In so schönem Zorn

»Erneut eintauchen«: Pascal Fuhlbrügge, Kristof Schreuf und Christoph Leich in dem Video Foto: youtube.com/genk3000

Vor etwa 30 Jahren erschienen erstaunte Artikel über zwei Alben der Band Kolossale Jugend, die zwar nicht zu den erfolgreichsten der Hamburger Schule gehört, aber zu den aufregendsten. Vor einigen Wochen entdeckte der Künstler Jorge Wittersheim in seinem Archiv Filmaufnahmen, die die Kolossale Jugend Ende 1989 bei der ersten Popkomm in Düsseldorf zeigen. Es handelt sich um das erste und bisher einzige Livevideo der Gruppe. Ausschnitte sind nun bei Youtube zu sehen. Wie kam Wittersheim dazu, die Kolossale Jugend zu filmen? Was denken die Bandmitglieder heute von dem Auftritt auf der Popkomm? Sänger Kristof Schreuf hat bei dem Filmer und seinen früheren Bandkollegen nachgefragt. (jW)

Jorge Wittersheim ist ein fröhlicher Macher. Gut gelaunt führte er als junger Mensch am Synthesizer in der T-Stube in Rendsburg mit anderen Avantgardemusik auf. Als er in Lüneburg Kulturwissenschaften studierte, lernte er Mitglieder von Hamburger Bands wie Ostzonensuppenwürfelmachenkrebs oder Die Sterne kennen, deren erste Konzerte er veranstaltete. Der Hochschule verdankte Wittersheim auch seltenes Equipment: »Ich konnte mir eine Kamera leihen, was mir freien Eintritt bei etlichen Veranstaltungen verschaffte.« So auch bei der ersten Popkomm im Düsseldorfer Zakk Anfang Dezember 1989.

Bei dieser Musikmesse trafen sich einige hundert Menschen, die entweder Tonträger veröffentlichten oder über sie schrieben oder selbst Musik machten. Manchmal auch alles zusammen. In den Aufnahmen, die Wittersheim jetzt in seinem Archiv entdeckte, läuft er mit der Kamera durch Gänge voller junger Menschen, passiert erst den Stand einer großen US-amerikanischen Plattenfirma, dann den eines damals in Köln ansässigen Musikmagazins und schließlich den des »New Music Seminar – NYC«. Anschließend biegt die Kamera nach links in einen Gang, an dessen Wänden Aschenbecher, Feuerlöscher, kleine Zettel und größere Transparente hängen. Dazwischen lehnen Fanzine-Redakteure mit den neuesten Ausgaben ihrer Blätter in den Händen. Am Ende des Gangs ist rechts eine Tür, auf der »Notausgang« steht. Dahinter öffnet sich ein Saal, in dem Kolossale Jugend spielen.

Die Konzertgäste sind so jung wie jene, die in den 60ern von der Erfindung der Anti-Baby-Pille profitierten und mittels halluzinogener Substanzen ihr Bewusstsein erweiterten, doch das ist lange her, und die Rollenverteilung bei Konzerten hat sich geändert. Auf der Bühne sind weniger Musiker zu sehen als vielmehr versprengte Figuren mit Trommeln und Saiten, vor der Bühne welche ohne. Im Saal verteilen sich selbstermächtigte Künstler, die einer Band bei deren Selbstermächtigung zuschauen.

Bassist Klaus Meinhardt steht seitlich zum Publikum, wie eine Bambusstange biegt er sich um sein Instrument herum. Ab und zu sieht er zum anderen Ende der Bühne, wo Gitarrist Pascal Fuhlbrügge in alle Richtungen schaut. Fuhlbrügge hackt mal mit der Stirn und mal mit dem Kinn in die Luft, fletscht die Zähne oder zieht eine Schnute, während er hin- und hertigert. Meinhardt und Fuhlbrügge schlagen meistens von oben, schnell und in so schönem Zorn an wie Schlagzeuger Christoph Leich sein Ride- und sein Crash-Becken. Leichs Kopf fährt genießerisch auf und nieder, als würde er ihn beim Kraulen ins Wasser tauchen, nach ein paar Schwimmzügen zum Luftholen heben und darauf erneut eintauchen.

Allerdings ist trotz äußerer Bewegung das eine oder andere Bandmitglied innerlich gebremst: »Ich kam mir deplaziert vor«, erinnert sich Fuhlbrügge. Das lag sicherlich an »der skandalös frühen Auftrittszeit« (Wittersheim). »Wir gingen auf die Bühne, während Leute in Büros saßen oder bei Karstadt einkauften«, erklärt Meinhardt. »Musikmachen fühlte sich unter diesen Umständen so öde an wie ein Rotlichtviertel tagsüber aussah. Um von dieser Nicht-Stimmung wegzukommen, spielten wir unsere Stücke schneller. Aber dadurch nahmen wir ihnen ihre Kraft. Ich habe versucht, die Geschwindigkeit zu drosseln, doch niemand reagierte. Jeder steckte in seiner Haut, in seiner eigenen Empfindungsblase. Wahrscheinlich hat genau das der Band ihre Energie geliefert.«

Auch Wittersheim ist »dieses unglaublich hohe Energielevel« im Gedächtnis geblieben. Nach dem Auftritt machte er sich auf den Weg zu einem von ihm organisierten Filmfestival, wo er eine Regisseurin kennenlernte, mit der er später drei Kinder großzieht. Heute betreibt Wittersheim das Kassettenlabel »Dadakaraoke!«, legt in Hamburg Platten auf und gestaltet als Moderator und DJ das Rahmenprogramm bei den Basketballspielen seines jüngsten Sohns. Musik ist für ihn ein Lebenselixier geblieben, auch wenn Freunde darin nicht mehr als eine Grille sehen: »Die halten das für bloße Liebhaberei.« Doch ohne solche Liebhaberei gäbe es das erste und bisher einzige Livevideo von Kolossale Jugend nicht.