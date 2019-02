Zweifel, ob die tatsächlich Schuldigen vor Gericht stehen: »Devil’s Knot« Foto: Tina Rowden/ZDF

Devil’s Knot – Im Schatten der Wahrheit

Die Faszination des Bösen, das Verdrängte, die Verbrechen von Kolonisation und Sklaverei. Wer weiß, was da wirklich los ist, in den USA? In einer kleinen Gemeinde in West Memphis werden drei Jungen ermordet aufgefunden. Schnell hat man die Täter gefunden: drei Jugendliche, die einem Satanskult anhängen. Doch Detektiv Ron Lax mag nicht an die allzu offensichtliche Schuld der Angeklagten glauben. Er gräbt tiefer und stößt auf Ungereimtheiten. Und auch der Mutter eines der Opfer kommen Zweifel, ob die wahren Schuldigen vor Gericht stehen. Mit Colin Firth (Ron Lax), Reese Witherspoon (Pam Hobbs). USA 2013. Regie führte der Kanadier Atom Ego­yan.

ZDF Neo, Sa., 21.50 Uhr

Philosophie

Wie wichtig ist Erinnerungskultur?

Deutsche Fragen französisch beantwortet: Wie kann der Mensch aus der Vergangenheit lernen? Ist es wichtig, die Erinnerung lebendig zu halten, oder droht die Geschichte so zum Gefängnis zu werden? Soll man statt dessen nur nach vorn schauen, auf die Gefahr hin, vergangene Fehler zu wiederholen? Was bedeutet es, wenn in Frankreich Statuen von Jean-Baptiste Colbert abgebaut werden, weil der Finanzminister Ludwigs XIV. den Rechtsrahmen für den Sklavenhandel festgelegt hatte? Gerechtigkeit für die Opfer oder Verschleierung einer Vergangenheit, der man sich nicht mehr stellen will?

Arte, Sa., 23.15 Uhr

BR extra

Parteitag von Bayerns Grünen

Und unsere weiß-blauen Grünen, wie geht es bei denen jetzt weiter, nach der, valentinesk gesagt, gewonnenen Landtagswahlniederlage? Mal sehen, ob es eine Antwort gibt.

BR, So., 23.15 Uhr

ZDF-History

Skandal! Große Politaffären der Republik

Bespitzelung und Bestechung, anrüchige Geschäfte oder Spendenaffären, für die DDR kundschaftende Abgeordnete, die »Starfighter«-Affäre, die geheimen Spender des Helmut Kohl oder die heimlichen Liaisons von Helmut Schmidt und Franz Josef Strauß. Alles sehr unterhaltsam!

ZDF, So., 23.30 Uhr