Tarifeinigung an Flughäfen

Flughafenangestellte auf dem Weg zu einer Kundgebung am Frankfurter Airport (10.4.2018) Foto: Arne Dedert/dpa

Für das Sicherheitspersonal an den deutschen Flughäfen haben sich die Kapital- und Arbeitervertreter in der Nacht zum Donnerstag auf einen Tarifkompromiss verständigt. Das teilten eine Verdi-Sprecherin und der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) mit. Die Einigung sieht über die nächsten drei Jahre Erhöhungen von jährlich 3,5 bis 9,77 Prozent vor.

Wie Verdi am Donnerstag erklärte, konnte sich die Gewerkschaft in der Anpassung der östlichen Bundesländer durchsetzen. In der Passagierkontrolle werde 2021 ein Stundenlohn von 19,01 Euro erreicht. Die Luftsicherheitsassistenten erhalten so etwa am Flughafen Leipzig-Halle 1,44 Euro die Stunde mehr. Hier werde 2021 das Westlohnniveau erreicht. In den anderen Tätigkeitsbereichen sei ein längerer Anpassungszeitraum notwendig.

Außerdem werde nun eine gemeinsame Initiative für einen Ausbildungsberuf »Fachkraft für Luftsicherheit« gestartet. Beide Seiten hätten sich laut Verdi auch darauf verständigt, direkt nach Abschluss des Entgelttarifvertrages in Verhandlungen über Zeitzuschläge, Funktionszulagen und die Umwandlung von Entgelt in zusätzliche Freizeit einzusteigen. Die Verdi-Tarifkommission hat das Ergebnis angenommen und legt es nun den Mitgliedern zur Abstimmung vor.

Nach einem Monat Pause und mehreren Warnstreiks hatten sich Verdi und BDLS am Mittwoch zur fünften Verhandlungsrunde getroffen. Verdi forderte für die Beschäftigten an des Sicherheitspersonals an den Flughäfen einen Anstieg des Stundenlohns von 17 auf 20 Euro. An die Stelle regionaler Tarifverträge sollte ein bundesweiter Abschluss treten.

In den Tarifverhandlungen ging es um drei Berufsgruppen. Die eine Gruppe kontrolliert Passagiere und deren Gepäck, die zweite Zugänge und Zufahrten an den Flughäfen und die dritte Fracht, Post und Catering für die Flugzeuge.

Vor allem der jüngste Warnstreik am 15. Januar am größten deutschen Flughafen in Frankfurt und sieben anderen Airports hatte den Luftverkehr beeinträchtigt.

Nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft BDL führe der Tarifabschluss zu einer weiteren Verteuerung des Luftverkehrs in Deutschland. Er verlangte sogleich eine Automatisierung von Kontrollen am Flughafen. (dpa/jW)