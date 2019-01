Ich such’ die DDR

Ohne Höhepunkte kommt man auch gut aus: Die Schlagergruppe Karat Foto: Jens Kalaene/dpa

In die hinterste Ecke hatte ich die CD-Reihe »Rock-Bilanz (1981 – 1989)« verlegt, um sie nach einer Putzaktion meiner Frau doch wieder in den Händen halten zu müssen. Jahr für Jahr veröffentlichte das Staatslabel Amiga die angeblich besten Songs der DDR. 2018 wurden die Alben von Sony auf CD gepresst. Für Super-Illu- und MDR-Liebhaber. Im großen und ganzen bietet die Leistungsschau schmalzigen Pop, NDW-Abklatsch und New Wave mit bescheuerten Texten. Eine Ausnahme ist die 1989er Zusammenstellung, die plötzlich englischen Gesang enthält und mit Rochus (»Let’s Trash«), Die Skeptiker, Feeling B oder Deka Dance musikalisch in die Breite geht.

Nun ist es 30 Jahre her, dass der letzte DDR-Song erklang. Überlebt haben vorwiegend Ostrocker, die einen »Überhit« variieren, darunter Untote wie Dirk Michaelis, Ute Freudenberg oder Wolfgang Ziegler, deren DDR-Erfolge ständig neue Alben schmücken – im Duett gesungen, auf der Gitarre geklimpert oder auch mal etwas rockiger. Eine große Band hätte die Klaus-Renft-Combo werden können, die herausragende Komponisten, Texter, Gitarristen und Sänger in ihren Reihen hatte, aber verboten wurde. Leider sind fast alle Musiker tot. Nur Thomas »Monster« Schoppe, der einst mit monströser Stimme von Schlachten und Gänselieschen sang, tourt noch mit wackeren Kampfgenossen unter dem Namen Renft durch kaum mit Kultur belastete Städtchen (Kleinmachnow, Senftenberg). »Legenden sterben nie« ist das Motto, und wie um da sicherzugehen, hat der Buschfunk-Verlag gerade einen Auftritt vom 28. März 1998 im Leipziger Anker auf DVD herausgebracht – noch mit Peter »Cäsar« Gläser, der in diesem Jahr 70 geworden wäre.

Neue Musik nahm die Schlagertruppe Karat 2018 unter der Leitung des immer korpulenteren Claudius Dreilich auf. »Labyrinth« heißt das Werk. Es kommt ohne Höhepunkte aus und wird in Weinböhla oder Falkensee auch live vorgetragen. Die Berliner Combo City schlachtet seit 40 Jahren ihren Song »Am Fenster« aus. Geschmückt wie Zuhälter (der DDR-Musik), spielen sie in ­Putbus, Cunewalde oder Rüdersdorf. Die musikalische Einfallslosigkeit wird mit beherztem Geigenspiel wettgemacht. Ein womöglich letztes Album mit dem Titel »Erdenwind« (2018) präsentiert die Popkapelle Karussell in ehemaligen LPG-Kulturhäusern. Von der Originalbesetzung ist nur noch Wolf Rüdiger Raschke übrig, Sänger ist dessen Sohn.

Seit 55 Jahren wird die Stern-Combo Meißen von Musiker Martin Schreier und Manager Detlef Seidel zusammengehalten. Auch auf ihrer aktuellen Tour widmet sich ihr Prog- und Klassik-Rock-Stück »Weißes Gold« wieder der Herstellung von Porzellan. Rüstig unterwegs sind auch Veronika Fischer, Jürgen Kerth, der seine herrlich alte Gitarre immer noch göttlich schlägt, und ehemalige Puhdys. Die hatten sich in die Rocker-Rente verabschiedet, doch schlage einem Lindwurm den Kopf ab und es wachsen zwei nach. Quaster und Maschine heißen sie und halten das Andenken der Puhdys mit Konzerten in Ehren.

Aus den Bluesern von Monokel wurden Monokel Kraftblues und Speiches Monokel Blues Band, letztere werden jetzt als Speiches M vom ehemaligen Sänger Jörg Schütze durch die ostdeutschen Lande getrieben. Und dann wären da noch Silly, die mehr als zehn Jahre lang mit C-Schauspielerin Anna Loos als Tamara Danz unterwegs waren. Zuletzt schrieb Loos selbst Songs. Das brachte die Band in die Schlagergrabbelkisten der Supermärkte. Ohne Vorwarnung hat Loos sich Ende 2018 von der Band getrennt, im März erscheinen Solonummern von ihr. Silly touren mit Anna R, die bei Rosenstolz am Mikro schmachtete, und der fast vergessenen Jule Neigel. »Analog« heißt die Konzertreihe. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Lasst die Fossilien des Ostrock touren, Platten aufnehmen und keine politische Meinung haben. Der Mensch im Osten braucht einen Halt (!), und die oben genannten Medien müssen was zu vermelden haben.