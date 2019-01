Kürzen »gegen Armut«

Die Mehrheit der Betroffenen hätte nach Umsetzung des Reformvorschlags am Ende noch weniger in der Tasche Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Das Hartz-IV-Sanktionsregime lässt den Niedriglohnsektor boomen. Wer nicht mit Hungerstrafen drangsaliert werden will, muss fast jeden prekären Job annehmen. Mühsam windet sich die SPD als Hartz-IV-Architektin um klare Ansagen dazu herum. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will zwar mit einer Reform noch dieses Jahr besonders harte Sanktionen abmildern. Die »Pflicht zur Mitwirkung«, durchgesetzt mit der Drohung, das Existenzminimum zu kürzen, will er aber beibehalten. Mit den Worten »die SPD steht für ein Recht auf Arbeit – und nicht für bezahltes Nichtstun« hatte Heils Amtsvorgängerin, Parteichefin Andrea Nahles, jüngst den Gedanken »Menschenwürde gegen Leistung« zusammengefasst. An diesen knüpft auch die Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit (BA) an. Unter dem Motto »Arbeit muss sich lohnen« wirbt deren Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) für einen »Erwerbszuschuss«. Dieser solle »Beschäftigten im unteren Einkommensbereich« ein Plus auf dem Konto bringen. Doch was schön klingt, ist ein als Wohltat angepriesener Kürzungsvorschlag.

Tatsächlich verbirgt sich dahinter eine Absenkung des Freibetrages für Erwerbstätige, deren Lohn so gering ist, dass sie ihn mit Arbeitslosengeld II (Hartz IV) aufstocken müssen. Nach Angaben des Instituts für Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen waren im Jahr 2017 knapp 1,2 Millionen von gut vier Millionen erwerbsfähigen Leistungsbeziehern berufstätig. Knapp die Hälfte davon ging einem Minijob nach, ein weiterer, kleiner Teil war selbständig. Gut eine halbe Million Betroffene verfügten zwar über einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz. Bei rund zwei Dritteln davon handelte es sich aber um eine Teilzeitstelle. Von dem IAB-Vorschlag würden indes nur Hartz-IV-Aufstocker profitieren, die über ein monatliches Nettoeinkommen von mehr als 850 Euro verfügen. Der überwiegende Teil der Betroffenen hätte am Ende noch weniger als schon heute in der Tasche.

Bisher erhalten erwerbstätige Aufstocker einen Grundfreibetrag von 100 Euro. Was darüber hinaus bis zu einer Grenze von 1.000 Euro verdient wird, rechnet die BA zu 80 Prozent auf die Leistungen an. Oberhalb der Grenze bleiben noch zehn Prozent des Einkommens frei. Arbeitet beispielsweise jemand im Minijob für 450 Euro monatlich, beträgt sein Freibetrag 170 Euro. Das heißt: Sein Regelsatz wird um 280 Euro gekürzt. Die BA-Forscher plädieren dafür, den Grundfreibetrag auf 50 Euro zu senken. Oberhalb der 50 Euro bis zur Minijobgrenze von 450 Euro sollen nur noch zehn Prozent frei bleiben. Ein Minijobber hätte dann statt wie bislang 170 nur noch 90 Euro mehr als ein nicht erwerbstätiger Hartz-IV-Bezieher.

Erst oberhalb eines Nettoeinkommens von 450 Euro sollen 40 statt wie bisher 20 Prozent vom Lohn nicht angerechnet werden. Beträgt beispielsweise das Einkommen 600 Euro, wären dann nicht mehr 200, sondern nur noch 150 Euro anrechnungsfrei. Bei einem Lohn von 850 Euro würde sich der Selbstbehalt mit 250 Euro an die jetzige Lage angleichen. Wer 900 Euro netto verdient, hätte mit 270 Euro zehn Euro mehr als heute in der Tasche. Bei 1.000 Euro betrüge das Plus im Portemonnaie 30 Euro – falls der Bezieher nicht alleinstehend ist und aus dem Bezug bereits herausgefallen wäre.

Die Experten wollen so das Hartz-IV-System »entbürokratisieren« und »leistungsgerechter« gestalten. Dann könnten Familien mit geringem Einkommen künftig statt Kinderzuschlag und Wohngeld aufstockendes Hartz IV beantragen und damit ein paar Euro »aus einer Hand« mehr in der Tasche haben, lobte auch das Handelsblatt in dieser Woche unter Berufung auf das IAB. Andererseits, hieß es weiter, könnten bis zu 700.000 Menschen »dem ungeliebten Hartz-IV-System entfliehen« – wohl wegen gesunkener Freibeträge. Den Forschern zufolge könne man durch eine solche Reform sogar die Zahl der Armen in Deutschland um neun, bei Familien gar um 17 Prozent senken. Wie sie das berechnet haben, erklären sie nicht. Die Kosten für ein solches Programm schätzen sie auf 2,7 Milliarden Euro.