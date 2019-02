»Die Mauern von Anstalten sind die härtesten Normalitätsgrenzen«

Ein Justizbeamter geht in Stuttgart-Stammheim (Baden-Württemberg) während eines Rundgangs durch einen Hof des neuen Haftgebäudes der Justizvollzugsanstalt Foto: Marijan Murat/dpa

Zwischen Ihrem »Versuch über den Normalismus« und der aktuellen Studie »Normalismus und Antagonismus in der Postmoderne« liegen nicht nur 20 Jahre, sondern auch eine Reihe umwälzender Ereignisse. Wie haben diese die Theoriebildung beeinflusst?

Die damalige Situation könnte man beschreiben als tiefe Normalität. Die sogenannte Weltordnung stellte sich als eine Weltordnung der Normalität dar. Das Buch der Stunde war Francis Fukuyamas »Ende der Geschichte« mit der wesentlichen These: Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus sind wir am Ende der Geschichte angekommen. Jetzt gibt es keine Antagonismen mehr. Als das Buch 1992 erschien, hatten viele den Eindruck, dass das noch lange so weiterlaufen könnte. Als dann aber der 11. September 2001 kam, meinte die Mehrzahl der Mainstreamkommentatoren, Fukuyama sei widerlegt, die Geschichte wieder zurück. »Das Ende der Geschichte« wurde abgelöst von einem anderen vielzitierten Buchtitel, nämlich Samuel Huntingtons »Kampf der Kulturen« von 1996. Es folgten die große Finanz- und Wirtschaftskrise, die Euro-Krise, die Griechenland-Krise, schließlich die Flüchtlings- und die Populismuskrise. In meinem Buch schlage ich vor, das nicht als zufällige Abfolge von Krisen zu sehen, sondern als einen zusammenhängenden Krisenprozess. Um den zu analysieren, reicht der Normalismus als Rahmen nicht mehr aus, denn dieser konsolidierte Normalismus der neunziger Jahre ist, wenn nicht schon kollabiert, dann doch mehrfach am Rande des Kollapses gewesen infolge dieser Krisenkette.

Was verstehen Sie unter Normalismus?

Der Begriff der Normalität kommt in Medien und Politik ständig vor. Nur einige aktuelle Beispiele: Im Kampf um die Nachfolge von Angela Merkel hat die Kandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt, die CDU müsse für den Normalbürger stehen. In ihrer Rede zum 100jährigen Jubiläum des Frauenwahlrechts hat auch Angela Merkel ausgiebig auf das Wort zurückgegriffen und ­gefordert, die durchgehende Parität müsse zur Normalität werden. In dem Dis kurs, in dem wir uns täglich bewegen, ist andauernd davon die Rede. Das war für mich der Anlass zu sagen: Darüber muss theoretisch nachgedacht werden. Denn es handelt sich nicht nur um Sprechblasen, sondern um Diskurselemente mit praktisch-politscher Wirkung. Damit werden Grenzen gesetzt, und die Grenzen des Normalen sind oft wichtiger als die Grenzen des Normativen, des Legalen. Wenn jemand als anormal stigmatisiert ist, trifft ihn das häufig härter, als wenn er irgend etwas Illegales gemacht hätte. Das hat mich dazu veranlasst, diese Theorie des Normalismus zu entwickeln. Grundlage dafür ist die Verdatung. Wir leben in einer verdateten Gesellschaft. Dass Gesellschaften sich statistisch transparent machen, bis hin zur Sexualität, ist um etwa 1800 etwas epochal Neues. Auf dieser Grundlage wird Normalität geschaffen. Normalismus auf der Basis von Verdatung heißt, nach Möglichkeit überall Normalverteilungen entstehen zu lassen oder – wenn sie nicht von selbst entstehen – durch Eingriffe darauf hinzuwirken. Wenn Frau Merkel auftritt, steht sie unter einem Schild mit der Aufschrift »die Mitte«. Gerhard Schröder meinte, er verkörpere die »neue Mitte«. Normalverteilung bedeutet: In der Mitte sind die meisten, dort ist die Normalität am größten. Nach links und rechts und nach oben und unten nimmt sie dann ab, und irgendwann kommen die Normalitätsgrenzen. Was jenseits dieser Grenzen liegt, das ist nicht normal. Wenn jemand aus irgendeinem Grunde in irgendeiner Hinsicht jenseits derer situiert wird, dann ist er stigmatisiert und ausgeschlossen.

Die Normalitätsgrenzen waren zunächst sehr eng gesetzt. Man kann das immer am besten an der Sexualität sehen. Menschen mit geringsten Abweichungen galten als anormal und wurden in Anstalten verwiesen. Die Mauern von Anstalten und Gefängnissen sind die härtesten Normalitätsgrenzen, die man sich denken kann. Grob gesagt bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs hielt sich dieses Regime der harten Grenzen, das ich protonormalistisch nenne. Danach setzte sich allmählich der flexible Normalismus durch. Die Grenzen wurden weiter nach außen geschoben und nur noch das absolut Extreme ausgeschlossen – auf dem Feld der Sexualität wäre das etwa Pädophilie.

Das Schema der Normalverteilung, nach dem man sich, so man die Mitte verlässt, nach links und nach rechts immer weiter den Extremen nähert, bestimmt das medial vermittelte Bild von Politik?

Wir kennen alle die basalen Axiome der Normaldemokratie, von denen kein einziges im Grundgesetz steht: Nur eine normale Partei ist politikfähig. Nur eine normale Partei ist koalitionsfähig. Nur eine normale Partei der Mitte ist regierungsfähig. Die symbolische Quasinormalverteilung garantiert dabei die Zentrierung um eine Mitte – Symmetrie, Gleichgewicht, Mainstream.

Nach dem Krieg hat man die KPD im Westen noch verboten. Später hat sich aber auch hier der flexible Normalismus durchgesetzt. Als nach ’68 viele neue Parteien und Gruppen gegründet wurden, die sich kommunistisch nannten, wurden die nicht mehr verboten. In der bundesdeutschen Normaldemokatie sind die Normalitätsgrenzen durch die Fünfprozentklausel und die Beobachtung durch den Verfassungsschutz festgeklopft. Wir sehen das momentan wieder bei der AfD: Sie will nicht offiziell beobachtet werden, weil sie dadurch als nicht normale Partei stigmatisiert wäre. Aufgrund des flexiblen Normalismus kann die AfD nicht verboten werden. Aber man sieht, dass es knirscht, und das ist die Populismuskrise.

Wenn neue Parteien dann doch die Fünfprozenthürde überwinden, gehen den Konkurrenten Mandate und Geld verloren. Das führt zu viel geheuchelter Empörung. Mit dem Stichwort Populismuskrise deuten Sie aber an, dass es noch um etwas anderes geht.

Als Normalismustheoretiker frage ich, woher die relative Stärke dieser sogenannten Rechtspopulisten kommt. Geheim oder offen agierende Neonazis reichen als Erklärung nicht aus. Das ist nur der rechte Flügel. Meine These ist: Die eben skizzierte deutsche Normaldemokratie beruht auf der Zustandsbeschreibung von Fukuyama, einer Postmoderne ohne Antagonismen. Der Begriff kommt aus der Dialektik von Hegel und Marx. Die Frage ist: Gibt es wirklich keine Antagonismen mehr? Antagonismus im Marxschen Sinne bedeutet: Ein bestehender Konflikt kann nicht normalisiert, nicht durch einen Kompromiss beigelegt werden, sondern führt zu einer Revolution. Solche Antagonismen sind aber ausgeschlossen aus unserer Normaldemokratie. Zugelassen sind nur Konflikte zwischen der linken und der rechten Mitte – beides existiert freilich kaum noch. Die Artikulation von Antagonismen durch sogenannte populistische Parteien bringt nun die gesamte Klaviatur der Normaldemokratie durcheinander. Das ist die Ursache der medialen Aufregung, denn auch in den Mainstreammedien herrscht das postmoderne Antagonismusverbot.

Was sind das für Antagonismen, die in unserer Medienöffentlichkeit als nicht diskutierbar dargestellt werden?

Ein auf der Hand liegendes Beispiel sind die Kriege der Bundeswehr in Afghanistan, im Irak oder in Mali. Es kann nicht gesagt werden: Das ist doch der helle Wahnsinn. Warum wird das überhaupt gemacht? Man ist jetzt fast 18 Jahre in Afghanistan. Man hat dort nach vorsichtigen Schätzungen etwa 30 Milliarden Euro verbrannt, nach anderen Schätzungen noch viel mehr. Warum ist das kein Thema? Warum fragt Anne Will nicht ständig nach?

Einen anderen Antagonismus formuliert die AfD mittels der sogenannten Flüchtlings- und Migrationskrise. Ich bin als Normalismustheoretiker auch zu dem Schluss gekommen, dass das, was 2015 passiert ist, ein großer Verlust von Normalität war. Hegemoniale Kräfte selbst nennen das Kontrollverlust. 2015 hatten wir zunächst mal einen Kollaps der Verdatung – in einem Land wie Deutschland besonders skandalös und kritisch, denn wir halten uns doch auf unsere Verdatung wirklich etwas zugute. Und plötzlich brach diese zusammen. Niemand wusste mehr Bescheid, wer da kommt und wie viele und ob einzelne Leute zehn Identitäten haben. Man muss da eine Antagonismusanalyse machen, was natürlich nicht heißt, eine AfD-Position zu beziehen. In Syrien herrscht Bürgerkrieg, was immer das bedeutet. Jedenfalls finden Kämpfe auf Leben und Tod zwischen Syrern und Syrerinnen, sogenannten Rebellen und dem herrschenden oligarchischen Regime statt. Das ist ein Antagonismus. Aufgrund der Interventionspolitik hat dieser Bürgerkrieg Normalitätsklassen- und Ländergrenzen überschritten. Deshalb ist aber auch vollkommen klar: Innerhalb dieser flüchtenden Massen gibt es Antagonismen. Und indem man das nicht thematisiert, spielt man dem Rechtspopulismus in die Hände, der dann ein Monopol darauf hat und neorassistisch argumentiert.

Die Medien, von denen die Regierungspositionen ans Volk weitergereicht wird, haben es bis heute geschafft, dass über Bundeswehr-Einsätze nicht debattiert wird und dass eine harte Kapitalismuskritik trotz Finanzkrise nicht statthaft ist. Ausgerechnet in bezug auf die Einreise von Flüchtlingen scheint das exem­plarisch misslungen zu sein. Was sagt uns das? Könnte man das Antagonismusverbot nicht auch sinnvoller und von links durchbrechen? Mit einer Art linkem Populismus?

Vor kurzem ist Chantal Mouffes Buch »Für einen linken Populismus« auf Deutsch erschienen. Ihre gemeinsam mit Ernesto Laclau entwickelte Populismustheorie ist seit den achtziger Jahren ausformuliert. Innerhalb der dissidenten Linken wird der Begriff aber häufig abgelehnt. Diese Linken übernehmen die hegemoniale Lesart, nach der jeder Populismus schlecht ist. Populismus ist natürlich eine schwammige Sache. Viele sagen über die AfD: Der rechte Flügel, der ist nicht mehr normal, aber es gibt auch eine Mitte, und das sind vernünftige, besorgte Bürger.

Wer wäre ein Linkspopulist? Jean-Luc Mélenchon? Jeremy Corbyn? Nicolás Maduro? Oder gar Sahra Wagenknecht?

Chantal Mouffe spricht in ihrem Buch davon, dass Massen eine Führungsfigur benötigen. Einem anarchistischen oder auch nur radikaldemokratischen Ideal erteilt sie eine Absage. Historisch gesehen hat es tatsächlich keine linkspopulistischen, plebejischen Massen ganz ohne Führungsfiguren gegeben. Mouffe hat auch Mélenchon beraten. Ich glaube aber nicht, dass die Lösung darin liegen kann, die richtige Führungsfigur zu finden. In einer Zeit, in der sich auf mehreren Feldern ernste Denormalisierungen entwickeln, muss das postmoderne »Verbot« der Thematisierung von Antagonismen durchbrochen werden. In meinem Buch plädiere ich für Antagonismusanalysen und die Zulassung von Antagonismen in den Medien. Ich bewege mich dabei auf der diagnostischen Ebene. Die Therapie wäre eine Sache der Volldemokratie. Einzelne und Gruppen können keine Therapie verordnen. Man muss Kopplungen finden zwischen vielleicht einer Art Sprachrohr im Parlament und Basisbewegungen.

Ist die EU ein Instrument, um Antagonismen abzuräumen? Die dürfen nur auf nationalstaatlicher Ebene bis zu einem gewissen Level hochkochen, dann wird interveniert.

Im Schlussteil des Buches diskutiere ich Szenarien für den Fall, dass es tatsächlich zu einem größeren Kollaps des Normalismus kommen sollte. Ein denkbares Szenario ist eine Normalisierungsdiktatur, die Entmachtung als normal empfundenen repräsentativen Demokratie, ihre Ersetzung durch ein Ermächtigungsregime. Ein historisches Beispiel ist Heinrich Brüning (letzter Reichskanzler der Weimarer Republik, jW). Der hatte das Parlament Anfang der dreißiger Jahre noch nicht abgeschafft, regierte aber bereits ohne wirkliche parlamentarische Mehrheit mit Notverordnungen des Reichspräsidenten. Und da kommen wir auf die EU zurück. Griechenland ist unter eine Normalisierungsdiktatur vom Typ Brüning gestellt worden. Das Land hat keine normale Regierung mehr. Das griechische Kabinett kann fast nichts mehr selbst entscheiden. Merkel hat sogar mal kurz überlegt, einen europäischen Kommissar einzusetzen. Da haben wir alle geschrien, um Gottes willen, das ist ja wie bei den Nazis! Mir ist dann aber klargeworden: Nein, das war eine falsche Reaktion. Worin besteht denn der Vorteil für die EU und die deutsche Hegemonie, einen Ministerpräsidenten Tsipras zu haben? Ist doch ganz klar. Diese fremdbestimmte Politik spielt sich dann hinter einer Fassade von griechischer Souveränität ab.

In meinem Buch spiele ich in einer Simulation ein alternatives Szenario durch. Warum hätte Tsipras nicht folgendes machen können? Er geht zur deutschen Botschaft und übergibt die Schlüssel seines Regierungssitzes, überträgt die Souveränität an Deutschland. Dann besetzt er mit seinen Leuten die Akropolis, baut ein Beratungsgremium für sämtliche selbstverwalteten Betriebe auf und ruft zusammen mit den Flüchtlingen zu einem Marsch nach Berlin auf.

Neben Ihrer wissenschaftlichen Arbeit haben Sie auch einen großen experimentellen Roman geschrieben, und Sie intervenieren publizistisch. Wie verbinden sich diese Arbeitsfelder?

Die Zeitschrift Kulturrevolution ist die Drehscheibe zwischen Theoriebildung und praktischen Interventionen. Hier haben wir auch das Konzept der Diskursguerilla entwickelt. Dabei setzen wir sehr viel auf solidarische Arbeitsteilung. Was andere schon gut machen, müssen wir nicht mehr machen. In den linksradikalen Bewegungen hat es immer zwei Diskurstaktiken gegeben: auf der einen Seite Pathos, moralische Appelle, auf der anderen Seite Ironie in der Tradition von Heinrich Heine, Karl Kraus und Bertolt Brecht. Diskurspartisanentum, wie ich es verstehe, steht in dieser ironischen Tradition. Ein Beispiel dafür wären die Simulationen. Auch unsere Appelle, etwa zu einer fairen Behandlung Griechenlands, drücken nicht hauptsächlich moralisch auf die Tube.

Wie ist Ihre Erfahrung mit Diskursgrenzen von 1968 bis heute? Wie haben sich die Grenzen der Sagbarkeit verändert?

Auf der Gegenseite, beim Neorassismus, haben sich die Grenzen seit '68 erheblich verschoben. In Heft zwei der Kulturrevolution gab es einen Schwerpunkt zum sogenannten Heidelberger Manifest. Das waren Professoren, die warnten 1981 vor der Gefahr, dass die bundesdeutsche Kultur den Bach runterginge durch die starke türkische Einwanderung. Darauf könnte sich heute die AfD berufen. Damals war es aber noch so, dass sich an meiner Uni eine breite Initiative gegen dieses Heidelberger Manifest quer durch die Fakultäten gebildet hat. Wenn man so etwas wie intellektuelle Hegemonie annehmen will, dann fiel dieses Heidelberger Manifest damals total heraus. Wir waren uns auch alle einig: Nein, das hat nichts mit Meinungs- und Redefreiheit zu tun, sondern das gehört einfach abgeschaltet. Das gehört abgeschaltet wie ein Atomkraftwerk. Das hat sich völlig geändert. Am rechten Rand hat sich die Sagbarkeit für neorassistische Positionen enorm vergrößert.