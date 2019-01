Rotlicht: Korruption

Mitnehmen, was geht – Korruption ist Bestandteil des alltäglichen Wirtschaftslebens Foto: CHRISTOPHER DOMBRES

Das Wort »Korruption« stammt vom lateinischen Verb »corrumpere«, zu deutsch: verderben, ruinieren. Aber, wie das Wörterbuch mitteilt, in der Kombination »occasionem corrumpere« eben auch: eine Gelegenheit verpassen. Das trifft die Dialektik des Phänomens.

Grundlage aller Korruption ist der Umstand, dass auch Beamte Privatsubjekte sind, die nach persönlichen Vorteilen streben. Im antiken Rom war es noch ein offenes Geheimnis: Nach einem gewonnenen Krieg bekamen Günstlinge des Herrschers Gouverneursposten in neu eroberten Provinzen und damit das Mandat, sich innerhalb weniger Jahre gesundzustoßen. So wie Parteispender der US-Republikaner nach der Eroberung des Irak im Jahr 2003 von der Regierung Bush Ölkonzessionen erhielten. Im faschistischen Deutschland dechiffrierten Zukurzgekommene die offizielle Abkürzung »GG« für »Generalgouvernement« inoffiziell als »Gangstergau«.

Im Normalfall aber ist politische Herrschaft im bürgerlichen Staat an Recht und Gesetz gebunden. Was bleibt, ist der Ermessensspielraum. Wem gibt der Beamte den Zuschlag für den Auftrag zur Ausstattung des städtischen Kindergartens mit neuen Möbeln? Dem ökologischsten Anbieter? Dem billigsten? Demjenigen, der nach Tarif bezahlt? Oder vielleicht doch dem, der sich, um aus einem Pool ansonsten vergleichbarer Anbieter herauszustechen, auf privater Ebene erkenntlich zeigt?

Das deutsche Strafrecht kennt für Korruption zwei Straftatbestände: Bestechlichkeit und Vorteilsannahme (bzw. Bestechung und Vorteilsgewährung). Der erste ist dadurch definiert, dass der Beamte durch die Annahme von Leistungen zu seinen privaten Gunsten gegen seine Amtspflichten verstößt, also zum Beispiel Möbel anschafft, die nach einer Woche zusammenbrechen, oder Baugenehmigungen ohne Auflagen durchwinkt, obwohl der Bebauungsplan solche vorsieht. Der zweite, mildere, ist dadurch bestimmt, dass der Beamte seinen Amtspflichten nachgeht und im Prinzip ordentliche Möbel bestellt, aber unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der zum Zuge gekommene Anbieter noch für die frisch verheiratete Tochter des Beamten eine Einbauküche hat springen lassen. Wenn das Baugrundstück am See an einen alten Bekannten aus dem Kegelverein geht, entscheidet sich die Frage daran, ob es Gegenleistungen gab – und wenn ja, welche? Reicht ein Grillabend? Der Bundesgerichtshof urteilte 2004 streng: Bereits der Anschein der Käuflichkeit begründe die Vermutung der Korruption.

In der Praxis versucht der Staat, den unauflösbaren Konflikt zwischen dem Staatsdiener und dem Privatsubjekt in einer Person auf zwei Weisen zu regeln: erstens durch die Versorgung auf Lebenszeit, die das Privatsubjekt im Beamten ruhigstellen soll. Er soll – jeder auf seinem Niveau, der Justizvollzugssekretär auf einem anderen als der Staatssekretär – ausgesorgt haben. Zweitens durch Schwellenwerte: Wieviel darf ein Geschenk z. B. zu Weihnachten kosten? Ein Werbekuli geht noch durch, bei einem Füller sieht es schon anders aus. Der Internationale Währungsfonds beklagt, jedes Jahr versickerten etwa 1,5 Billionen Euro in den Taschen korrupter Beamter. Das Gegenargument legte Bertolt Brecht in den »Flüchtlingsgesprächen« einem seiner beiden Protagonisten in den Mund: Er sei aus Deutschland herausgekommen, weil er geahnt habe, dass der Mann in der Passstelle »nehme«. Also Vorsicht beim Kampf gegen »die Korruption«. Sie kann auch nützen.