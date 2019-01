Miete zehrt Einkommen auf

Wieder ein sichtbarer Erfolg sozialdemokratischer Politik: Thorsten Schäfer-Gümbel, Vorsitzender der hessischen SPD, vor einem Plakat, das ihn in Bauarbeiterpose zeigt (Wiesbaden, 20.8.2018) Foto: Silas Stein/dpa

Neu gebaute Mietwohnungen sind nach einer Studie für viele Durchschnittsverdiener kaum noch zu bezahlen. In vielen Städten müssten Haushalte mehr als 27 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Kaltmiete aufbringen, ergab die Datenauswertung im Auftrag des ARD-Magazins »Panorama«. Ein Wert über 27 Prozent gilt als problematisch, da dann nur noch relativ wenig Geld für die sonstige Lebensführung übrigbleibt.

In Berlin liegt die sogenannte Mietbelastungsquote mit 41,3 Prozent weit über diesem Grenzwert. Die durchschnittliche Berliner Familie müsste also mehr als 40 Prozent ihres Nettoeinkommens ausgeben, um sich eine Drei-Zimmer-Neubauwohnung zur Miete leisten zu können. Auch in Frankfurt am Main ist die Quote mit 40,7 Prozent sehr hoch. In Leipzig kostet eine solche Wohnung zwar weniger; da aber auch die Haushaltseinkommen deutlich niedriger sind, liegt die Mietbelastungsquote immer noch bei 37,5 Prozent.

Nicht nur große, sondern auch viele mittelgroße Städte haben eine Mietbelastungsquote von mehr als 27 Prozent. Insgesamt listet die Untersuchung 64 deutsche Städte und Kreise auf, in denen diese übertroffen wird. Demnach können sich Durchschnittshaushalte in Frankfurt am Main, Augsburg, Leipzig oder Jena 90 Prozent der Mietwohnungen, die dort neu gebaut werden, nicht leisten. Mehr als 66 Prozent sind es etwa in Berlin, Hamburg, Dresden, Schwerin, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Bremen und Wiesbaden.

Unterdessen zeigte sich Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) am Donnerstag zufrieden mit den Befunden eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), der zufolge die 2015 eingeführte Mietpreisbremse den Anstieg der Mieten um zwei bis vier Prozent verlangsamt habe. Das Justizministerium habe zudem Gerichtsentscheidungen zur Mietpreisbremse ausgewertet und festgestellt, dass Mieter mit einer Klage gegen den Vermieter in drei Vierteln der Fälle Erfolg hatten. Im Durchschnitt zahlten die Kläger demnach 167 Euro zuviel Miete – im Einzelfall waren es bis zu 650 Euro monatlich. (dpa/AFP/jW)