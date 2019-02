Langer Atem

Mit einer Straßenblockade und weiteren Aktionen ist am Freitag in Berlin für Klimaschutz und einen zügigen Kohleausstieg demonstriert worden (Foto). Bis zum 10. Februar werde es nach Angaben der Organisation »Ende Gelände« Proteste geben, etwa gegen die unzureichenden Ergebnisse der sogenannten Kohlekommission. Am Freitag demonstrierten zudem erneut Tausende Schülerinnen und Schüler in mehr als 25 Städten der BRD für eine effektive Bekämpfung der Ursachen des Klimawandels. Die internationale Jugendbewegung formiert sich unter dem Motto »Fridays for Future«. (AFP/jW)