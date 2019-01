Die Gescheiterten

Grenze auf, Markt und bürgerliche Demokratie rein. Demontage des Grenzzauns nahe Nickelsdorf (Österreich) und Hegyeshalom (Ungarn) am 2. Mai 1989 Foto: (c) dpa - Bildarchiv

Der vorliegende Artikel erscheint diesen Monat als Editorial der ungarischen Zeitschrift Eszmelet. Die Vierteljahresschrift für Gesellschaftskritik und Kultur ist die einzige antikapitalistische, theoretisch-wissenschaftliche Zeitschrift in Ungarn. Sie erscheint seit 1989. Wir danken dem Autor und der Redaktion von Eszmelet für die Genehmigung des Abdrucks.(jW)

Das globale kapitalistische System, das sich in den 1980er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im neoliberalen Geist etablierte, befindet sich in einer schweren Krise. Das ist heute Gemeinplatz. Das bipolare, dann US-geprägte Machtgefüge bewegt sich hin zu einem multipolaren: Die technologischen und ökonomischen Quellen des vorangegangenen Akkumulations­zyklus sind versiegt. Ein Teil dieses Wandels besteht darin, dass sich weltweit die politischen Systeme verändern, was auch als eine (Rück-)Entwicklung von einem liberalen Globalismus hin zu einem konservativ-populistischen »Ethnonationalismus« verstanden werden kann.

Es handelt sich im Grunde um eine rechte, autoritäre Wende, die bestimmende Tendenz scheint zu sein, dass die Linke und der Liberalismus immer stärker ins Abseits gedrängt werden. In Europa war eines der ersten und auch spektakulärsten Anzeichen für diese Umstrukturierung der Zusammenbruch aller Varianten des Liberalismus im östlichen Teil des Kontinents – also dort, wo sich zwischen 1989 und 1991 die Sowjetunion und die realsozialistischen Systeme auflösten.

Die Anfänge dieser neuen Zeit sind mit einem Phänomen in Ungarn verbunden, das auch außerhalb Europas »Illiberalismus« oder »Orbanismus« genannt wird und den erwähnten konservativen, nationalistisch-autoritären politischen Wandel bezeichnet. Wir sind Zeugen und Leidtragende einer Krise der liberalen, bürgerlichen Demokratie im Weltmaßstab.

Auch wenn sich der Liberalismus ursprünglich zweifelsohne aus einer Vielzahl theoretischer (ökonomischer wie politischer) Quellen speiste, ist er unterm Strich das mehr als 200 Jahre alte geistig-politische Produkt des Kapitalismus, die Ideologie des kapitalistischen »freien Marktes« bzw. der bürgerlichen Demokratie in ihren verschiedenen Ausprägungen. Diese Form der Demokratie hat über einen längeren Zeitraum, über historische Epochen hinweg, nur in den reichsten Zentren des kapitalistischen Weltsystems funktioniert – aber auch dort nicht ohne wiederkehrende, gravierende Widersprüche. Der Liberalismus hat als politische Kraft und Staatsmacht in den verschiedenen Regionen der Welt immer wieder unzählige Diktaturen und Marionettenregierungen geschaffen und gestützt – immer so, wie es dem Interesse der Kapitalakkumulation jeweils entsprach.

Liberalismus ohne Wurzeln

Von Zeit zu Zeit tauchen die Kräfte der bürgerlichen Demokratie, die verschiedenen Strömungen des Liberalismus auch an der »Semiperipherie« des globalen Kapitalismus auf, so beispielsweise in Osteuropa. 1918, 1945, 1956, 1968 und 1989 waren Wendepunkte in der Geschichte der Region, als sich signifikante Gruppen der einheimischen Gesellschaften hinter dem Banner des Liberalismus aufreihten. Am längsten haben die Liberalen machtpolitisch nach 1989 ausgehalten, in Ungarn beispielsweise bis 2010, als Ministerpräsident Viktor Orban sie mit seinem »Nationalen System der Zusammenarbeit« (NER)¹ an den Rand der Politik drängte bzw. »aufsog«, d. h. integrierte. Der einstige Verwalter und machtpolitische Träger der liberalen Idee, die Partei »Bund freier Demokraten« (SZDSZ), löste sich nach 2010 auf.

Die sogenannte demokratische Opposition² und die »Reformkommunisten« waren Anfang der 1990er Jahre ein Bündnis eingegangen und hatten im Zuge des »Systemwechsels« die politische Leitformel formuliert, wonach die ungarische Bevölkerung mit einem Kapitalismus westlichen Typs und einem entsprechenden bürgerlich-demokratischen System »beschenkt« werden sollte. Vielen wurde erst 2010 klar – andere haben es bis heute nicht verstanden –, dass dieser Versuch gescheitert ist, dass er die konservativ-autoritäre Wende nicht verhindern konnte, die sich seither in Ungarn etabliert hat. Warum konnte das geschehen?

Der politische Liberalismus in Ostmitteleuropa konnte nirgends Wurzeln schlagen, unabhängig von der je unterschiedlichen nationalen Entwicklung mit seinen jeweiligen Eigenheiten, die später auch Maß und Geschwindigkeit seiner Verdrängung beeinflussen würden. Die baltische, polnische, ungarische und kroatische Erfahrung, ganz zu schweigen von der in Russland und der Ukraine, zeigen, dass der Liberalismus sich in der gesamten Region als »Überbau ohne Basis«, als »Importprodukt« entpuppt hat. An der »Semiperipherie«, wie der italienische Sozialwissenschaftler Giovanni Arrighi³ sie versteht, mangelte es dem Liberalismus bereits in seiner Geburtsstunde an der nötigen gesellschaftlichen Unterstützung. In Osteuropa gab es weder ein demokratisches Bürgertum noch den historisch-kulturellen Hintergrund, der für die »westliche Entwicklung« charakteristisch war. Dieser Sachverhalt wurde abgesehen von einigen ungarischen Osteuropawissenschaftlern und dem aufrechten, im Jahr 2000 verstorbenen liberalen Historiker Miklos Szabo4 kaum beschrieben und analysiert.

Das Schicksal, das den Liberalismus in der »Weimarer Republik« ereilte, erhellt im übrigen in dieser Hinsicht vieles: Die »Weimarisierung«, der Aufstieg des Faschismus, hat der Nachwelt einen außergewöhnlichen Erfahrungsschatz hinterlassen. Damit lassen sich strukturelle Analogien erstellen, die beim Versuch, die gegenwärtige Entwicklung einzuordnen, nicht unterschlagen werden dürfen.

Ignorante Denker

Die liberalen Denker drücken sich in den beiden angerissenen Problemfeldern und den daraus resultierenden praktischen Konsequenzen um eine klare Analyse und Interpretation. Zuallererst um die Einsicht, dass die Abwesenheit eines demokratischen Bürgertums und überhaupt der Mangel an gesellschaftlichen und politischen Bedingungen für eine bürgerliche Demokratie an der Semiperipherie den Import aus den kapitalistischen Zentren – die »Einbürgerung« der westeuropäischen »Werte«, das »Auf- und Einholen« als das sehnsüchtigst erwartete »Projekt« der Liberalen – unweigerlich würde beeinflussen müssen. Zudem hatten die liberalen Analysten auch die Ausbeutung der Semiperipherie durch das Zentrum schlichtweg ignoriert: das Absaugen der Ressourcen, den ungleichen Tausch, den schwachen Staat, der lediglich als abhängige Variable des multinationalen Kapitals fungiert. Sie konnten diese Fragen auch gar nicht beantworten, denn die ungarischen Vertreter des Liberalismus schenkten ihre ganze Aufmerksamkeit dem »Kommunismus«, also der Zeit des »Wohlfahrtsstaates« unter dem Parteisekretär Janos Kadar zwischen 1956 und 1988. Sie wollten beweisen, dass nach dem »Scheitern des Kommunismus« der liberale Plan des »Einholens« verwirklicht würde. Für die »fachlichen Erfolge« der neoliberalen »Schocktherapie«-Privatisierung der 1990er Jahre und des »Bokros-Pakets«5 musste ein hoher Preis gezahlt werden, der sich im gesellschaftlichen und kulturellen Verfall zeigte: Die Existenzgrundlage von Hunderttausenden wurde zerstört, die Leistungsversprechen und moralischen Imperative wurden zur Gänze zurückgenommen. All das, wenn auch nach unterschiedlichem Drehbuch, spielte sich im gesamten Osten Europas ab.

Der Liberalismus tauchte im Ungarn des Jahres 1989 als lokale Vertretung, als »Ableger« und Repräsentant der westeuropäischen Konsumgesellschaft, als deren Propagandainstitution auf. Es ist daher kein Zufall, dass die »demokratische Opposition« nur so lange von weiten Teilen der Bevölkerung mit Sympathie bedacht wurde, bis bei den Menschen die Überzeugung reifte, dass in Ungarn weder ein schwedisches noch ein schweizerisches oder österreichisches oder irgendein anderes kapitalistisches System des Zentrums Wurzeln schlagen würde. Zu dieser Erkenntnis kamen sie irgendwann im Jahr 2006. Die Enttäuschung drückte sich damals in der Formierung und dem Aufstieg einer neuen, extremen Rechten aus: Die Bilder des brennenden Gebäudes des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und die damit einhergehenden Ausschreitungen waren deren symbolischer Ausdruck. Die offene Krise der »nach links geschlossenen und nach rechts offenen« Demokratie war schwer zu leugnen, der Aufstieg der neofaschistischen Partei Jobbik war ein klares Zeichen der damaligen Rechtsverschiebung. Weltweit löste sich der Glaube an die »neoliberalen Werte«, was auch immer diese waren oder sind, in Luft auf. Der Frust der Mittelschicht und auch von Teilen der Arbeiter drückte sich auch darin aus, dass die Parteien immer offener extrem rechte Positionen einnahmen.

Nach der Zweidrittelmehrheit für Orbans Partei Fidesz bei den ungarischen Parlamentswahlen 2010 konnte es an der autoritären, »illiberalen« Wende keinen Zweifel mehr geben. Aber der Großteil der liberalen Autoren des Landes – heute beschweren sie sich, dass die »konservative Konterrevolution« von 2010 ihnen den Rest gegeben habe – widmete sich nicht dem neo­horthystischen6 Charakter des Systems, im Gegenteil, sie leugneten ihn sogar. Sie wollten das Wesen dieser rechten Wende lieber durch Vergleiche mit der Zeit des Sozialismus unter Kadar analysieren und verstehen – viele von ihnen tun das bis heute. Der frühere Sozialismus, seine Kultur, dient ihnen als eine Art Sündenbock, als wollten sie die kapitalistischen Verhältnisse immer noch dadurch aufwerten, dass sie den Staatssozialismus kriminalisieren. Sie reden von 40 Jahren ununterbrochener Diktatur und unterschlagen dabei geflissentlich, dass es der Staatssozialismus bis zum Beginn der 1980er Jahre vermochte, gegenüber den kapitalistischen Zentren bis zu einem gewissen Grade aufzuholen. Der Liberalismus machte sich so zum Steigbügelhalter für den Konservatismus. Dessen Vertreter und nicht die Kommunisten oder die Linken waren es indessen, die den Liberalismus als »Fremdkörper der Nation und als fünfte Kolonne im Sold ausländischer Kräfte« abstempelten.

Steigbügelhalter der Rechten

Man darf nicht vergessen, dass die erwähnte liberale Haltung ihre historischen Vorgänger hatte. Es ist von mehr als nur symbolischer Bedeutung, dass 1993 ein Teil der Liberalen im Parlament dem Vorschlag Orbans zustimmte, die Symbole der Kommunisten gemeinsam mit jenen der Nazis zu verbieten. Als es hieß, dass dies nicht einmal im »freien« Westen praktiziert werde, argumentierten sie damals, dass der »Kommunismus 40 Jahre im Osten gewütet habe, nicht im Westen«. Sie vergaßen zu erwähnen, dass sich die mal feudalen, mal faschistischen autoritären Systeme eben auch nicht in den stabilen westlichen bürgerlichen Demokratien (USA, Großbritannien, Frankreich) etabliert hatten.

1995 warf sich Janos Kis7, einer der führenden liberalen Ideologen in Ungarn, in der Tageszeitung Nepszabadsag für die »Redefreiheit von Nazis« in die Bresche. Von diesem Zeitpunkt an war klar, dass der ungarische Liberalismus steril, lebensfremd und dogmatisch war: Die ungarische und auch osteuropäische Realität wurde anhand westlicher (vor allem US-amerikanischer) Entwicklungsmuster und Begriffe interpretiert. Das hat sich als intellektuelle Sackgasse erwiesen.

Grenze dicht, Projekt liberale Gesellschaft nach westlicher Fasson erfolglos beendet. Errichtung eines Grenzzauns zwischen Ungarn und Serbien zur Abwehr der Flüchtlinge am 14. September 2015 Foto: EPA/BALAZS MOHAI

So wie also der Privatisierungsprozess keine Bedingungen wie im westlichen Kapitalismus schuf, sondern ökonomisch und politisch dem heutigen »Kapitalismus der Oligarchen« den Boden bereitete, so hat auch die undifferenzierte und rüde Abrechnung mit der Tradition der Linken, dem »Kommunismus«, weder die Stellung der Demokratie noch jene des Liberalismus gestärkt. Im Gegenteil: Die Liberalen haben sich den Ast, auf dem sie saßen, abgesägt. Sie wussten nicht, dass die Akkumulation des Kapitals an der Semiperipherie nicht mit demokratischen Mitteln aufrechtzuerhalten ist. Bereits in der Zeit einer aufgeheizten antikommunistischen Stimmung während des »Systemwechsels« hatten sie die jahrzehntelange antifaschistische Koalition aus Kommunisten, Linken und Liberalen aufgekündigt. Wohin das führen würde, ließ sich bereits damals erahnen. All das hat in großem Maße zu jener gesellschaftlichen Konstellation beigetragen, durch die der Weg für eine extrem rechte, neohorthyistisch-autoritäre Restauration bereitet wurde und nach 2010 die Liberalen von der politischen Bühne hinwegfegt wurden.

Auch in den geopolitischen Spielchen der Epoche haben sich die ungarischen Liberalen verirrt: Sie leiden wie die polnische, baltische und seit 2014 die ukrainische Machtelite an dem typisch osteuropäischen Komplex, wie Lakaien ihr Schicksal an vor allem US-amerikanische Erwartungen zu knüpfen. Im Gegensatz zur »prorussischen« Wende der Regierungspartei Fidesz unter Orban haben sich die Liberalen in der Sackgasse der »Russophobie« verrannt, was in einigen Ländern Osteuropas (beispielsweise in der Ukraine) konkret zu einer antiliberalen Zusammenarbeit zwischen Liberalen und Neofaschisten geführt hat. Auch in Ungarn wird in liberalen Kreisen die Möglichkeit diskutiert, mit der extremen Rechten in Form der Partei Jobbik eine Wahlkoalition zu bilden. Aber das ist nur eine Episode in der Geschichte der politischen Selbstauflösung des Liberalismus.

Isolierte Bewegung

Es ist also keinesfalls überraschend, dass die Rechten und extremen Rechten in Ungarn ihre politische und kulturelle Hegemonie so leicht ausbauen und etablieren konnten: eine Restauration im Geiste des Neohorthyismus, die von der Architektur bis hin zur Literatur dem linken, humanistischen Geist den Kampf angesagt hat. In all dem lässt sich die Rolle und Verantwortung der liberalen politischen Kräfte klar nachvollziehen. Die eindrücklichste Erfahrung der vergangenen 30 Jahre war, wie wenig die liberalen Tonangeber der Niedergang der gesellschaftlichen Verhältnisse, der kulturelle Verfall der »nationalen Klassen« (der Arbeiterschaft in Budapest und dem Rest des Landes, der Lohnabhängigen und der Verarmten außerhalb Budapests) und die Flucht Hunderttausender in den Westen interessiert hat. Für sie erschöpfte sich die »soziale Frage« darin, dass sie die Rechte der sichtbarsten Opfer des neuen kapitalistischen Systems, die Obdachlosen, die Minderheit der Roma und auch die unter extremer Armut Leidenden, verteidigte. Dieser Kampf war ohne Frage so sympathisch wie letztlich erfolglos.

Die Liberalen sind gemeinsam mit bestimmten Gruppen der Führung der Ungarischen Sozialistischen Partei (MSZP) von Beginn an, also seit den frühen 1990er Jahren, den Forderungen der außerparlamentarischen sozialistischen Linken entgegengetreten, die soziale Rechte in der Verfassung festgeschrieben sehen wollte. Egal welche Unterschiede es auch zwischen den einzelnen liberalen Strömungen in Ungarn gegeben hat, gemeinsam war ihnen, solange es sie gab, dass Demokratie für sie immer nur eine rechtliche und politische Frage blieb. Das hängt auch stark mit der Isolation des Liberalismus von den gesellschaftlichen Massen zusammen. Natürlich tragen nicht nur die Liberalen, sondern auch bürgerliche »Linke« (MSZP und ihre angeschlossenen Teile) die Verantwortung dafür, dass sie während ihrer Koalition in den Jahren 1994 bis 1998 und 2002 bis 2010 weder auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik noch auf dem der Kulturpolitik in der Lage waren, die Interessen der unteren Schichten der Gesellschaft zu verteidigen; zumindest nicht in einem Maße, dass ein Teil ihrer Stammwähler, vor allem die Arbeiter, gegen die Sirenengesänge der Rechten und extremen Rechten gefeit gewesen wäre. Als der MSZP-Politiker Ferenc Gyurcsany, von 2004 bis 2009 Ministerpräsident des Landes, als »ungarischer Tony Blair« präsentiert wurde, war klar, dass er und mit ihm die Sozialistische Partei, vor allem die »Sehnsucht nach Freiheit« der liberalen Intellektuellen befriedigen wollten.

Die Lehren der Linken

Für eine systemkritische Linke in Ungarn ergibt sich daraus die Lehre, dass eine Bedingung für jegliche Zusammenarbeit mit den Liberalen die Wahrung ihrer antikapitalistischen Linie sein muss, also die schonungslose, ökonomisch fundierte Kritik der bestehenden oligarchischen Ordnung. Wenn die Freiheit, die abstrakte Forderung nach Emanzipation nicht mit der Forderung nach sozialer Befreiung, nach wirtschaftlicher Demokratie zusammengedacht wird, wird es keine linke Alternative geben – der Kapitalismus wird dann alternativlos bleiben.

Auch wenn sich weder das von den Liberalen so heiß erwartete demokratische Bürgertum noch die bürgerliche Demokratie in Ungarn etablieren konnten und auch das »Projekt des Aufholens« nicht Wirklichkeit wurde, können sich die Liberalen immer noch damit trösten, dass aus dem Scheitern des großen Versuchs einer liberalen Demokratie nach 1989 (bislang) keine faschistische Diktatur erwachsen ist. Bisher handelt es sich »nur« um ein neohorthyistisches, autoritäres System auf dem verrotteten Grund eines oligarchischen Kapitalismus. Die Erfahrung lehrt aber, dass mit einem schlimmeren historischen Ende zu rechnen ist, nämlich dann, wenn die »Auferstehung der Linken« ausbleibt.

Anmerkungen

1 Nachdem Viktor Orban mit seiner Partei Fidesz 2010 die Parlamentswahlen mit Zweidrittelmehrheit gewonnen hatte, behauptete er, damit sei ein neuer Gesellschaftsvertrag geschlossen worden. Die Wahlen seien eine Abstimmung über ein neues System gewesen: das von ihm so bezeichnete »System der nationalen Zusammenarbeit«.

2 Als »demokratische Opposition« bezeichnete sich eine in den 1970ern und 1980ern wirksame Gruppe aus Intellektuellen in Ungarn, die für ein »Mehrparteiensystem«, bürgerliche Demokratie und eine »freie« Marktwirtschaft eintraten. Ihre Vertreter wurden später Hauptakteure des politischen Liberalismus in Ungarn und der Ende 1988 gegründeten Partei »Bund Freier Demokraten«.

3 Giovanni Arrighi (1937–2009) war ein italienischer Soziologe und mit Immanuel Wallerstein einer der bedeutendsten Denker der »Weltsystemanalyse«.

4 Miklos Szabo (1935–2000) war Historiker und Anfang der 1990er Parlamentsabgeordneter der liberalen SZDSZ. Als eines seiner Hauptwerke gilt eine Monographie über die Geschichte der politischen Kultur von 1896 bis 1986 in Ungarn.

5 Ein wirtschaftspolitisches Kürzungsprogramm, 1995 beschlossen unter der Regierung des MSZP-Ministerpräsidenten Gyula Horn, angeblich notwendig, um einem Staatsbankrott vorzubeugen. Sozialleistungen wurden gestrichen, Studiengebühren eingeführt, die Veräußerung von Staatseigentum forciert. Benannt nach dem damaligen Finanzminister Lajos Bokros gilt es bis heute als Sinnbild für die Zerstörung des Sozialsystems und die Verarmung breiter Bevölkerungsschichten im neokapitalistischen Ungarn.

6 Miklos Horthy (1868–1957) war Admiral und Politiker, als Reichsverweser übernahm er nach der Niederschlagung der Räterepublik 1920 die Staatsführung und baute in Ungarn ein konterrevolutionäres, autoritäres System auf. Außenpolitisch orientierte sich Horthy am faschistischen Italien und am Deutschen Reich.

7 Janos Kis, geboren 1943, ist Philosoph und war Gründungsmitglied und erster Vorsitzender der Partei SZDSZ. Er gilt bis heute als führender intellektueller Vertreter des politischen Liberalismus in Ungarn.