hatten wir geleert. Dieses Gefühl verblasste jedoch sofort, als die Männer endlich unseren alten Kühlschrank aus der Küchenzeile heben konnten, denn dort lagen sie: Deckel in allen Größen kamen zum Vorschein, glatte Deckel und geriffelte, goldene, rote, bunte, Deckel von Gläsern mit Apfelmus oder Oliven, mit Pesto, mit Marmelade, und mit den Deckeln waren auch die Bilder wieder da. Sofort fiel mir wieder ein, wie wir in unserem ersten Familienurlaub – ein langes Wochenende voller Regen, und wir hatten zu wenig Spielzeug dabei – der ningelnden Nora den Deckel eines Breigläschens in die Hand gedrückt hatten. Wir ließen den Deckel klackern, wir schnipsten ihn durch die Ferienwohnung, wir brachten ihn mit einer geschickten Drehung zum Tanzen, und sofort besserte sich Noras Laune. Wir packten den Deckel sogar für die Rückfahrt ein, und danach sammelten wir alle Deckel. Mit ihren Deckeln lernte Nora erst, Gegenstände aus ihrem Plastikeimer zu nehmen, und einige Monate später, Gegenstände in diesen Eimer zu legen. Die Deckel dienten ihr zum Stapeln, zum Puzzeln, als Räder selbstgebastelter Autos. Viele rutschten unter die Schränke, und wenn wir später ein Möbelstück ersetzten, fanden wir jedes Mal diese Deckel, zuletzt, als der Boden aus der alten Anrichte brach.

Als der neue Kühlschrank geliefert werden sollte, war die Sache mit der Anrichte schon Jahre her, und wir hatten nicht mehr mit Deckeln gerechnet. Schnell schob ich sie zusammen, und Henri wischte den Staub mit einem feuchten Lappen auf. Durch die offene Wohnungstür hörten wir die Schritte der beiden Männer, dann schepperte es vor dem Haus. Es verging eine Weile, bis die Männer wieder in unserer Küche standen. Ihre Hände waren leer.

»Muss etwas schiefgegangen sein«, sagte der eine.

»Ihrer ist nicht dabei«, sagte der andere.

»Steht zwar in den Papieren, ist aber nicht dabei«, sagte der eine.

»Wir würden ja den alten wieder raufbringen«, sagte der andere.

»Aber da ist auch etwas schiefgegangen«, sagte der eine.

»Beim Einladen ist die Tür rausgebrochen«, sagte der andere.

»Kann ja niemand ahnen«, sagte der eine.

»Also, dass der noch mal gebraucht wird«, sagte der andere.

»Tut uns jedenfalls leid«, sagte der eine.

»Aber wir würden dann weitermachen«, sagte der andere.

Wenn nicht gerade Noras Deckel zum Vorschein gekommen wären, hätten Henri und ich vielleicht gelacht. So schauten wir den beiden Männern nach, dann warf ich die Deckel in den Müll, und Henri brachte solange die Lebensmittel auf den Balkon.

»Und was machen wir jetzt?« fragte ich.

»Wahrscheinlich müssen wir die Spedition anrufen«, sagte er, aber bis zum Abend nahmen weder er noch ich das Telefon zur Hand.

*

Am nächsten Tag klingelte Andra aus dem Dachgeschoss. Früher haben im Haus hauptsächlich Studenten gelebt, die meisten haben mit der kleinen Nora ein paar Sätze gewechselt, und Weihnachten lag oft eine kleine Überraschung vor unserer Tür. Während Nora aufwuchs, stiegen die Mieten, und kurz bevor sie in ihre erste WG zog, wurden die Wohnungen zum Kauf ausgeschrieben. Henri und ich waren die einzigen, die sich das leisten konnten. Innerhalb eines Jahres wechselten alle Nachbarn; es war das Jahr, in dem Nora einsilbig wurde, in dem sie immer seltener ans Telefon ging und uns schließlich diesen Brief schickte, von dem ich mittlerweile nicht einmal mehr sagen kann, ob wir ihn aufgehoben oder weggeworfen haben: »Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, es geht nur so: Vorerst möchte ich euch nicht sehen, ich möchte nicht mit euch telefonieren. Ich will euch nichts vorwerfen, aber ich kann mein Leben derzeit nur ohne euch leben.« Im Haus wohnt niemand mehr, der Nora kennt. Manchmal kommt es mir seltsam vor, dass Henri und ich hier als kinderlos gelten, meistens aber ist es mir recht. Wir sprechen nicht mehr von Nora, im Grunde sind wir seit acht Jahren kinderlos – ein freundliches Ehepaar, das den Kindern im Haus zu Weihnachten Überraschungen vor die Tür legt und sich über Lärm noch nie beschwert hat.

Andra und Anne sind letztes Jahr eingezogen, und es dauerte eine Weile, bis Henri und ich verstanden, dass die beiden ein Paar sind und Floris und Benedikt ihre gemeinsamen Söhne. Fast jeden Sonntag steht Andra vor unserer Tür, weil oben irgend etwas fehlt. An diesem Sonntag waren es Spaghetti, und wie jedes Mal schien Andra sich über ihre Zerstreutheit selbst am meisten zu wundern.

»Tut mir echt leid«, sagte sie. »Jeden Moment kommen meine Eltern, die Soße haben wir gestern schon gekocht. Keine Ahnung, wie wir die Nudeln vergessen konnten. Dabei habt ihr ja offenbar selbst genug Probleme.«

»Was für Probleme?« fragte ich.

»Nicht, dass mich euer Balkon etwas angeht – aber kann es sein, dass euer Kühlschrank kaputt ist?«

»So ähnlich«, sagte ich.

»Wollt ihr etwas bei uns zwischenlagern?«

Ich schüttelte den Kopf. Es störte mich nicht, Andra und Anne auszuhelfen, auch wenn sie uns die Sachen nicht immer zurückgaben. Über den Kühlschrank wollte ich jedoch nicht sprechen, und ich war froh, dass in diesem Moment oben jemand aufheulte und Andra mit den Nudeln in der Hand verschwand.

Und die Sache hatte auch ihre Vorteile, wir konnten endlich den Inhalt des Tiefkühlfachs verbrauchen. Darin hatten wir Dinge gefunden, an die wir uns beide nicht erinnern konnten – vergilbte Kräuter, eine Packung Kekseis, einen Rehrücken, den wir wahrscheinlich für ein Weihnachtsfest gekauft hatten. Während oben Floris und Benedikt um die Wette schrien, erwärmte Henri eine längst nicht mehr gefrorene Kartoffelsuppe, und danach aßen wir das Eis, das ebenfalls über Nacht geschmolzen war. Wir löffelten so viel von der süßen Soße, wie wir konnten, dann zogen wir die Wintermäntel an und gingen unsere Parkrunde.

Die Wege waren matschig vom Schneeregen der letzten Tage. Henri und ich liefen eng nebeneinander und redeten über die Brücke, die Henris Büro vielleicht sanieren würde, und über die drei kleinen Jungen, deren Pflegeeltern mich in den Wahnsinn trieben. Die ganze Zeit wollte ich stehenbleiben und das Gespräch unterbrechen. Ich wollte eine der Fragen stellen, die immer noch in mir waren, tagsüber im Büro, abends vor dem Fernseher, einfach überall und immer. Ich wollte Henri fragen, ob wir in den Jahren nach Noras Geburt zu viel gestritten hatten – aber stritten nicht alle Paare viel in dieser Zeit? – und ob wir der pubertierenden Nora zu viel verboten hatten – oder zu wenig, hatten wir ihr vielleicht zu wenig verboten? – und ob er Stefan, Noras damaligen Freund, noch erkennen würde. Aber ich wusste, es war falsch, diese Fragen zu stellen, und als Henri nach der Parkrunde sofort wieder in seinem Arbeitszimmer verschwand, war ich darüber fast erleichtert.

*

Der neue Kühlschrank kam nicht. Er kam nicht am Montag und nicht am Dienstag. Es kam nicht einmal ein Anruf, und auch wir riefen die Spedition nicht an. Längst hatte Henri die Mülltüte mit den Deckeln nach unten gebracht, und am Mittwoch hörte ich noch vor dem Aufstehen, wie das Müllauto alles verschluckte. Morgens holte ich Milch und Joghurt vom Balkon, abends holte ich Käse und Wurst herein. Am Dienstag war der Frischkäse verschimmelt, den anderen Lebensmitteln konnten die zehn Grad jener grauen Märztage nichts anhaben. Es kam mir nicht einmal besonders umständlich vor, statt der Kühlschranktür die Balkontür zu öffnen.

Trotzdem fing ich davon an, als Henri und ich uns am Mittwoch abend mit Ulrike vor dem Kino trafen. Kaum hatten wir uns begrüßt, hörte ich mich sagen: »Weißt du was? Henri und ich sind wieder richtige Studenten, wir lagern unsere Lebensmittel jetzt wieder auf dem Balkon.«

Ich spürte die Blicke der beiden auf mir. Henri schaute mich an, als würde er mich nicht kennen, Ulrikes Blick war wärmer, mitleidiger. Ich musste ihr die ganze Sache erklären, und als ich fertig war, fragte sie: »Wieso habt ihr nicht längst bei der Spedition angerufen?«

Bevor ich etwas erwidern konnte, redete Henri schon von seiner Brücke, und dann begann zum Glück der Film. Noch während des Abspanns sagte Henri, dass er zu müde sei, um etwas trinken zu gehen.

»Das holen wir beim nächsten Mal nach«, sagte Ulrike. »Und morgen früh kümmert ihr euch darum, versprecht ihr mir das?«

Am Donnerstag suchte ich endlich die Nummer der Spedition heraus und verbrachte das gesamte Frühstück in der Warteschleife. Dann musste ich ins Büro, und vorher verstauten Henri und ich unsere Lebensmittel noch unter den Balkonmöbeln, weil sich zum ersten Mal in diesem Monat die Sonne zeigte. Am Abend war der Salat welk und die Butter ranzig, am Freitag schillerte die Salami grün. Henri und ich wussten beide, dass wir etwas unternehmen mussten, nicht nur, weil Andra und Anne unseren Balkon im Blick hatten. Aber am Samstag schliefen wir lange, und am Nachmittag schrieb ich Akten, und Henri überprüfte noch einmal die Kalkulation für das Brückenprojekt.

Am Sonntag klingelte es wieder. Diesmal fehlte im Dachgeschoss nicht viel, nur eine große Zwiebel.

»Komplizierte Sache, einen neuen Kühlschrank zu kaufen, oder?« sagte Andra. »Wollt ihr wirklich nichts bei uns kühlen?«

»Einen vollständigen Einkaufszettel zu schreiben, scheint aber auch nicht gerade einfach zu sein«, sagte ich.

Andra erschrak, das sah ich in ihrem Blick, dann aber lachte sie und sagte: »Die Jungs treiben uns noch in den Wahnsinn. Wieso haben gerade wir diese Rüpel erwischt?«

Diesmal verlief das Mittagessen im Dachgeschoss fast so ruhig wie bei uns. Henri hatte den ersten Spargel gekocht, und nach dem Essen gingen wir unsere Parkrunde. Obwohl seit vier Tagen die Sonne schien, waren die Wege immer noch matschig. Hinten im Wald gab es Stellen, die selbst im August nicht trockneten, aber bis dahin gingen wir selten.

»Hast du das vorhin wirklich gesagt?« fragte Henri, als wir unsere Wohnung schon fast wieder erreicht hatten.

»Was habe ich gesagt?« fragte ich.

»Das mit dem Einkaufszettel«, sagte er.

»Keine Ahnung, warum mir das rausgerutscht ist«, sagte ich, und dann fügte ich hinzu: »Unser Haushalt war auch ein ganz schönes Chaos, als Nora noch klein war. Meinst du, das waren die letzten Deckel?«

»Ich verstehe dich nicht«, sagte Henri. »Hat Andra dir irgendwas getan, und was geht eigentlich Ulrike unser Kühlschrank an? Im übrigen haben die beiden völlig recht, gleich morgen rufe ich an.«

*

Aber Henri musste nicht anrufen. Am Montag morgen, er saß am Frühstückstisch, ich holte gerade die Milch vom Balkon, klingelte das Telefon. Die Spedition war am Apparat, eine Mitarbeiterin entschuldigte sich mit lauter Stimme. Die Morgensonne warf Schatten in unseren Hof, und für einen Moment sah ich Nora über die Wiese krabbeln, sah sie mit ihren Freundinnen spielen, sah sie in der Sonne für eine Klassenarbeit lernen. Nicht zum ersten Mal wünschte ich mir, es hätte diese Zeit nicht gegeben, oder vielleicht wünschte ich mir eher, dass es diese Zeit heute nicht gab und nicht dieses freundliche Ehepaar, das den Nachbarn mit Lebensmitteln aushalf und Sonntag für Sonntag seine Parkrunde ging. Schon wieder wollte ich diese Fragen stellen. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, diese Zeit nur zu ertragen, wenn Henri und ich uns noch einmal versicherten, dass wir nichts falsch gemacht hatten, zumindest nicht mehr als andere Eltern. Ein einziges Mal wollte ich uns noch sagen hören, dass niemand die Schuld trug, dass Schuld sowieso das falsche Wort war, weil alle immer ihr Möglichstes tun. Aber ich wusste, diese Gespräche waren wie eine Sucht: Wenn wir jetzt wieder damit anfingen, würden wir wochen- und monatelang nicht mehr damit aufhören können.

Obwohl die Mitarbeiterin viel zu laut sprach, verstand ich nur die Hälfte von dem, was sie sagte. Offenbar war der Kühlschrank mit einer falschen Postleitzahl eingebucht worden, und weil die Zusteller ihn am Ende ihrer Tour nicht entladen hatten, hatte er mehrere Runden in der Stadt gedreht. Jetzt war das Gerät wieder aufgetaucht und konnte am Samstag geliefert werden. So viel verstand ich immerhin, und auch ich sprach zu laut, als ich sagte: »Erst am Samstag?«

»Hier ist vermerkt, dass Sie nur samstags beliefert werden möchte«, sagte die Mitarbeiterin.

Durch das Glas der Balkontür sah ich Henri, geduldig wartete er auf die Milch. Ich sah sein Profil, die linke Wange, das linke Ohr, das linke Auge, und plötzlich wusste ich, dass wir es keinen weiteren Tag, dass wir es keine Stunde mehr ohne Kühlschrank aushalten würden, und meine Stimme war noch lauter, als ich sagte: »Auf keinen Fall erst am Samstag, wir brauchen den Kühlschrank spätestens morgen.«