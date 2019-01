Gleiches Geld

Mehr als 2.000 Beschäftigte aus Berliner Kitas, Schulen und Jugendämtern haben am Dienstag die Arbeit niedergelegt. Sie streikten für eine Angleichung der Gehälter im Sozial- und Erziehungsdienst an das Niveau der übrigen Bundesländer. In der Hauptstadt gebe es einen »gravierenden Mangel« an Erziehern, es wäre nicht zu vermitteln, wenn es Berlin nicht schaffe, ein Gehalt wie in Brandenburg zu zahlen, sagte Udo Mertens, Tarifvorstand der GEW Berlin und Mitglied der Verhandlungskommission in der Tarifrunde der Länder. (jW)