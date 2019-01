Die Tochter der Apothekerin rät: Salbei für Lenin

Der winterliche Atemwegsinfekt kennt viele Ursachen und Symptome Foto: Viktor Korotayev/REUTERS

In der Erkältungszeit zum Arzt zu gehen, ist ja immer schön – man kann mit gutem Gewissen einfach nur stundenlang rumsitzen und zusammen mit anderen Gleichgesinnten maulfaul in bunten Illustrierten schmökern. Das erweitert den Bildungshorizont. Und wenn man dran war, weiß man, was man hat. Oder wird zum Facharzt überwiesen – der hat vielleicht schon Video!

Notorischen Arztmuffeln ist aber mit solchen Argumenten nicht beizukommen, sie beklagen den Zeitverlust und die Ansteckungsgefahr im Wartezimmer, wissen sowieso schon, was sie haben, und verlangen daher schnelle, praktische Lösungen für den Hausgebrauch.

Der winterliche Atemwegsinfekt kennt viele Ursachen und Symptome, eins gilt immer: Je schneller man auf erste Anzeichen richtig reagiert, desto angemeierter sind die Keime. Letztens klagte meine Feundin Eva über Husten. Sie hält mich für kompetent, weil meine Mutter Apothekerin war und grundsätzlich keine der Pillen nahm, die sie verkaufte, sondern für die Bekämpfung ihrer eigenen Krankheiten nur Kräuter benutzte. Eva kramte aus ihrer Abstellkammer einen verstaubten Pappkarton, darin ein Plastikgebilde, das aussah wie eine Kreuzung aus Gasmaske und Megaphon, der »Inhalator«. »Was meinst du? Soll ich den wieder benutzen? Da unten kommt so’n Zeug rein, das riecht nach Menthol, und dann heißes Wasser drüber und hier oben steckt man die Nase rein ...«. Der gelbe Rand unten im Wasserteil zeugte von früherem Gebrauch. »Ging nicht richtig ab, war so ölig, die Suppe«, entschuldigte sie den ekligen Anblick. Aber der Rand ist nicht das Problem. Mir ist grundsätzlich unklar, wie ein ästhetisch empfänglicher Mensch gesund werden soll, indem er seine Nase in einen hässlichen Designunfall steckt und zusammen mit dem Mentholgemisch womöglich Plastiknanopartikel einatmet. Abgesehen davon, dass Menthol, ähnlich wie Kamille, Schleimhäute auch austrocknen kann.

So riet ich ihr das, womit Inessa Armand 1916 den erkälteten Wladimir Iljitsch Lenin in Zürich heilte: Man gebe in eine hitzebeständige Glas- oder Keramikschale einen Esslöffel Salbei aus dem gutsortierten Fachhandel oder der Apotheke und gieße bis zur Hälfte der Schüssel heißes (nicht kochendes) Wasser darüber, so dass es schön dampft. Dann beuge man sich mit dem Gesicht über die Schüssel und lege dabei ein dicht gewebtes Badehandtuch so über Hinterkopf und Schüssel, dass möglichst wenig Dampf nach außen entweichen kann. Nun atme man kräftig durch den Mund ein und die Nase aus, mindestens zehn Minuten lang.

Wenn es zu früh aufhört zu dampfen, gießt man heißes Wasser nach. Leute mit hohem Blutdruck müssen ein bisschen aufpassen wegen des Saunaeffekts. Auch für die Haut ist diese Anwendung sehr gut, vor allem für unreine. Ganz nebenbei kriegen die Haare, falls vorhanden, durch die feuchtwarme Luft mehr Fülle. Nach vollendeter Inhalation kann man einen Teil des Aufgusses in eine Tasse abseihen und damit gurgeln.

Im besten Fall macht sich der Infekt vom Acker; falls man nur einen trockenen Husten von der Heizungsluft hatte, sind die Schleimhäute jetzt wieder feucht und die Raumluft auch. Sollte die Behandlung wider Erwarten nichts helfen, sieht man wenigstens gut aus und fühlt sich in historisch bedeutender Gesellschaft.