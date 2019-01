Rotlicht: Abrüstung

Auch eine Form der Abrüstung – ausgebrannte Fahrzeuge der Bundeswehr in Havelberg (27.7.2013) Foto: Matthias Strauß/dpa

Karl Marx unterscheidet bekanntlich zwischen der Waffe der Kritik und der Kritik der Waffen. Die eine besteht darin, die Verhältnisse auf den Begriff zu bringen und den von ihnen Betroffenen Argumente dafür zu liefern, dagegen anzugehen. Die andere ist ein eher praktisches Geschäft: denen, die Waffen aus der Hand zu schlagen, die ihren Einsatz befehlen. Pazifisten verwechseln gern eine moralische Kritik der existierenden Waffen mit einer Kritik der Verhältnisse, die sie hervorgebracht haben.

Dass Waffen der Zerstörung und Vernichtung dienen, wissen die Staaten selbst am besten. Dafür schaffen sie sie schließlich an. Abrüstung gibt nur als Ausnahme: wenn Waffen ihren Nutzen verloren haben. Marx nennt das am Beispiel veralteter Maschinen den »moralischen Verschleiß« im Unterschied zum physischen. Auch Waffen haben als Zerstörungsmaschinen ihren Produktzyklus, und wenn sie in einer Armee mit entsprechend weitgehender Aufgabenstellung keinen Nutzen mehr bringen, weil der potentielle Gegner bessere hat, können sie ihren Gebrauchswert gegen schwächere Feinde immer noch beweisen. Die kroatische und die bosnische Armee wurden von der BRD nach dem Ende der DDR mit NVA-Waffen ausgerüstet, die ihnen ausreichten, die jugoslawische Bundesarmee zurückzuschlagen, und im subsaharischen Afrika stößt man überall auf alte sowjetische Panzer, die die Ukraine irgendwann an irgendwelche Warlords verscherbelt hat. Abrüstung ist das nur insofern, als die Waffen danach im Herkunftsland nicht mehr vorhanden sind.

Die andere Ausnahme besteht darin, dass Staaten zur Abrüstung gezwungen werden. In der Regel durch Niederlagen, die sie erlitten haben oder die ihnen drohen. Ein Beispiel für den ersten Fall ist die Zwangsabrüstung des imperialistischen Deutschland in Folge des Versailler Vertrags. Der andere Fall trat in den 1980er Jahren ein, als sich die Sowjetunion in Gestalt westlicher Mittelstreckenraketen einer neuen Bedrohung ausgesetzt sah. So kam es zum INF-Vertrag von 1987, der tatsächlich auf beiden Seiten eine ganze Waffengattung – die landgestützten Mittelstreckenraketen – beseitigte (vorübergehend, wie man zur Zeit sieht; es wird allgemein erwartet, dass US-Präsident Donald Trump den Vertrag Ende dieser Woche aufkündigt). Michail Gorbatschow hat das nicht gehindert, sich als Friedensfürsten feiern zu lassen. Er machte sich tatsächlich Illusionen darüber, den Gegner durch Zugeständnisse besänftigen zu können, obwohl ihm klar war, dass sich die Sowjetunion das weitere Wettrüsten mit dem Westen schlicht nicht mehr leisten konnte.

Von den Aufrüstenden zu verlangen, sie sollten bitte abrüsten, scheint blauäugig. Es nimmt nämlich die Gründe nicht ernst, aus denen Staaten über Jahrzehnte erhebliche Anteile des erwirtschafteten Reichtums für Rüstung ausgeben. Es geht dabei schließlich um potentielle Abschreckung, etwa zur Aufrechterhaltung offener Handelswege. Eine Kritik der Aufrüstung, die solche Hintergründe ausblendet und annimmt, Abrüstung sei ein politischer Willensakt, stellt sich Kriege letztlich auch als tragische Irrtümer vor. Politiker erscheinen dann als »Schlafwandler«, die nicht wüssten, was sie tun. Das ist mitnichten der Fall. Sie wissen es so gut, dass sie einen kapitalistischen Zusammenschluss wie die Europäische Union als »Friedensprojekt« bewerben. Was sagt das über den imperialistischen Normalzustand?