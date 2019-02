Bayern sozialer als Berlin

Mehr Geld für Kinder. Auch in Hartz-IV-Haushalten Foto: Peter Kneffel/dpa

Der monatelange Streit um Familiengeldzahlungen für Hartz-IV-Bezieher in Bayern zwischen Bund und dem Freistaat ist beigelegt. »Wir haben jetzt einen Kompromiss, mit dem wir beide gut leben können«, sagte Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) am Freitag gegenüber dpa in München. Damit ist klar, dass auch Bezieher der Grundsicherungsleistung das Familiengeld erhalten.

Die im September 2018 in Bayern eingeführte Transferzahlung beträgt monatlich 250 Euro pro Kind im Alter von 13 bis 36 Monaten, ab dem dritten Kind gibt es einen Zuschuss in Höhe von 300 Euro. Das von SPD-Mann Hubertus Heil geführte Bundessozialministerium hatte monatelang darauf beharrt, dass das Geld auf Hartz-IV-Leistungen angerechnet werden müsse. Die Einigung vom Freitag sieht nun eine Präzisierung im Gesetzestext für das Familiengeld vor, so dass die Auszahlung dem Zweck einer »förderlichen frühkindlichen Betreuung des Kindes« zugeordnet wird.

Der Bund verzichtet ab sofort bei Neuanträgen auf die Berücksichtigung des Familiengeldes bei Hartz-IV-Zahlungen und hat sich zudem bereit erklärt, schon angerechnete und damit einbehaltene Beträge zurückzuerstatten. Dies könne laut Schreyer aber erst nach der Verabschiedung der Gesetzesnovelle im Bayerischen Landtag erfolgen.

In Bayern galten bislang zwei unterschiedliche Regelungen bei der Auszahlung des Familiengeldes: Eltern, die von Hartz IV leben, erhielten im Normalfall kein Familiengeld, weil der Bund es aufgrund der bisherigen Gesetzesgrundlage als zusätzliche Einnahme verbuchte. Davon ausgenommen waren aber die Empfänger in den sogenannten Optionskommunen – Ingolstadt, Schweinfurt, Erlangen und Kaufbeuren bzw. in den Landkreisen Würzburg, Ansbach, München, Miesbach, Günzburg und Oberallgäu. Denn hier hat der Bund keinen Zugriff auf die Höhe des ausgezahlten Hartz-IV-Satzes.

Bayernweit seien bislang rund 275.000 Familiengeldbescheide erteilt worden, bei rund acht Prozent der Familien sei das Familiengeld bislang auf die Hartz-IV-Leistung angerechnet worden. (dpa/jW)