Kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion, rief der US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama das »Ende der Geschichte« aus. Auf diese These bezieht sich Theaterautor Thomas Köck in seinem 2014 uraufgeführten Stück »Jenseits von Fukuyama« (WDR 2019; Teile 2 und 3/3 Di. und Mi., jeweils um 19 Uhr, WDR 3), das Martin Heindel für den Rundfunk adaptiert hat. Die Handlung spielt in einem Glücksforschungsinstitut während eines politischen Umsturzes – begehrtester Aufenthaltsort ist der Panikraum. Auf einer abstrakteren Ebene geht es um die Bedeutung der jüngsten Jahrzehnte in der Weltgeschichte.

In der gerade zu Ende gehenden Dekade scheint die einst so heiß geliebte Freiheit des Menschen ihren Stellenwert verloren zu haben. Sicherheit ist vielen deutlich wichtiger, und sei es nur gefühlte. In stinknormalen Supermärkten und Drogerien stehen mittlerweile reihenweise navyblau oder schwarz gekleidete Securityleute. Sie profitieren allerdings in den seltensten Fällen von der Goldgräberstimmung in dieser Dienstleistungsbranche. Ex-jW-Autor Gerhard Klas schaut sie sich genauer an: »Viel Druck für wenig Geld – Hinter den Kulissen der Sicherheitsbranche« (DLF 2019; Di., 19.15 Uhr, DLF).

Niklas Frank rechnet in der Literaturbearbeitung »Bei mir hing Vati immer pünktlich am Galgen« (NDR 2014; Mi., 20 Uhr, NDR Kultur), dem dritten Teil seiner Familienbiographie, mit einem nazivaterliebenden Bruder ab. Großstadtanonymität und ihre Folgen, sind Gegenstand von Johannes Nichelmanns Feature »Der einsame Tod des Herrn D.« (DLF 2019; Mi., 22 Uhr, RBB-Kulturradio und MDR Kultur), während Rainer Römer mit seinem »Der Mann in der Menge« (SWR 2016; Do., 22 Uhr, SWR 2) die Großstadt erfahrbar macht. Dabei geht es ihm besonders um das Verhältnis von Individuum und Masse. Ins heutige Kairo bringt einen dann Ahmed Ghazolys Klangkunstarbeit »Magma« (DKultur/CTM/ORF 2018; Fr., 0 Uhr, DLF Kultur).

Klassikerzeit: Bertolt Brechts »Das Verhör des Lukullus« (BR 1949; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) schickt den für seine Genusssucht berüchtigten römischen Feldherrn vors Totengericht. Das Stück entstand im schwedischen Exil während der Nazizeit. Eine moderne Adaption von H. G. Wells »Krieg der Welten« ist Heiner Grenzlands »Tsunami über Deutschland« (RBB 2007; Fr., 22 Uhr, RBB-Kulturradio). Die Katastrophen werden dem Berlin der Nullerjahre angepasst. Werner Cee und Bettina Obrecht lassen einen hingegen wissen, ob man z. B. mit einer riesigen Klimaanlage die Erde retten könnte: »Gutes Klima in Teufels Küche – Climate Engineering, der andere Blick zum Himmel« (SWR 2018; So., 11 Uhr und Mo., 20 Uhr, WDR 5).

Ein digitaldystopischer Thriller läuft mit Tom McCarthys »Satin Island« (HR 2019; Ursendung So., 14 Uhr, HR2 Kultur), während bei Ingrid Marschangs satirischem Krimi »Geschichten aus der großdeutschen Metropulle. Folge 3: Einigkeit und Recht und Freiheit« (NDR 2016; So., 21 Uhr, NDR Info) Privatdetektiv Johann Marland seinen Endgegner zum Showdown in der Reichstagskuppel trifft. Spannung pur bietet auch Mariola Brillowskas Spionagedrama »Sender in den Zähnen«(Eigenproduktion 2017; Mo., 0 Uhr, DLF Kultur). In Astrid Litfaß’ »Nächtliche Passagen mit einem Wolf« (SWR 2018; Mo., 19 Uhr, WDR 3) geht es um einen Überraschungsbesuch eines Graurocks, und was ein Reichsbürger auf dem Finanzamt macht, hört man in Dunja Arnaszus’ »Außergewöhnliche Belastung« (WDR/DLF Kultur 2019; Mo., 21.30 Uhr, DLF Kultur).