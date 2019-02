»Blitzmädel«

St. Petersburg, 17. Januar: Probe für die Militärparade zum 75. Jahrestag des Endes der Blockade von Leningrad durch die deutsche Wehrmacht Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Am Montag meldete sich der Moskauer Welt-Korrespondent Pavel Lokshin mehrfach per Twitter, um seiner Kollegin Silke Bigalke (Süddeutsche Zeitung, Tagesanzeiger) zur Seite zu springen. Gegen sie tobte ein Shitstorm in russischen und deutschsprachigen Medien, der laut Lokshin »nach dem klassischen stalinistischen Muster« verläuft. Von Stalin zu twittern ist selbsterklärend: Welthistorisches ist geschehen. Nämlich dies: Auf dem Internetportal sueddeutsche.de wurde am 24. Januar ein Kommentar Silke Bigalkes (geb. 1983) unter dem Titel »Moskau missbraucht das Gedenken an Leningrad« und dem Untertitel »Die Leningrad-Blockade war ein monströses Verbrechen der Wehrmacht. 75 Jahre nach der Befreiung verharmlost Russland den Hungertod von über einer Million Menschen« veröffentlicht. Am folgenden Tag erschien der Text auch in der SZ-Druckausgabe. In ihm finden sich Falschmeldungen wie diese: »In Deutschland wurde lange überhaupt nicht an die Leningrader Blockade gedacht, eines der monströsen Verbrechen der Wehrmacht. Wie muss sich das für die Überlebenden angefühlt haben, dass sie in Deutschland marginalisiert und in der Heimat mitunter zensiert wurden?« Nun ja: In der DDR lernte jedes Schulkind etwas über die Blockade, die »Leningrader Sinfonie« Dmitri Schostakowitschs gehörte zum »verordneten Antifaschismus«, das Ausmaß des Verbrechens wurde in vielen Veröffentlichungen geschildert. Und auch in der alten BRD betraf das Verschweigen allein die Offiziellen, nicht Demokraten, Antifaschisten oder gar Kommunisten. Aber die und die DDR darf es bei Werbung für den dritten Anlauf zum »Platz an der Sonne« nicht geben: »Deutschland« hat gerade den Befehl zur Aufrüstung einer Landarmee gegen Russland erteilt und schließt sich den USA bei der Zerstörung des Vertragssystems zur Abrüstung willig an.

Der Kommentar Frau Bigalkes ist so etwas wie die passende publizistische Ergänzung zur Kündigung des INF-Vertrages. Lediglich ihr etwas übertriebener Eifer verletzt die Grundsätze psychologischer Kriegführung. Etwa, wenn sie schreibt, nach dem Krieg hätte »keine der beiden Seiten viel Interesse« gehabt, das Verbrechen Völkermord zu nennen. Moskau stelle die Belagerten »bis heute als Helden dar, die den Deutschen tapfer widerstanden«. Hunger, Nahrung aus Kleister und Katzen, sogar Kannibalismus seien »größtenteils in den 90er Jahren bekannt geworden«.Tja, so ist das, wenn »Blitzmädel«, die zumeist freiwilligen Helferinnen der Wehrmacht, wieder in der Propagandakompanie auftauchen. Nein, die Autorin konnte nicht die am 9. Mai 1960 in Leningrad eröffnete Gedenkstätte auf dem Piskarjowskoje-Friedhof, auf dem etwa 470.000 Opfer der Blockade begraben liegen, kurz danach besuchen. Dort wird über das Furchtbare der Blockadezeit berichtet, und das Gedicht »Hier liegen Leningrader« von Olga Bergholz, das in der DDR nicht wenige in der Schule lernten, ist in die dortige Granitmauer eingraviert. Es endet mit dem Satz »Niemand ist vergessen und nichts wird vergessen«.

Silke Bigalke hat auch nichts vergessen: »Dass ihnen (den Leningradern, A. S.) wohl auch Aufgeben kaum genützt hätte, wird bis heute selten oder gar nicht erwähnt.« Kaum genützt? Verharmlosender geht es kaum 75 Jahre nach dem »Führerbefehl« zur vollständigen Zerstörung der Stadt und der systematischen Vernichtung von Millionen sowjetischer Gefangener und Zivilisten. Wie auch die nächsten Bigalke-Sätze: »Die Stadtbehörden hätten sich sonst wohl viel früher fragen lassen müssen, warum sie damals so wenig für die Bürger taten (…) Ob Stalin diese Menschenleben fast ebenso leichtfertig zu opfern bereit war, wie es seine Gegner waren.« Stalin, Wehrmacht und SS vereint in Leichtfertigkeit. Eine SZ-Autorin übertrifft jede »Vogelschiss«-Rede mit Leichtigkeit. Nicht leichtfertig.