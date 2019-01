Rocky trägt den Müll raus

Am Ende der Fahnenstange? Sylvester Stallone juckt die Faust Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Vor gut drei Jahren hatte Ryan Coogler mit »Creed« die Rocky-Serie und zugleich die Boxfilmmythologie in die Gegenwart gerettet. Der Film ging an die Wurzeln: Wie man sich in einer Stadt (Philadelphia) bewegt, und welche Musikstücke dazu besonders passen. Wie im Gym auf die Kacke gehauen wird, und wie man als aufstrebender Profisportler da reinpasst. Wie alte Männer junge Männer unterweisen, und wie die Frauen beide zu zivilisieren haben. Wie alte Legenden die Geschichten von »­Race«, Identität und Elternschaft am Leben halten. Kurzum, »Creed« war ein ziemlich guter Film. Regisseur Coogler machte danach für Marvel/Disney »Black Panther« und darf damit demnächst vielleicht bei den Oscars abräumen.

Nun also unvermeidlich »Creed II« – nicht mehr mit Coogler, sondern dem ebenfalls afroamerikanischen TV-Regisseur Steven Caple Jr. Adonis Creed (Michael B. Jordan) ist inzwischen Weltmeister geworden. Seine Freundin Bianca (Tessa Thompson) ist ein kleiner R&B-Star vor dem Durchbruch und trägt ein Hörgerät, Hochzeitsglocken läuten. Der gealterte Rocky (Sylvester Stallone) trägt noch immer selbst den Müll aus der Hintertür seines Restaurants. Nichts Neues in Philadelphia. Vielleicht könnte man eine kleine Familienserie starten und hätte noch immer halbwegs gute Karten.

Aber man hatte eine ganz andere Idee, leider eine totale Schnapsidee: »Creed II« ist tatsächlich eine Art Remake respektive Fortsetzung des berüchtigten »Rocky IV« (1985). Der war ein zerstückelter Revuefilm der Reagan-Jahre mit propagandistischem Overkill – James Brown persönlich sang in glorreicher Kostümierung »Living in America«.

Die sowjetrussische Boxmaschine Ivan Drago (Dolph Lundgren) schlug damals im Ring Adonis’ Vater Apollo Creed tot. Dafür wurde er von Brigitte Nielsen belohnt und anschließend von Rocky im Revanchekampf in Moskau geprügelt. Vor den Augen von Brigitte Nielsen und des Politbüros, im Namen von Freiheit, Individualismus und Urwüchsigkeit.

Nun wirft Ivan Drago als grauer Wolf in ganz alten Tagen seinen Sohn Viktor (Florian Munteanu) – gleichsam der symbolische Sohn der Trash-Reagan-80er, ein massiver Fleischklops, der niemals das Sprechen erlernen durfte – in den obsoleten Stellvertreterkrieg im Boxring, wo die Söhne die verlorenen Posten der Väter neu zu erobern haben. Drago scheint zudem aus Moskau nach Kiew verbannt, hier ein Zementwüstenschlachthaus und keine Stadt der Museumsparks und goldenen Dächer. Kein Wunder, dass sich Vater und Sohn zurück nach Moskau boxen wollen.

Profiboxen ist ein Sport, der am Ende der Fahnenstange angelangt zu sein scheint. Er hat offensichtlich nicht mehr die Kraft, einen Mythos zu tragen. Der muss jetzt aus der Mottenkiste kommen. Deshalb zeigen die Boxszenen in »Creed II« einen wüsten, comichaften Blutsport ohne Realismus. Wie schon in »Rocky IV«, könnte man einwenden. Doch im sogenannten Kalten Krieg konnte das noch politisch ausgeschlachtet werden, hatte einen durchaus nachvollziehbaren sozialen Sinn in einem klar konturierten politischen Paradigma.

Die Comichaftigkeit gab der politischen Propaganda allerdings bereits einen grotesk selbstparodistischen Zug. Niemand konnte oder wollte »Rocky IV« ernst nehmen. Inzwischen aber ist die politische Lage, in der mit Hilfe althergebrachter Russophobie und Stellvertreterkonflikte in Syrien, der Ukraine und vielleicht schon bald in Venezuela ein neuer, gar nicht mehr so kalter Krieg beschworen wird, selbst schon nicht viel mehr als ein traurig-durchschaubarer Witz. Es gibt keine konkurrierenden Systeme mehr, lediglich konkurrierende Imperialismen. Man weiß also nicht mehr, wofür Boxer Torturen in irgendwelchen urwüchsigen oder imaginären Wüsten auf sich nehmen sollten. Man weiß es wirklich nicht mehr.

Drago wirft deshalb diesmal auch gerade rechtzeitig das Handtuch. Stallone und die anderen stimmen ihm zu. Es ist höchste Zeit aufzuhören.